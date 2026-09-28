Buscó escapar de la creciente, pero la corriente lo arrastró: hallaron muerto a un policía en Neuquén

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Tras un amplio e intenso operativo desplegado en el norte de Neuquén, hoy encontraron sin vida al sargento Mario Héctor Zalazar, de 41 años, integrante de la División Tránsito de Chos Malal. El efectivo había desaparecido ayer alrededor de las 17, cuando navegaba en un kayak doble junto a una prima en la zona del paraje Bella Vista.

A los pocos minutos de haber iniciado la travesía desde la pasarela peatonal de Bella Vista, la embarcación ingresó en un sector de rápidos e impactó contra un árbol semisumergido en el cauce del río. El choque provocó el vuelco del kayak. La mujer logró llegar a la orilla por sus propios medios, pero Zalazar fue arrastrado por la fuerte corriente.

La alerta movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad y de emergencia, que rastrillaron la zona hasta pasadas las 22 de ayer y reanudaron las tareas a primera hora de hoy, luego de establecer su centro de operaciones en la Escuela 21 de Bella Vista.

Durante el barrido inicial, los equipos de rescate localizaron el kayak aproximadamente a dos kilómetros aguas abajo del sitio del accidente. Posteriormente, hallaron el chaleco salvavidas a unos tres kilómetros del lugar, en el sector conocido como El Negrete. Esta tarde, los buzos encontraron finalmente el cuerpo de Zalazar.

El operativo de búsqueda abarcó el tramo del río Nahueve comprendido entre Bella Vista y Los Carrizos, extendiéndose por ambas márgenes e incluyendo sectores aguas arriba de la represa de Nahueve. La zona se ubica a unos 450 kilómetros al norte de la ciudad de Neuquén.

En el lugar trabajaron de manera coordinada la Policía de Neuquén, Bomberos Voluntarios de Andacollo y Las Ovejas, personal de Guardafaunas y agentes del área de Salud. Además, se incorporaron refuerzos especializados procedentes de Neuquén capital, equipados con buzos tácticos, embarcaciones adicionales y drones para realizar monitoreos aéreos en sectores de difícil acceso terrestre.

Según explicaron las autoridades, las tareas de rastrillaje enfrentaron severas dificultades debido al estado del río Nahueve, que nace en las lagunas de Epulauquen y desemboca en el río Neuquén. Como consecuencia de las intensas y persistentes lluvias registradas en los últimos días en Norpatagonia, el caudal aumentó de forma abrupta, con aguas turbias y corrientes extremadamente rápidas que incrementaron el riesgo para los rescatistas.

Zalazar pertenecía a una conocida familia vinculada al rubro comercial en Chos Malal, por lo que su desaparición mantuvo en vilo a buena parte de la comunidad del norte neuquino. Sus restos serán velados hoy en esa localidad.

El policía desapareció tras volcar su kayak en el río Nahueve, en el norte neuquino

Un temporal histórico

El accidente del policía ocurrió en medio de un feroz temporal de lluvia y viento asociado al fenómeno de El Niño, que en los últimos días afectó gravemente a toda la franja cordillerana y a la región centro-sur de Neuquén.

Por un lado, las precipitaciones acumularon más de 150 milímetros en distintos sectores del centro-sur provincial, mientras que ríos como el Aluminé aumentaron su nivel 1,20 metros en apenas 13 horas. A su vez, el río Quillahue se desbordó e ingresó en viviendas de Villa Pehuenia y Moquehue. También se registraron crecidas extraordinarias en el Salto del Agrio y anegamientos provocados por el arroyo Pocahullo en pleno centro de San Martín de los Andes.

Las fuertes precipitaciones transformaron el Salto del Agrio en una catarata doble

Por otro lado, hubo múltiples complicaciones viales. En la Ruta Provincial 21, las precipitaciones provocaron un socavón sobre el puente Codihue, entre Loncopué y Las Lajas. Además, la Ruta Provincial 23 sufrió un deslave entre la Cuesta del Rahue y Pilo Lil; la Ruta Provincial 65 quedó anegada en dirección a Villa Traful, donde debieron rescatar a tres vehículos atrapados, y la Ruta Provincial 48, en el paso Hua Hum, permaneció intransitable por la acumulación de barro y los desbordes.

En tanto, el Paso Internacional Pino Hachado permaneció cerrado y, sobre la Ruta Nacional 40, un colectivo con 28 pasajeros quedó varado durante casi un día a la altura del paraje Calcatre.

Asimismo, en la localidad de Aluminé, el ingreso de agua obligó a evacuar preventivamente la sala de internación del hospital local. En Las Coloradas, el caudal excesivo y la sedimentación superaron la capacidad de la planta de tratamiento, lo que obligó a racionar el suministro de agua potable.