Buscan a una joven de 17 años que desapareció en Corrientes

Una joven de 17 años es intensamente buscada en Corrientes. Iara Ayelén Duprat desapareció el pasado viernes en Curuzú Cuatiá, partido en el sur de la provincia. El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que activó la Alerta Sofía, un mecanismo que se utiliza cuando se considera que un menor de edad desaparecido puede correr riesgo de vida.

La adolescente tiene contextura física robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez blanca, cabello corto hasta los hombros de color negro azulado y ojos verdes. Posee un tatuaje en una de sus manos con la inscripción “Dalil” y mariposas, otro tatuaje en las costillas con la inscripción “Mauricio” y un tercer tatuaje con la inscripción “Bryan”.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron a LA NACION que la joven tendría un hijo, al que dejó en el hogar donde vive junto a su madre y su tío. Tras ello, se habría subido a un camión, cuyo destino era llevarla al encuentro con un hombre de 50 años, con quien la joven mantendría una relación sentimental.

Se activó la Alerta Sofía

“Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134, de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas”, difundieron desde la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva.

La denuncia fue radicada por un familiar. Según el reporte de la Policía de Corrientes, la joven también responde al apodo “Kiara”. En sus redes sociales la adolescente había escrito que se mudó a Curuzú Cuatiá en agosto de 2025.

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