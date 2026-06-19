Buenos Aires será sede de un congreso internacional sobre psicoanálisis multifamiliar que reunirá a especialistas de distintos países

Entre el 26 y el 28 de junio se realizará en la ciudad de Buenos Aires el Congreso Internacional de Psicoanálisis Multifamiliar, un encuentro que convocará a profesionales, estudiantes y equipos interdisciplinarios vinculados al campo de la salud mental para reflexionar sobre los desafíos y aportes de este abordaje terapéutico, desarrollado en la Argentina y extendido luego a distintos países.

El evento, organizado por el Centro Ditem y la Fundación María Elisa Mitre, junto con otros centros e instituciones dedicadas al psicoanálisis multifamiliar, tendrá un formato híbrido, con actividades presenciales en Thames 1946, en el barrio porteño de Palermo, y participación virtual para asistentes de otros puntos del país y del exterior.

El eje central de esta edición será: “Cómo intervenir en los distintos momentos del proceso terapéutico en los grupos multifamiliares”, una temática que buscará profundizar el trabajo clínico y las experiencias desarrolladas en distintos contextos asistenciales.

El psicoanálisis multifamiliar nació en el Hospital Borda y hoy cuenta con grupos e instituciones en distintos países

Para comprender la relevancia de este encuentro es necesario remontarse a los orígenes del psicoanálisis multifamiliar, una propuesta creada por el psiquiatra y psicoanalista Jorge García Badaracco durante la década de 1960 en el Hospital Borda.

Según explica María Elisa Mitre, directora del Centro Ditem, la iniciativa surgió mientras García Badaracco trabajaba con pacientes psiquiátricos crónicos. En aquel momento, señala, predominaba una mirada centrada principalmente en la desaparición de los síntomas mediante tratamientos farmacológicos específicos.

“García Badaracco descubrió que existe un potencial virtual sano en todos los seres humanos. Empezó a reunir a los pacientes en el hospital y, poco a poco, se empezaron a acercar las familias y empezaron a interactuar. Ese es el origen de los grupos multifamiliares”, explica Mitre.

Profesionales, estudiantes y equipos interdisciplinarios participarán de tres jornadas de intercambio y formación Latinstock

Y agrega: “En los grupos de psicoanálisis multifamiliar pueden participar familias, pacientes, profesionales y cualquier persona interesada en abordar el sufrimiento humano sin basarse en el diagnóstico. El objetivo es rescatar esa virtualidad sana que quedó detenida y favorecer un nuevo desarrollo a partir de experiencias enriquecedoras que muchas veces las personas nunca pudieron vivir”.

A diferencia de otros dispositivos terapéuticos, en los grupos de psicoanálisis multifamiliar no participan únicamente pacientes y terapeutas. También pueden integrarse familiares, profesionales de distintas disciplinas e incluso personas interesadas en comprender y abordar el sufrimiento humano. Actualmente, el enfoque se utiliza en distintos espacios clínicos y formativos tanto en la Argentina como en otros países. Existen grupos e instituciones que trabajan bajo este modelo en Italia, España y Portugal, además de diversas ciudades argentinas.

La propuesta busca fortalecer una mirada comunitaria de la salud mental que incorpora a pacientes, familias y terapeutas en un mismo espacio de trabajo Shutterstock

El próximo congreso buscará justamente fortalecer ese intercambio internacional y generar un espacio de reflexión colectiva sobre los desafíos actuales de la salud mental. “Tenemos la oportunidad de compartir experiencias entre profesionales de todo el mundo y seguir pensando juntos cuáles son las contribuciones que podemos hacer para construir una salud mental más comunitaria”, afirma Mitre.

Uno de los temas que ocupará un lugar central durante las jornadas será el análisis de los distintos momentos que atraviesa un proceso terapéutico y las formas de intervención que pueden favorecer el desarrollo psicoemocional de las personas. Según la directora de Ditem, durante las primeras etapas del tratamiento los pacientes suelen registrar mucho más que las palabras. “Como ocurre con los niños, perciben especialmente el lenguaje corporal, el interés genuino, la mirada y la forma en que se dicen las cosas”, explica.

Esa experiencia, agrega, permite generar un clima de confianza y contención diferente de aquellos contextos que resultan enfermantes. A partir de allí, las personas pueden comenzar a confiar, compartir emociones y desarrollar nuevos recursos para afrontar sus dificultades. “Esperamos que este congreso contribuya a profundizar estos conceptos y a seguir enriqueciendo nuestra práctica clínica”, sostiene Mitre.

Convocatoria

La convocatoria está abierta a profesionales de la salud, estudiantes y equipos interdisciplinarios interesados en el trabajo con grupos multifamiliares. Además de las conferencias y espacios de intercambio, el encuentro incluirá la presentación de trabajos científicos y experiencias clínicas.

La historia del Centro Ditem está estrechamente ligada a la evolución de este enfoque terapéutico. Mitre, que dirige la institución desde sus inicios, resume el espíritu que sostiene el trabajo del centro desde hace décadas: “Seguimos trabajando con la misma pasión del primer día y con la convicción de que todos los pacientes pueden curarse si se generan las condiciones necesarias”, indica Mitre.

En la actualidad, este centro desarrolla su actividad sobre dos pilares principales: la atención terapéutica de pacientes y la formación de profesionales. Ambos ejes estarán presentes en un congreso que buscará no solo actualizar conocimientos, sino también abrir nuevas preguntas sobre cómo acompañar el sufrimiento humano desde una perspectiva comunitaria, participativa y centrada en las posibilidades de desarrollo de cada persona.