Brasil aumentó drásticamente la alfabetización en un estado pobre y hoy busca exportar su receta

BRASILIA.― En apenas 10 años, el municipio de Sobral, uno de las más pobres del noroeste de Brasil, logró pasar de la posición 1336 a la 1 en las pruebas IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), el principal indicador de calidad educativa del país.

Conocido como el “milagro educativo”, el plan que revolucionó la alfabetización en esta intendencia luego se trasladó a todo el estado de Ceará. En 2004, en ese estado pobre, que representa el 4% de la población pero solo el 2% del PBI nacional, apenas el 15% de los niños comprendían lo que leían. Hoy, alcanzan el 85% de niños alfabetizados en la edad adecuada.

El plan apunta a tres ejes: formación docente, fortalecer a los directores y evaluación permanente. Con la expansión al estado de Ceará, también implementaron el incentivo mediante recursos públicos: quien tenga mejores resultados, tendrá más fondos. A su vez, las escuelas con mejores resultados comparten sus prácticas pedagógicas y acompañan a los colegios con peores resultados.

Esa fórmula hoy es citada tanto por referentes de izquierda como de derecha. Quienes lo lograron, con la llegada a la presidencia de Lula Da Silva, pasaron a estar al frente del Ministerio de Educación de Brasil. Tanto el ministro de Educación, Camilo Santana, como su vice, Izolda Cela, fueron gobernadores de Ceará. Crearon el indicador “Niño Alfabetizado”, para contar con un estándar nacional común para caracterizar la alfabetización al finalizar el segundo año de la educación primaria. El año pasado, con la intención de asegurar la continuidad en el tiempo de este indicador, lograron que se convirtiera en ley.

A nivel nacional, también empezaron a aparecer los resultados. El índice establecido por el ministerio alcanzó el 59,2 % en 2024. En 2023 había sido del 56%.

Ahora, Brasil busca convertirse en líder regional de la alfabetización inicial e impulsar una red latinoamericana.

Con la idea de que la alfabetización no es solo una meta educativa sino un motor de movilidad social y desarrollo sostenible, el Ministerio de Educación brasileño organizó el Encuentro Internacional Alfabetización, Equidad y Futuro, que tuvo lugar en Brasilia entre el 23 y el 24 de febrero pasados. Hubo participantes de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

“Estamos intentando crear una red donde la alfabetización esté en un lugar central. El derecho de la alfabetización es un pilar estructurante de cada niño y de la construcción de un futuro más próspero para América Latina”, resumió Leandro Barchini, secretario ejecutivo del Ministerio de Educación de Brasil, al inaugurar el evento. Fue él quien tomó ese rol, dado que Camilo Santana se encontraba en una gira junto al presidente Lula da Silva por la India y Corea del Sur.

“Cuando observamos los esfuerzos de países como Argentina, Colombia, Chile, Perú, México y Uruguay, vemos un movimiento consistente para enfrentar el analfabetismo. Cada uno de estos países, a su manera, viene construyendo marcos nacionales, evaluaciones, planes y procesos de movilización social para colocar la alfabetización en el centro de la agenda pública”, siguió.

Y planteó: “La alfabetización poderosa es la forma de superar las diferencias. No basta garantizar aprendizaje con excelencia, sino con equidad. Una política transformadora es la que reconoce las diferencias y arma políticas”.

Datos que muestren que la problemática es compartida por toda la región, hay de sobra. La prueba ERCE 2019 realizada por la Unesco, la última con datos publicados para todos los países, mostró que el 44,3% de los estudiantes de tercer grado de América Latina no alcanzó el umbral mínimo en la prueba de lectura.

El encuentro, que Barchini espera se convierta en un “embrión” que formalice esta red ya existente, contó con el apoyo del Instituto Natura, la Unesco y Unicef, entre otras organizaciones.

Pese a que la alfabetización es la bandera más importante de la gestión educativa argentina, el gobierno de Javier Milei no participó del encuentro. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, estaba invitado como orador en el panel de casos nacionales y la subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, María Cortelezzi, en el de evaluaciones. Pero finalmente ninguno confirmó su presencia. Según dijeron fuentes del Ministerio de Capital Humano, hay mucho trabajo y no es momento para viajar a presentar políticas que aún no cuentan con resultados que mostrar.

El actual gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, consideró que el principal desafío es la continuidad. Para transformar la alfabetización en prioridad, señaló que es necesario un “diagnóstico perfecto de la realidad” y “decisión política”.

