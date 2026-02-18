Cambios en el secundario: la Ciudad de Buenos Aires reduce las faltas permitidas por año para terminar con el ausentismo reiterado

A pocos días de que empiecen las clases, la ciudad de Buenos Aires anunció que bajarán de 25 a 20 la cantidad máxima de faltas permitidas por año para los alumnos de la secundaria, tanto de escuelas de gestión pública como privada.

Hoy nueve de cada 10 ausencias de estudiantes no se justifican. En la ciudad en el nivel secundario la tasa de ausentismo es del 19,6%. En busca de “mejorar el desempeño de los alumnos”, y como parte del Plan Buenos Aires Aprende, el Ministerio de Educación porteño informó hoy sobre esta actualización del Reglamento Escolar y el Régimen Académico del Nivel Secundario.

La medida alcanza a 200.000 alumnos del nivel secundario que comienzan el próximo ciclo lectivo el 5 de marzo. Según explicaron desde la cartera que lidera Mercedes Miguel, a partir de este ciclo lectivo los estudiantes podrán faltar solo cinco veces por bimestre. Se contabilizarán 20 faltas y se eliminan las excepciones discrecionales para evitar consecuencias académicas, por ejemplo, la acumulación de llegadas tarde o de vacaciones fuera de los recesos establecidos.

Hasta ahora, un estudiante podía acumular hasta 25 faltas por año y la evaluación de su regularidad se realizaba en el cierre del bimestre, con excepciones a criterio de cada docente.

Según dijeron, la regularidad se evaluará de manera “más periódica” y en caso de que se pierda esa condición, el estudiante deberá recuperar los contenidos en las instancias correspondientes, ya sea durante el receso invernal o durante el período diciembre-febrero.

“¿Cuándo se naturalizó que los chicos falten casi dos meses por año a la escuela y no pase nada? Durante años se relativizaron las reglas y eso tuvo consecuencias: más ausentismo, peor desempeño y abandono escolar. El problema no son los chicos, está claro. El problema son los que instalaron la idea de que faltar no importaba y que todo daba lo mismo. Se terminó esa época. En la Ciudad volvemos a lo básico: estar en la escuela no es opcional y faltar tiene consecuencias. Punto.”, señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri en redes sociales, en un estilo comunicacional que rememora al actual jefe de Gabinete nacional y exvocero presidencial, Manuel Adorni.

Según explicaron, esta actualización normativa se enmarca en una política más amplia que pone el foco en la prevención. Desde la segunda falta injustificada, en la Ciudad se activan instancias de comunicación con las familias y acompañamiento personalizado.

Se envíarán mensajes personalizados a las familias a través de BOTI, el WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147) que informa sobre las faltas y acerca apoyos concretos, dentro del Sistema de Alerta Temprana para el Abandono Escolar que permite identificar el riesgo de dejar la escuela.

Más recursos

Informaron también que se dotó de nuevos recursos para trabajar esta problemática que afecta directamente la mejora en los aprendizajes a los equipos directivos: se incorporaron tableros de presentismo, inteligencia artificial y seguimiento nominal en la plataforma Aprende BA que permiten actuar con evidencia.

“También se fortaleció la gestión con la incorporación de la Huella Digital Docente mejorando la cultura institucional del ejemplo y la responsabilidad por parte de los maestros frente a los alumnos”, dijeron.

“No podemos seguir naturalizando faltas que impactan directamente en los resultados. Si no están en el aula, no podemos enseñarles. Buenos Aires pone la presencia en el centro del aprendizaje. El compromiso empieza por los adultos y se construye en comunidad: las familias son parte central de la solución y queremos trabajar junto a ellas para que cada estudiante esté en la escuela aprendiendo”, sostuvo la ministra Mercedes Miguel.

En la etapa en que los alumnos empiezan a ejercer mayor autonomía, las faltas sostenidas aumentan significativamente el riesgo de abandono de la escuela. En la actualidad, la tasa de inasistencia en promedio equivale a 27 faltas al año, casi dos meses sin ir a la escuela.