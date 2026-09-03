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Calendario Anses: cuándo cobro la AUH en septiembre 2026

Conocé los nuevos valores para el noveno mes del calendario; cuál es la actualización salarial

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Cuándo cobro la Asignación Universal por Hijo de la Anses este mes
Cuándo cobro la Asignación Universal por Hijo de la Anses este mesGemini

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) publicó todas las fechas de pago correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre 2026. Las mismas incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

Los beneficiarios de la AUH de la Anses reciben en septiembre un incremento del 2,11%, producto de la actualización mensual que se realiza tomando el último índice inflacionario.

El monto de las prestaciones sociales de la Anses
El monto de las prestaciones sociales de la Anses

Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Cuándo cobro la AUH en septiembre 2026

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en agosto es el siguiente, según la terminación del DNI:

Terminación de DNIFecha de pago
0
8 de septiembre
1
9 de septiembre
2
10 de septiembre
3
11 de septiembre
4
14 de septiembre
5
15 de septiembre
6
16 de septiembre
7
17 de septiembre
8
18 de septiembre
9
21 de septiembre

De cuánto es la AUH en septiembre 2026

Los titulares perciben los siguientes importes en septiembre, con la actualización del 2,11%:

Tipo de AsignaciónMonto
Asignación Universal por Hijo
$123.221,55
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$401.226,62
Asignación por Embarazo
$123.221,55

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Cuánto se cobra por embarazo con la Asignación Universal por hijo
Cuánto se cobra por embarazo con la Asignación Universal por hijoarchivo - Archivo

Cómo presentar la Libreta AUH

  • Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
  • Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  • Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
  • Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
  • Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
  • El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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