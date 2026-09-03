Calendario Anses: cuándo cobro la AUH en septiembre 2026

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) publicó todas las fechas de pago correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre 2026. Las mismas incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

Los beneficiarios de la AUH de la Anses reciben en septiembre un incremento del 2,11%, producto de la actualización mensual que se realiza tomando el último índice inflacionario.

El monto de las prestaciones sociales de la Anses

Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Cuándo cobro la AUH en septiembre 2026

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en agosto es el siguiente, según la terminación del DNI:

Terminación de DNI Fecha de pago 0 8 de septiembre 1 9 de septiembre 2 10 de septiembre 3 11 de septiembre 4 14 de septiembre 5 15 de septiembre 6 16 de septiembre 7 17 de septiembre 8 18 de septiembre 9 21 de septiembre

De cuánto es la AUH en septiembre 2026

Los titulares perciben los siguientes importes en septiembre, con la actualización del 2,11%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $123.221,55 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $401.226,62 Asignación por Embarazo $123.221,55

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Cuánto se cobra por embarazo con la Asignación Universal por hijo archivo - Archivo

Cómo presentar la Libreta AUH