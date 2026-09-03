Calendario Anses: cuándo cobro la AUH en septiembre 2026
Conocé los nuevos valores para el noveno mes del calendario; cuál es la actualización salarial
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La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) publicó todas las fechas de pago correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre 2026. Las mismas incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.
Los beneficiarios de la AUH de la Anses reciben en septiembre un incremento del 2,11%, producto de la actualización mensual que se realiza tomando el último índice inflacionario.
Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.
Cuándo cobro la AUH en septiembre 2026
El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en agosto es el siguiente, según la terminación del DNI:
|Terminación de DNI
|Fecha de pago
0
8 de septiembre
1
9 de septiembre
2
10 de septiembre
3
11 de septiembre
4
14 de septiembre
5
15 de septiembre
6
16 de septiembre
7
17 de septiembre
8
18 de septiembre
9
21 de septiembre
De cuánto es la AUH en septiembre 2026
Los titulares perciben los siguientes importes en septiembre, con la actualización del 2,11%:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$123.221,55
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$401.226,62
Asignación por Embarazo
$123.221,55
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Cómo presentar la Libreta AUH
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
- Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
- Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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