Bolsonaro advirtió que pedirá la anulación de las elecciones; el juicio Hotesur-Los Sauces seguirá hasta 2027

Bolsonaro advirtió que pedirá la anulación de las elecciones tras la remontada inédita de Lula en Brasil que lo consagró presidente por cuarta vez . El actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores se impuso con el 51,78% de los votos frente al senador y candidato del Partido Liberal, que obtuvo el 48,22% de los sufragios. “Es imposible reconocer estas elecciones”, dijo Bolsonaro tras una jornada marcada por denuncias y la extensión del cierre de la votación. “Les aseguro que vamos a cambiar el modo de gobernar este país”, dijo Lula en medio de los festejos.

El actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores se impuso con el 51,78% de los votos frente al senador y candidato del Partido Liberal, que obtuvo el 48,22% de los sufragios. “Es imposible reconocer estas elecciones”, dijo Bolsonaro tras una jornada marcada por denuncias y la extensión del cierre de la votación. “Les aseguro que vamos a cambiar el modo de gobernar este país”, dijo Lula en medio de los festejos. Milei, que no saludó a Lula por su triunfo en Brasil, comienza la semana con una reunión de gabinete. Mientras que líderes de México, Paraguay, Bolivia, Panamá y Uruguay felicitaron a su par de Brasil por el triunfo electoral, el argentino, que apoyó fuertemente a Bolsonaro, no realizó ninguna comunicación oficial. La primera actividad de la semana de Milei será en la Casa Rosada desde las 10 con la reunión de sus ministros.

Mientras que líderes de México, Paraguay, Bolivia, Panamá y Uruguay felicitaron a su par de Brasil por el triunfo electoral, el argentino, que apoyó fuertemente a Bolsonaro, no realizó ninguna comunicación oficial. La primera actividad de la semana de Milei será en la Casa Rosada desde las 10 con la reunión de sus ministros. Dirigentes políticos e intelectuales condenaron los ataques de Milei a periodistas . Las fuerzas opositoras emitieron comunicados para repudiar el discurso del presidente, quien consideró a varios periodistas responsables de difundir información falsa sobre el caso $LIBRA, los insultó y dijo que “se tienen que quemar en la hoguera”. “Le exigimos que cese de inmediato con sus ataques contra la libertad de expresión”, indicaron organizaciones de intelectuales y profesionales.

Las fuerzas opositoras emitieron comunicados para repudiar el discurso del presidente, quien consideró a varios periodistas responsables de difundir información falsa sobre el caso $LIBRA, los insultó y dijo que “se tienen que quemar en la hoguera”. “Le exigimos que cese de inmediato con sus ataques contra la libertad de expresión”, indicaron organizaciones de intelectuales y profesionales. El juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por Hotesur y Los Sauces se va a extender por más de un año . Terminaría a fines de 2027. Según la acusación del fiscal, la plata salía de la obra pública que el Estado le daba a Báez y de los beneficios fiscales que recibía el grupo de Cristóbal López. El negocio que la limpiaba eran alquileres de departamentos y de hoteles de la familia Kirchner.

Terminaría a fines de 2027. Según la acusación del fiscal, la plata salía de la obra pública que el Estado le daba a Báez y de los beneficios fiscales que recibía el grupo de Cristóbal López. El negocio que la limpiaba eran alquileres de departamentos y de hoteles de la familia Kirchner. Boca lidera la tabla anual y River quedó cerca de la clasificación a los playoffs del Clausura. El Millonario le ganó 1 a 0 a Racing por la fecha 14 del torneo y se afianza entre los mejores ocho del campeonato. Boca, por su parte, superó 1 a 0 a Independiente y, a dos fechas del final del torneo, mantiene la punta de la tabla anual.

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