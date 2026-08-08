Un camión derramó oxígeno líquido frente a un hospital y declararon alerta sanitaria en Monte Castro

Un camión de la empresa Air Liquid sufrió una pérdida de oxígeno líquido este viernes en el barrio porteño de Monte Castro y el gobierno de la Ciudad decretó una alerta por riesgo sanitario para los vecinos de la zona. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Elpidio González y la avenida Lope de Vega, a metros de la salida de vehículos del Hospital Vélez Sarsfield.

A partir de la primera reconstrucción, el chofer de Air Liquid manifestó que, tras intentar cambiar un tanque, se rompió una válvula, acción que ocasionó la pérdida, según pudo saber LA NACION.

Un tramo de la calle Elpidio González tapizada de oxígeno líquido

En las imágenes que se viralizaron después del hecho, pudo verse cómo la calle Elpidio González presentó un paisaje inusual luego de que el camión sufriera la pérdida.

Al tomar conocimiento del evento, las autoridades del hospital y el personal policial evacuaron la zona y solicitaron que el área del nosocomio quedara inhabilitada temporalmente. Respecto a los vecinos, fueron evacuados de sus domicilios.

Una pérdida de oxígeno líquido es una fuga de este gas a una temperatura extremadamente fría (alrededor de -183 °C) desde su tanque de almacenamiento. Al entrar en contacto con el aire, se evapora de inmediato y genera una densa nube blanca, similar a la neblina, potenciando de forma severa el riesgo de incendio o explosión de materiales cercanos.

Por un lado, uno de los riesgos principales de este tipo de pérdidas radica en el enriquecimiento de oxígeno, es decir, cuando el aire se vuelve hiperoxigenado, lo que hace que materiales comunes como la ropa, la madera o la grasa se vuelvan altamente inflamables e incluso ardan de forma espontánea.

Personal especializado brindó asistencia en el lugar

Otro peligro potencial son las quemaduras criogénicas, situación que tiene lugar mediante el contacto directo del líquido con la piel o tejidos, provocando una congelación grave e instantánea debido a su frío extremo.

El año pasado, también en la ciudad de Buenos Aires, pero en aquella ocasión en el barrio de Villa Urquiza -sobre la Avenida Monroe al 4700, a la altura de Álvarez Thomas-, tuvo lugar un episodio similar.

Escape de oxigeno

Al igual que lo sucedido en Monte Castro, se evacuaron los domicilios linderos a la clínica de rehabilitación donde se produjo la fuga y se realizó un corte total de tránsito en la zona. En ambos episodios no hubo que lamentar víctimas fatales.