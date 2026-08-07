Caballito se prepara para una nueva edición del Campeonato Argentino del Alfajor

Este sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 12 a 20 horas, en el Estadio Multi 3 del Club Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, se llevará a cabo una nueva entrega del Campeonato Argentino del Alfajor. Con acceso libre y gratuito para toda la familia, la cita reunirá a más de 80 puestos de exhibición integrados por productores procedentes de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Tierra del Fuego, San Luis, Chaco y Corrientes, junto con emprendimientos del interior de la provincia de Buenos Aires.

Con acceso libre y gratuito para toda la familia, la cita reunirá a más de 80 puestos de exhibición Campeonato Mundial del Alfajor 2025

El certamen se estructura en 16 divisiones artesanales y 6 industriales. La reglamentación permite que una misma propuesta o fabricante concurse en tres o más casilleros simultáneos —por ejemplo, variaciones con frutas, rellenos específicos o recetas especiales—, lo que abre el abanico a marcas tradicionales, firmas industriales y pequeños emprendedores de todo el país. Entre las categorías más llamativas destaca la variante “bajonera”, caracterizada por incorporar una doble capa bañada en chocolate y una cantidad exuberante de dulce de leche, en piezas cuyo peso suele superar los 70 gramos.

El jurado estará compuesto por un panel de 20 especialistas, compuesto por profesionales de la pastelería, creadores de contenido del ámbito foodie y referentes del sector culinario (Fuente: Mundial del Alfajor)

La oferta en los mostradores abarca opciones clásicas, alternativas libres de gluten (sin TACC) y recetas de autor con combinaciones inéditas: desde frambuesa, limón, mandarina o pistacho, hasta integraciones agridulces con sal marina o rellenos arriesgados como un corazón de aceitunas negras. Todos los aspirantes buscarán destronar al actual poseedor del título nacional, una creación originaria de la localidad bonaerense de Banfield que se consagró gracias a una fórmula con cremoso de chocolate y un centro de dulce de leche de estilo colonial.

La responsabilidad del juzgamiento recaerá en un panel de 20 especialistas, compuesto por profesionales de la pastelería, creadores de contenido del ámbito foodie y referentes del sector culinario. Para asegurar una transparencia impecable, la cata se desarrolla bajo un estricto protocolo a ciegas: las muestras llegan desprovistas de envoltorio o marca que permita identificarlas. Los evaluadores puntúan la textura, el aroma, la apariencia visual y, sobre todo, la armonía y el equilibrio entre el relleno, la masa y la cobertura exterior.

Entre las categorías más llamativas destaca la variante “bajonera”, caracterizada por incorporar una doble capa bañada en chocolate y una cantidad exuberante de dulce de leche (Fuente: Gentileza)

Este clásico de la repostería popular no solo representa una tradición histórica consolidada junto al asado y el mate, sino también una industria en constante transformación. El sector experimentó un auge significativo tras los meses de confinamiento por la pandemia, etapa en la que muchos proyectos domésticos y artesanales se convirtieron en pymes de producción constante. A partir del año 2022, este fenómeno impulsó la multiplicación de eventos masivos y un rápido fenómeno de viralización en plataformas digitales, lo que permitió que marcas emergentes ganaran terreno a la par de sellos icónicos del Gran Buenos Aires, como Orense o Capitán del Espacio.

Actividades y propuestas para el público

Además de la competencia y los puestos de venta y degustación, la programación incluirá masterclass gratuitas, un sector infantil y actividades para acompañar las dos jornadas.

La votación del público permitirá que los asistentes participen directamente en la elección de uno de los reconocimientos del campeonato, más allá de los resultados definidos por el jurado profesional.