Belén López Peiró, la escritora violada por su tío: “Nos enseñan que el peligro está en la calle, pero muchas veces el peligro está dentro de casa”

escuchar

Belén López Peiró es la escritora argentina que esta última semana pudo poner punto final a un tortuoso proceso judicial de nueve años que terminó con una condena a 10 años de cárcel para su tío por haberla violado desde durante su infancia y adolescencia: desde sus 13 años hasta sus 17. “Nos enseñan que el peligro está en la calle, pero muchas veces está dentro de casa”, dijo hoy la joven en declaraciones radiales.

Claudio Sarlo, su tío y comisario bonaerense, quien abusó sexualmente de Peiró reiteradas veces en la localidad de Santa Lucía, partido de San Pedro, fue condenado el pasado 26 de diciembre a 10 años de prisión en suspenso y a pagar 14 millones de pesos.

Quien aún es pareja de la tía materna de la escritora tiene prohibido contactar a su víctima y podrá continuar en libertad hasta que quede firme la condena. Peiró asegura que si bien se encuentra conforme con lo que dictaminó la Justicia, la reparación real la encontró en la escritura del libro Por qué volvías cada verano (Madreselva), donde relata los abusos y la resistencia que encontró al contar lo que sufría, y en una segunda obra en la que refleja el proceso judicial, Donde no hago pie (Lumen). Ambos tuvieron un gran alcance y ayudaron a muchas víctimas de abuso a decidir denunciar a sus agresores.

Tras conocer el fallo, Peiró publicó una emotiva columna en el diario español El País donde asegura que cierra una etapa. “Volver a la escritura para dar vuelta la página. Volver ahí donde encontré reparación. Yo a partir de ahora me dedico a escribir otra cosa”, afirmó en el texto que ayer se viralizó en redes sociales.

“Estoy muy emocionada sin dudas y conmovida por el alcance que tuvieron el libro y la columna. Lo mío es la palabra y es muy fuerte cuando una columna y los libros tienen este alcance y eso me impacta desde que salió Por qué volvías cada verano en 2018″, dijo hoy a Radio con Vos.

En el primer libro, Peiró cuenta los veranos en la casa de sus tíos, en Santa Lucía. Si en el día podía disfrutar con sus amigas y primas, en las noches vivía el horror en manos de su tío, entre sus 13 y 17 años.

“El alivio por el fallo no llegó de inmediato, es un proceso”, dijo sobre la condena de Sarlo. “Soy de las personas que se preparan para lo peor, quizás por lo que viví, después de las idas y vuelta a tribunales, de las pericias, me preparé para que lo declaren inocente y que no sean condenados todos los hechos. Me preparé más para eso que para recibir justicia”, explicó.

captura subida por Belen López Peiró de su columna en El Pais

“Mi decisión fue encontrar justicia y reparación en la escritura, en las charlas comunicando mi experiencia a otras personas que sufrieron lo mismo. Recuperar a mi familia más íntima, mi madre, padre y hermano. Esa fue mi reparación y no quería que mi vida dependiera de un juez”, aseguró Peiró, quien vive en Barcelona y forma parte de la reconocida agencia Carmen Balcells.

Cuando en 2014 pudo contar los abusos que sufrió por parte de su tío, tanto sus padres como su hermano no dudaron en creerle.

“Tuve la suerte de que mi madre me creyó. Nos enseñan que el peligro está en la calle, pero lo que pocos saben es que el peligro está muchas veces dentro, la violencia intrafamiliar es enorme”, contó.

“Creímos que hablando esto con la familia nos creerían. No creímos que lo iban a negar y que la mayor parte iba a declarar en mi contra y que el pueblo en el que pasé cada verano de mi infancia me iba a dar la espalda. Entiendo que es difícil manifestarse porque es un pueblo muy chico, porque él era comisario de la provincia de Buenos Aires y todos lo querían”, explicó.

Además, contó que la revictimización a la que se sometía cada vez que tenía que declarar no fue lo único duro del proceso judicial: “Lo más duro también era perder personas fundamentales en mi vida, vivir todas las consecuencias que tiene decir la verdad, romper con la hipocresía que me trajo mucho dolor”.

Sobre el significado del título del primer libro, la escritora explicó: “Se llama así porque cuando quise conversar con mis tíos para decirles que él abusaba de mí, llamé a mi tía desde el baño de la redacción donde yo trabajaba y la primera reacción que tuvo fue preguntarme: ´¿Por qué volvías cada verano?´. Y con el tiempo entendí que esa no era una pregunta, era una afirmación. Me decía ´porque volvías cada verano, fuiste abusada´” .

Por otra parte, dijo que la clave para llegar a una condena fueron las pericias psicológicas y las declaraciones de Sarlo.

“Más allá de probar que pasé los veranos en su casa, fue clave que él declaró algo diferente, y después de muchos años se comprobó uno de los primeros hechos cuando fui a buscar a la ginecóloga que me atendió alrededor de los 14 y 15 años y que me diagnosticó un desgarro vaginal. En su momento a mi mamá le dije que me había caído de la bici. Fue importante que el dolor que sentía fuera la huella que me queda hasta el día de hoy”, relató.

Consultada acerca de por qué cree que su tía aún vive con el abusador, dijo: “Pasa en las ciudades, pero también en los lugares más chicos: hay que mantener las apariencias cueste lo cueste, aunque eso signifique dormir con un abusador”.

Si bien Peiró contó que denunciar y el proceso judicial fue difícil y doloroso, ya que era “una instancia de mucha vulnerabilidad y revictimización”, volvería a pasar por todo eso.

“No me arrepiento de haberlo denunciado, no solo por la condena, porque escribir esta denuncia me llevó a la literatura y creo que los libros pueden hacer estas cosas. Con el primer libro mucha gente se acercó a decirme que lo leyó y se animó a denunciar. Y ese libro no lo escribí solo para que lo lean personas que vivieron como yo violencia de género, lo escribí para ver qué harías vos si tu amiga, madre, hijo, compañera de trabajo vive una situación así. Qué harías como padre para proteger más a tu hija”, dijo.

“Me gustaría que esto sirva para crear una conciencia social más general y desde todos los ámbitos, para que haya una sociedad más comprometida”, explicó.

En cuanto a la sanación que se llega al denunciar, le dio un mensaje a quienes pasan o pasaron por abusos: “Hay tantas reparaciones como personas que denuncian, a veces las reparaciones están en la Justicia y otras veces no. Es importante que la gente encuentre su reparación. En mi caso fue la palabra”.

Su primera novela fue publicada en Chile, México y Brasil, la traducción al italiano acaba de presentarse, la francesa llegará en septiembre y la versión en inglés saldrá en Reino Unido y Estados Unidos este año.

LA NACION