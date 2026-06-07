A una hora de Buenos Aires: el pueblo sin acta de fundación que guarda un tesoro religioso y misterios sin resolver

Capilla del Señor tiene algo que enamora a todos. Puede que sean sus casas de más de 100 y 150 años, sus calles anchas, veredas angostas, adoquines pintorescos o una limpieza distinguible. Quien visita este pueblo huele la nostalgia entremezclada con los aromas de las parrillas y otros restaurantes tradicionales. Tal vez sea eso lo que a uno lo atrae. Sin embargo, entre sus muros cargados de historia, hay leyendas y secretos que vuelven a este lugar, de poco más de 10.000 habitantes, en un destino único.

En diálogo con LA NACION, Roberto Simonetti, director de Turismo de Exaltación de la Cruz, y Alberto Balada, exdirector de Cultura, relataron los misterios y curiosidades que hacen de Capilla un sitio más que interesante entre sus destinos gastronómicos y esquinas de antaño. Desde el reconocimiento único que posee, al relicario de Jesús que no todos conocen y la comunidad de inmigrantes que dejó su huella y desapareció.

Capilla del Señor es considerado el primer pueblo histórico de la provincia de Buenos Aires (Fuente: Gentileza - Roberto Simonetti)

El pueblo sin acta de fundación

Capilla del Señor no posee un acta de fundación, sino que basa su fecha de nacimiento en aquella vez que se definió como viceparroquia a la capilla de la familia de don Francisco Casco de Mendoza, terrateniente de la zona.

Capilla del Señor celebra la fiesta patronal cada 14 de septiembre y toma esa fecha como fundacional, aunque no tenga un acta como tal (Fuente: Gentileza - Roberto Simonetti)

El 14 de septiembre de 1735, cuando el obispo visitó el oratorio de los Casco de Mendoza, autorizó las misas, en un contexto del nacimiento de las viceparroquias o curatos en la provincia. Esto disparó un proceso de aglutinamiento de población en torno al lugar de culto; el pueblo no nació por un acta fundacional, sino por agregamiento.

Las fachadas de Capilla del Señor están protegidas por ordenanza municipal y no pueden modificarse (Fuente: Emiliano Pettovello)

Desde entonces, cada 14 de septiembre se celebra el cumpleaños de Capilla del Señor, a diferencia de otras localidades que se centran en el nacimiento de las municipalidades, que aquí ocurrió en 1856. La población eligió la fiesta patronal como fecha fundacional y todos los años se realiza una procesión que inicia en la iglesia central, recorre la plaza José de San Martín y finaliza nuevamente en el templo católico.

En Capilla del Señor existe la primera escuela pública de la provincia de Buenos Aires (Fuente: Turismo Exaltación de la Cruz)

Simbología masónica que convive con la iglesia

Simonetti, secretario de Turismo de Exaltación de la Cruz, contó que la iglesia de Capilla “tiene una categoría de templo única; debajo de cada imagen del Viacrucis hay placas de mármol con una cruz labrada, algo que ni siquiera la Basílica de Luján posee. Se hicieron para conmemorar los 2000 años del nacimiento de la Virgen María”. Y destacó: “Además, hay mucha simbología masónica”.

El cementerio de Capilla del Señor tiene símbolos masones, al igual que en otros sitios de la ciudad (Fuente: Tursimo de Exaltación de la Cruz)

“En el altar mayor, arriba de todo, hay un triángulo con un ojo y rayeras, exactamente igual al que aparece en los billetes de dólar. Los católicos ortodoxos dicen que representa a la Santísima Trinidad, pero en el cementerio también ves compases invertidos, relojes de arena y calaveras, que son símbolos masones. Incluso el primer periódico local y provincial, El Monitor de la Campaña, tenía una portada con simbología que nadie entendía y cuyos dueños eran masones”, explicó Simonetti.

