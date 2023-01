Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, en vivo: las últimas noticias sobre el asesinato del joven en Villa Gesell

escuchar

08.29 El recuerdo del padrino de Fernando

En declaraciones a Radio Rivadavia, Inocencio Sosa, el padrino de Fernando, recordó a su ahijado. “Nos visitábamos anualmente. Él era muy conocido en Paraguay y tenía muchas amistades, así como en la Argentina. Las cuidaba mucho. Tan así es que hasta último momento tuvo de amigos a sus compañeros de la primaria, la secundaria y hasta la preparatoria. Era un chico muy tranquilo y cariñoso”, expresó el hombre, quien es hermano de la madre del joven asesinado.

Consultado acerca del estado anímico de Graciela y de Silvino -los padres de Fernando- durante el avance de la investigación, dijo: “Imagínese, quedarse solos y con un hijo enterrado durante la pandemia. Estábamos muy atentos a ellos, aunque no podíamos compartir estar juntos. Pero bueno, soportaron, rodeados de mucha gente y a través de llamados”.

08.15 Pablo Ventura: “No siento odio, pero con buena cara nos los voy a mirar”

Antes de entrar al Palacio de Tribunales, Pablo Ventura, el remero falsamente acusado por los imputados, hizo declaraciones públicas respecto de su vínculo con el grupo de rugbiers. “Simplemente los conocía de vista del boliche y de Zárate, que es una ciudad chica. No eran amigos ni nada. En ningún momento tuve una disputa con ellos y hasta el día de hoy no sé por qué me acusaron”, afirmó y aseguró: “No siento odio [por lo que pasó], pero con buena cara nos los voy a mirar”.

Después y a pesar de haber afirmado que jamás tuvo trato con los implicados, el joven reconoció que tenía un mal concepto de Lucas Pertossi. “Una vez nos vimos mal y tuvo pelea con un conocido mío, pero nada más”, se limitó a decir.

Por último, sostuvo con relación al asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa:” No me sorprendió lo que hicieron, porque ya habían tenido peleas”. Y pidió: “Espero que se haga justicia y que los que hicieron lo que hicieron paguen”.

07.39 Llegaron al Palacio de Tribunales los ocho acusados

Cómo todos los días desde que empezó el juicio, los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- arribaron al Palacio de Tribunales en medio de un fuerte operativo de seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

07.15 Tercera jornada del debate: declara Pablo Ventura, el falso acusado del homicidio de joven

En la tercera audiencia del juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, declara como testigo Pablo Ventura, el remero de 24 años que fue falsamente acusado del crimen y que estuvo detenido cuatro días.

“Yo no tenía idea lo que estaba pasando afuera, tampoco sabía que mi cara estaba empezando a circular en todos lados. Estaba totalmente incomunicado y esposado a una cadena amarrada a la pared. Yo pensaba que estaba al horno, que iba a ir preso por error”, había dicho Ventura a LA NACION nueve meses después de su calvario.

Hoy va a declarar bajo juramento ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, a cargo del debate. También está citado su padre, José María Ventura.

Además de Ventura padre e hijo declaran tres amigos de la víctima, un grupo de trabajadores del boliche Le Brique de Villa Gesell y dos uniformados de la policía bonaerense.

Pablo Ventura, el inocente al que el crimen de Fernando Báez Sosa también le cambió la vida