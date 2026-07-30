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Calendario escolar: cuándo terminan las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires

Conocé la fecha exacta del final del receso de mitad de año tanto en la provincia de Buenos Aires

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Calendario escolar: cuándo terminan las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires
Calendario escolar: cuándo terminan las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos AiresRicardo Pristupluk

Los alumnos, docentes y familias que viven en la provincia de Buenos Aires se preguntan cuándo terminan el receso invernal para planificar el regreso a clases.

Con el calendario confirmado, el último día del receso será el viernes 31 de julio. Tal como lo dispone el calendario escolar 2026, el regreso a las aulas será el lunes 3 de agosto.

El calendario escolar 2026 completo
El calendario escolar 2026 completoX

Cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno 2026

De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:

JurisdicciónReceso invernal
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio ​
CABA
del 20 al 31 de julio ​
Catamarca
del 13 al 24 de julio ​​
Chaco
del 20 al 31 de julio ​
Chubut
del 13 al 24 de julio ​​
Córdoba
del 6 al 17 de julio ​
Corrientes
del 13 al 24 de julio ​​
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio ​
Formosa
del 13 al 24 de julio ​​
Jujuy
del 13 al 24 de julio ​​
La Pampa
del 13 al 24 de julio ​​
La Rioja
del 13 al 24 de julio ​​
Mendoza
del 6 al 17 de julio ​
Misiones
del 13 al 24 de julio ​​
Neuquén
del 13 al 24 de julio ​​
Río Negro
del 13 al 24 de julio ​​
Salta
del 13 al 24 de julio ​​
San Juan
del 6 al 17 de julio ​
San Luis
del 6 al 17 de julio ​
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio ​​
Santa Fe
del 6 al 17 de julio ​
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio ​
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio ​​
Tucumán
del 13 al 24 de julio ​

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difiere según el distrito.

Las vacaciones de invierno llegan a su fin
Las vacaciones de invierno llegan a su finGentileza prensa

Cuándo finalizan las clases 2026

En tanto, las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 también varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

  • Buenos Aires: 22 de diciembre
  • CABA: 18 de diciembre
  • Catamarca: 18 de diciembre
  • Chaco: 18 de diciembre
  • Chubut: 18 de diciembre
  • Córdoba: 18 de diciembre
  • Corrientes: 18 de diciembre
  • Entre Ríos: 18 de diciembre
  • Formosa: 17 de diciembre
  • Jujuy: 18 de diciembre
  • La Pampa: 23 de diciembre
  • La Rioja: 18 de diciembre
  • Mendoza: 22 de diciembre
  • Misiones: 18 de diciembre
  • Neuquén: 18 de diciembre
  • Río Negro: 18 de diciembre
  • Salta: 18 de diciembre
  • San Juan: 18 de diciembre
  • San Luis: 18 de diciembre
  • Santa Cruz: 18 de diciembre
  • Santa Fe: 18 de diciembre
  • Santiago del Estero: 18 de diciembre
  • Tierra del Fuego: 18 de diciembre
  • Tucumán: 18 de diciembre
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