La colonia de inmigrantes que desapareció

El partido de Exaltación de la Cruz fue el centro de atracción para inmigrantes irlandeses que se asentaron allí durante la segunda mitad del siglo XIX. Venían de un país atravesado por la pobreza y la crisis de la papa. Cuando llegaron a Buenos Aires, pusieron en práctica sus conocimientos en agricultura y, al producir y trabajar la lana de oveja, se implicaron cada vez más en los negocios agrarios regionales.

Capilla del Señor se fundó en la base de una comunidad inmigrante y criolla (Fuente: Gentileza - Roberto Simonetti)

Capilla del Señor no quedó ajena a este auge de familias irlandesas. Allí nació el primer periódico de la provincia de Buenos Aires y tal fue la incidencia en la vida política, cultural y religiosa de los forasteros, que se publicaban avisos en inglés.

Balada, exdirector de Cultura de Exaltación de la Cruz, dijo: “Muchos inmigrantes eran de campo, que prefirieron la llanura pampeana antes que Nueva York. Trajeron la cría de ovejas, que no era autóctona, y progresaron tanto que compraron las principales casonas de Capilla. Eran tan influyentes que en la parroquia daban misas en inglés o irlandés y actualmente hay un altar dedicado a San Patricio, el único de una colectividad. Incluso las estatuas de la fachada de la iglesia, San Mateo y San José, están ahí en honor a donantes irlandeses”.

Capilla del Señor, el pueblo que no tiene acta de fundación, tiene un relicario vinculado a Jesús y una comunidad inmigrantes desapareció sin dejar decendencia (Fuente: Instagram/@lacarretadelgatorestaurante)

A mitad del siglo XIX, el padre Anthony Dominic Fahy inauguró una escuela únicamente para hijos de irlandeses. Era de corte militar y la forma de educación tenía vínculo con la cultura del país europeo. Con la llegada del peronismo en 1946, se dice que demolieron la escuela para evitar que Juan Domingo Perón o Eva Duarte la expropiaran.

A pesar de que la comunidad irlandesa tuvo un impacto marcado en la sociedad y tradiciones de Capilla, en la actualidad no quedó vestigio de su paso, ni descendientes ni arquitectura. Nada. Solo las esculturas en la iglesia central y el altar en honor a San Patricio.

Las astillas de la Santa Cruz

Hacia finales del siglo XVIII, la Iglesia Católica intentó evangelizar los territorios del sur de Buenos Aires (hasta donde se extendía la frontera), que estaban desprovistos del Estado y la política colonial del momento, aunque existía un gran problema: los habitantes de aquellos pueblos se mostraban reacios a respetar las normas religiosas a rajatabla.

Las astillas de la Santa Cruz que se hallan en el relicario de la catedral capillense (Fuente: Tursimo Exaltación de la Cruz)

Como medida propagandística, desde el Vaticano enviaron a un sacerdote italiano con un relicario, el cual contenía dos astillas de la Santa Cruz donde Jesús fue crucificado.

Así es la catedral de Capilla del Señor

Además de evangelizar, desde la iglesia buscaban cobrar el diezmo a los fieles y las astillas parecían ser un buen atractivo, pero no funcionó y el sacerdote italiano se volvió a su país, no sin antes dejar el relicario en la iglesia de Capilla del Señor, que para ese entonces ya era relevante dentro del partido de Exaltación de la Cruz.

Capilla del Señor es el primer pueblo histórico de la provincia de Buenos Aires (Fuente: Emiliano Pettovello)

Visitar Capilla, un imperdible a menos de una hora de Buenos Aires

Capilla del Señor es mucho más que gastronomía y casas con una arquitectura única. Es un pueblo de tradición donde sus muros esconden hechos históricos que invitan a los turistas a adentrarse más allá del asado y el ritmo pacífico. Es un lugar que custodia la vida rural del Buenos Aires profundo y que se puede visitar en cualquier momento.