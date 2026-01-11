Conflicto en Nordelta: denuncian que un inminente operativo para capturar y trasladar carpinchos viola un amparo judicial

“Estamos desesperados, todos los vecinos autoconvocados en estado de alerta extrema y movilizacion”, dice Silvia Souto, la encargada de medios de los vecinos de Nordelta autoconvocados en la agrupación La Voz de los Carpinchos. “Nos vamos a reunir todos a las 23 de hoy en el área del barrio Silvestre, por el lado de la entrada de Bancalari, porque pretenden ejecutar la relocación de carpinchos aunque la medida no esté firme dado que está apelada judicialmente. La Dirección de Flora y Fauna y la Dirección Agraria de la provincia de Buenos Aires aprobaron administrativamente la reubicación”, agrega Souto respecto de un operativo de traslado de ejemplares previsto para la madrugada de mañana, en medio del conflicto de año por la proliferación de la especie en el complejo de municipio de Tigre.

Comenta que lo llaman “prueba piloto”, pero no hay estudios sobre el impacto que esto tendrá en las familias de origen de los carpinchos que se llevarán ni en los lugares de destino con respecto a la fauna silvestre ya existente. “Los llevan a una futura reserva en San Fernando. Son individuos de manadas completas y están con cierto bienestar porque no hay casi gente en este lugar. Lo que se necesita no es que se los lleven, sino rampas, porque se siguen ahogando los bebés. Nosotros instalamos rampas, pero ya están deterioradas. La jueza María Paula Venere, del juzgado contencioso administrativo N°1 de San Isidro, especificó que no reubicaran hembras preñadas o con crías, que son prácticamente todas. Entonces trasladarían machos, quedando las manadas sin machos y en indefensión", continuó Souto.

Carpinchos en los alrededores de las redes colocadas

Según dijo, los vecinos autoconvocados tenían “la esperanza de que se parara, pero la Asociación Vecinal Nordelta acaba de difundir que esto se va a ejecutar. “Están las redes preparadas para que entren, les están poniendo cebos, van a dispararles dardos. Dicen que será voluntario, no sé cómo sería eso en fauna silvestre”, descata irónicamente Souto.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), Manuel Kosoy, responde: “Este es un tema que venimos trabajando desde hace mucho con la Dirección de Flora y Fauna. Tenemos aprobado un plan de manejo desde el 2024. Consiste en distintas medidas que hacen que haya una buena relación entre el carpincho y el vecino, y esto está relacionado en la cantidad de ejemplares que puedan vivir aquí”. Y suma: “Al igual que en muchos lugares del mundo, cuando los humanos nos escondimos por el Covid, algunas especies salieron y empezaron a ocupar espacios. Nordelta tiene el hábitat ideal porque tiene agua todo el año y árboles. Además no tiene predadores”.

Según la explicación de Kosoy a LA NACION, “el carpincho no es de la zona” o antes “había ejemplares y había predadores”, entonces “no había inconvenientes”. Contradictoriamente, admite que ya “entre 2017 y 2018 nosotros alertamos porque la especie estaba avanzando”. Recuerda luego que “el Conicet armó una propuesta de vasectomía, pero la unidad competente [Flora y Fauna de la provincia] demoró mucho en aprobarlo. Se aprobó en 2024 y se hicieron cinco vasectomías, pero hay grupos ambientalistas que se oponen a esto. La población humana de Nordelta no se opone a una población de carpinchos lógica, moderada, pero cuando empieza a ser una amenaza para mascotas, flora o niños, como pasó, es diferente”.

Carpinchos en Nordelta Gentileza: Verónica Espósito

Sobre el operativo en marcha, describe: “Esta familia que queremos llevar es la familia que vive en la proximidad del acceso sur a Nordelta. Está muy cerca de la avenida troncal y cruza en zona con tránsito. Esa familia tiene setenta animales y vamos a llevar doce”. No queda claro si serán todos machos o no, ni la consecuencia de la relocalización y sus consecuencias.

“No es cierto –contrapone el presidente de la AVN– que el barrio Silvestre está deshabitado. Se está empezando a construir. Realmente es una prueba piloto que estamos haciendo tomando todos los recaudos. Haremos una tomografía a cada hembra para asegurarnos de que no esté preñada. Serán casi todos machos los trasladados”.

Kosoy continúa: “La única manera de reducir ejemplares es reubicando para luego vacunar con una droga ya autorizada para controlar la natalidad, que tiene una duración de seis, siete meses de esterilización. Firmamos un acuerdo con la Reserva Biosfera Delta del Paraná”. Ante el pedido de LA NACION para acceder a ellos, responde que es “una organización privada, pero no quieren exposición hasta que esto no pase”.

“Todo lo hacemos con el mayor cuidado. Las redes fueron traídas por un emprendedor europeo, la jueza extremó los recaudos y está la autorización de Flora y Fauna de la Provincia. Se hará muy temprano a la mañana para que no se estresen”, concluye.

Algunos de los ejemplares en Nordelta Gentileza: Verónica Espósito

Sin embargo, Victoria González Silvano, apoderada de la asociación civil Callejero Casa en los autos que tramitan ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo de San Isidro, presentó a la vez un amparo para la defensa de los animales que viven en Nordelta y los humedales. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín hizo lugar al pedido y dictó una medida cautelar, que incluye la no construcción en zona de defensa de humedales, la prohibición de traslocar a los carpinchos y la obligación de Nordelta de presentar un plan de riesgo ambiental acumulativo.

“No obstante eso, la jueza autoriza el traslado de los carpinchos, siendo esto un experimento. A fines de diciembre, se le pide una revocatoria de su propio auto con apelación en subsidio. Ella revisa su medida, impide el traslado de hembras amamantando o preñadas, y reafirma que se trasladarán doce individuos machos. Esto lo apelamos, la jueza nos otorga la apelación, pero autoriza la traslocación el 12 de enero, y para notificarnos habilitó especialmente días y horarios porque, si no, no se podría haber hecho en enero y hubiera quedado trunca la apelación hasta febrero”, relata la abogada. Entonces, la asociación civil “pidió habilitar la feria para que la Cámara resuelva”. González Silvano agrega: “Es una maniobra que las autoridades, la demandada y la jueza han realizado para que la cámara no tuviera tiempo de ratificar su medida cautelar y, de esta forma, dejar en indefensión a los doce individuos. Así lo hemos manifestado en el expediente, estamos denunciando los incumplimientos para accionar penalmente por el delito de desobediencia”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de la provincia de Buenos Aires informaron que “el plan de manejo de la población de carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) es un plan adaptado para el emprendimiento urbano Nordelta que fue aprobado por la Dirección Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales mediante la disposición 215 del 18/10/24. La translocación cuenta con la aprobación del MDA mediante la disposición 1035/2025 y del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro".

Denuncian un operativo con jaulas para capturar y sacar a carpinchos de Nordelta

Lo cierto es que el conflicto con los capibaras visibiliza el daño perpetrado por el conglomerado en el humedal preexistente, uno de los ecosistemas más ricos del país. “Desde la administración no se hizo nada para garantizar el bienestar del animal, reconocen accidentes, pero no hacen pasos de fauna, no ponen lomas de burro, ni siquiera hay buena luz en los lugares donde suceden los cruces de carpinchos. Tampoco colocaron rampas, las que se ven fueron hechas con pallets y colocadas por vecinos autoconvocados. Prometieron zonas de buffers, que jamás hicieron y el carpincho no encuentra alimento”, cerró Verónica Espósito, vecina de Nordelta desde hace diez años.