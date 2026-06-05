Cambio en las farmacias: cómo funciona el nuevo sistema para el retiro de medicamentos

El Ministerio de Salud de la Nación dispuso este viernes la eliminación de los troqueles físicos y la implementación de un sistema digital para el retiro de medicamentos en las farmacias de todo el país, con el fin de mejorar la trazabilidad de las recetas electrónicas.

La medida se instrumentó a través de la resolución 638/2026 de la cartera sanitaria. A partir de esta normativa, las farmacias dejarán de cortar el cartón de los envases para justificar la entrega de los productos, lo que hasta el momento funcionaba como comprobante administrativo obligatorio para las auditorías y los controles posteriores.

Los empleados ya no tendrán que cortar el cartón de los envases ICOMEM - ICOMEM

Cómo funciona

El sistema incorpora el uso de un código de seguridad o credencial digital para validar la identidad de los afiliados en el mostrador. Los pacientes mostrarán estas claves generadas por aplicaciones autorizadas, las cuales se asocian de forma directa con sus recetas electrónicas.

Además, la regulación permite autorizar el retiro de los fármacos por un tercero mediante una autorización emitida de forma digital por los canales habilitados, lo que evita la necesidad de ir de forma presencial en caso de que un malestar físico lo impida.

Esta actualización complementa la obligatoriedad de la receta electrónica, un mecanismo que el Gobierno nacional implementó en gran parte del país desde el primero de enero de 2025.

La medida es complementaria a la ya aplicada receta electrónica

Los comercios del sector farmacéutico deberán ahora registrar en sus sistemas informáticos el número de documento de la persona que retira el producto. Además, deben guardar la información de facturación de cada operación para responder ante auditorías, reclamos o inspecciones.

Desde el punto de vista del control, las obras sociales y prepagas auditarán las prestaciones mediante presentaciones digitales, un mecanismo que busca disminuir las maniobras irregulares vinculadas al viejo formato manual.

Desde cuándo se aplicará

La normativa entrará en vigencia este sábado 6 de junio. A partir de esa fecha, las farmacias contarán con un período de 180 días para adaptar sus plataformas informáticas a las exigencias operativas de la cartera.

Según el Gobierno, la medida facilitaría el proceso de compra de medicamentos Terry Pierson - The Orange County Register

“La iniciativa apunta a la mejora de la calidad y accesibilidad de la salud, como también a favorecer la interoperabilidad del circuito, velando por la seguridad de la información”, destacó el Ministerio en un comunicado.

La medida también prevé esquemas de contingencia especiales para garantizar la provisión de remedios si ocurren caídas del sistema o problemas en la conectividad de las terminales.

La reforma comenzará de forma exclusiva con los medicamentos de uso ambulatorio, y afirman que serviría como base para digitalizar en el futuro la gestión de otros tratamientos médicos, prácticas y estudios clínicos en las provincias que decidan adherir a la fiscalización centralizada.