Por su parte, Veveu Arruda, alcalde de Sobral en el período en que se implementó el plan y actual Director Ejecutivo de la Asociación Bem Comum, apuntó: “La alfabetización es una obligación del poder público. Pero el Estado solo no puede, necesita de la sociedad civil, las familias”.

Recordó cómo, durante aquellos años, se reunía con periodistas e industriales para difundir la importancia del rol de la alfabetización, y remarcó que esta debe ser entendida como “parte de la construcción de una nación”.

Distintos enfoques

En el encuentro también quedó reflejado el debate histórico sobre los métodos de alfabetización, que enfrenta a las recetas cristalizadas en programas más rígidos y a otros que proponen prácticas más adaptadas a los contextos.

También se vio reflejado el amplio debate sobre lo que significa la alfabetización: mientras algunos expositores exhibieron indicadores de fluidez, otros marcaron que es un concepto más amplio y complejo que debe incluir la comprensión y producción de sentido.

“La decodificación y la fluidez son la punta del iceberg. Debajo hay un montón de conocimiento al que debemos prestarle atención”, graficó Paola Ucceli, lingüista de Perú y profesora de la Universidad de Harvard.

“No podemos enfocarnos solo en la decodificación en los primeros grados y empezar a trabajar sobre comprensión lectora a partir de cuarto grado. La decodificación es esencial, pero el lenguaje no es solo decodificación. Hay que optar por visiones amplias de la lectura”, señaló.

Planteó que la comprensión requiere muchos saberes y conocimientos del lenguaje, que, según investigaciones de Harvard que aportó, se logran a través de las conversaciones. Propuso entonces fomentar la discusión en el aula con preguntas que funcionen como disparadores. “Aprendemos a comprender hablando”, apuntó.

Argentina

A su turno, Beatriz Diuk, directora de la propuesta Dale! trabaja en los planes de alfabetización de Santa Fe, Entre Ríos, Salta y Tucumán, remarcó la importancia de incluir a los docentes en estas transformaciones.

“Es mucho lo que sabemos sobre cómo y qué aprenden los niños, pero creo que la gran pregunta es cómo logramos que miles de docentes enseñen de una manera que garantica mejores oportunidades de aprendizaje”, comenzó. La respuesta, señaló, depende de la escala en al que se quiera aplicar. “En la gran escala es importante la voluntad y el alineamiento político, los recursos, la evaluación, la sociedad civil movilizada”, dijo.

Remarcó también la importancia de conocer el sistema con el se trabaja. “En el caso de la Argentina es un sistema maduro, con mucha tradición, en donde hay docentes cansados y resistentes. Es necesario con respeto salir de ese punto de partida. Por ejemplo, si les entregas guias que digan minuto a minuto lo que tienen que hacer, no las van a aceptar o las van a dejar ahí hasta que cambie el gobierno. Por lo tanto, la propuestas deben respetar la autonomía docente”, planteó.

En base a una relevamiento dde 23 maestras de primer grado a quienes le consultaban cómo ennseñar dijo que observaron una dispersión enla terminología que refleja “maestros solos, aislados y no articulados”. Es por eso que marcó que no solo es necesario ampliar el concepto de alfabetización sino también un “lenguaje común” para poder dialogar sobre lo que pasa en nuestras aulas.

En Argentina, aún no está estandarizado qué implica un niño alfabetizado, cada provincia cuenta con su propia definición. A su turno, Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, destacó haber podido llevar a la alfabetización al centro de la discusión a partir la Campaña Nacional por la Alfabetización, que consiguió que en 2023 todos los candidatos presidenciales se comprometan a priorizarla.

El compromiso incluía impulsar una política pública nacional de alfabetización inicial, brindar apoyo técnico y recursos a las provincias y garantizar la implementación periódica y censal de las Pruebas Aprender en 3er grado.

“Antes de la campaña no habia ningun compromiso. Habia gran dispersión de focos y prioridades, Hoy tanto a nivel nacional como provincial el foco está puesto en la alfabetización”, marcó Ibarzábal.

El último informe de monitoreo que realizaron señaló que ⁠la inversión nacional destinada a alfabetización pasó del 2,4% al 6,4% del presupuesto educativo entre 2024 y 2025. El año pasado se distribuyeron 19,6 millones de libros, aunque con demoras en su llegada a las escuelas, 12 provincias debieron complementarlos con recursos propios.

La Prueba Aprender Alfabetización (2024) permitió conocer nueva información, pero marcaron que solo 11 de 24 jurisdicciones aplicaron evaluaciones propias de alfabetización, y apenas cinco informaron haber tomado decisiones pedagógicas a partir de esos resultados.

Tambien participaron la Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco, Sofia Naidenoff y Mirta Torres Directora de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires.