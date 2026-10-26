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Bolsonaro advirtió que pedirá la anulación de las elecciones; el juicio Hotesur-Los Sauces seguirá hasta 2027
Además, Milei no saludó a Lula por su triunfo en Brasil; dirigentes políticos e intelectuales condenaron los ataques de Milei a periodistas; Boca lidera la tabla anual y River quedó cerca de la clasificación a los playoffs del Clausura. Estas son las noticias de la mañana del lunes 26 de octubre de 2026
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LA NACION
- Bolsonaro advirtió que pedirá la anulación de las elecciones tras la remontada inédita de Lula en Brasil que lo consagró presidente por cuarta vez. El actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores se impuso con el 51,78% de los votos frente al senador y candidato del Partido Liberal, que obtuvo el 48,22% de los sufragios. “Es imposible reconocer estas elecciones”, dijo Bolsonaro tras una jornada marcada por denuncias y la extensión del cierre de la votación. “Les aseguro que vamos a cambiar el modo de gobernar este país”, dijo Lula en medio de los festejos.
- Milei, que no saludó a Lula por su triunfo en Brasil, comienza la semana con una reunión de gabinete. Mientras que líderes de México, Paraguay, Bolivia, Panamá y Uruguay felicitaron a su par de Brasil por el triunfo electoral, el argentino, que apoyó fuertemente a Bolsonaro, no realizó ninguna comunicación oficial. La primera actividad de la semana de Milei será en la Casa Rosada desde las 10 con la reunión de sus ministros.
- Dirigentes políticos e intelectuales condenaron los ataques de Milei a periodistas. Las fuerzas opositoras emitieron comunicados para repudiar el discurso del presidente, quien consideró a varios periodistas responsables de difundir información falsa sobre el caso $LIBRA, los insultó y dijo que “se tienen que quemar en la hoguera”. “Le exigimos que cese de inmediato con sus ataques contra la libertad de expresión”, indicaron organizaciones de intelectuales y profesionales.
- El juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por Hotesur y Los Sauces se va a extender por más de un año. Terminaría a fines de 2027. Según la acusación del fiscal, la plata salía de la obra pública que el Estado le daba a Báez y de los beneficios fiscales que recibía el grupo de Cristóbal López. El negocio que la limpiaba eran alquileres de departamentos y de hoteles de la familia Kirchner.
- Boca lidera la tabla anual y River quedó cerca de la clasificación a los playoffs del Clausura. El Millonario le ganó 1 a 0 a Racing por la fecha 14 del torneo y se afianza entre los mejores ocho del campeonato. Boca, por su parte, superó 1 a 0 a Independiente y, a dos fechas del final del torneo, mantiene la punta de la tabla anual.
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