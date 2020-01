El magnate reconoció que se siente "desproporcionadamente recompensado" por su trabajo Crédito: Bill Gates

El fundador de Microsoft, Bill Gates, dueño de la segunda mayor fortuna del mundo, volvió a manifestar sus críticas al sistema impositivo norteamericano. En una carta publicada en su blog personal, el magnate volvió a manifestar que " los ricos deberían pagar más de lo que pagan actualmente, y eso incluye a Melinda y a mí". Además, reconoció sentirse "desproporcionadamente recompensado por el trabajo que he realizado, mientras que muchas otras personas que trabajan igual de duro luchan por sobrevivir".

Gates relató que impulsa un sistema fiscal más justo desde hace años: "Hace casi dos décadas, mi padre y yo comenzamos a pedir un aumento en el impuesto federal sobre el patrimonio y un impuesto sobre el patrimonio en nuestro estado natal de Washington, que tiene el sistema fiscal más regresivo del país" y recordó que su padre escribió un libro sobre por qué es necesario gravar las fortunas acumuladas.

El creador de Microsoft afirmó que Estados Unidos no recauda el dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones. "El gobierno recauda alrededor del 20 por ciento del PIB en impuestos mientras gasta alrededor del 24 por ciento", argumentó. Paralelamente, la brecha entre los más ricos y los más pobres "es mucho mayor que hace 50 años".

Para resolver este problema, Gates propuso "un sistema impositivo en el que, quien tiene más dinero, pague un porcentaje más alto en impuestos". Concretamente sostiene que se debe aumentar el impuesto al patrimonio y a las ganancias de capital.

Bill Gates es la segunda persona más rica del mundo detrás de Jeff Bezos, el creador de Amazon Fuente: AFP

Además, planteó una crítica a las herencias tal como funcionan hoy en día: "Un sistema dinástico en el que se puede transmitir una gran riqueza a sus hijos no es bueno para nadie. La próxima generación no tiene el mismo incentivo para trabajar duro y contribuir a la economía. Es una de las muchas razones por las que Melinda y yo estamos devolviendo casi toda nuestra riqueza a la sociedad a través de nuestra fundación, en lugar de pasarla a nuestros hijos", afirmó.

Donaciones

Una de las particularidades de la fortuna de Bill Gates es la enorme cantidad de dinero que dona por medio de su fundación. Según Business Insider, el creador de Microsoft ha donado alrededor de 36 mil millones de dólares a diversas causas benéficas relacionadas, principalmente, con las investigaciones médicas. Recientemente donó 30 millones de dólares para el Diagnostic Acelerator, un fondo que busca la detección temprana e investigación del Alzhéimer.

"Melinda y yo creemos que es valioso para la sociedad permitir que los ricos pongan algo de dinero en fundaciones privadas, porque las fundaciones juegan un papel insustituible que es distinto de lo que hacen los gobiernos. En particular, la filantropía es buena para administrar proyectos de alto riesgo que los gobiernos no pueden asumir y las corporaciones si", señaló Gates en su carta.

En relación a por qué el fundador de Microsoft no paga voluntariamente mayores impuestos, su argumento es que no sería una solución al problema: "Las personas pagan impuestos por obligación, no por caridad. Las donaciones voluntarias nunca recaudarán suficiente dinero para todo lo que el gobierno necesita hacer. Si Melinda y yo donamos todos nuestro dinero al estado de California, no sería suficiente financiar sus escuelas públicas ni siquiera por un año", refirió.