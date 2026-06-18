Cáncer de mama: las pruebas genéticas y los nuevos fármacos que ya están cambiando los pronósticos de las mujeres

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres argentinas (más de 22.000 nuevos casos por año) y también el que más muertes produce entre ellas, más de 6000 anualmente. La situación no es muy distinta en el mundo: si bien el que encabeza la mortalidad a nivel global es el cáncer de pulmón, el de mama es el que más mujeres mata.

Es por eso que, en toda reunión científica oncológica, este tumor maligno se convierte en un tema inevitable. El último congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica no fue la excepción: durante esta reunión anual, en la que participó LA NACION, los especialistas destacaron varios trabajos vinculados a este tipo de cáncer.

Cáncer de mama

El estudio Viktoria 1, por ejemplo, mostró la utilización de un nuevo medicamento, el “gedatolisib”, una terapia dirigida que se “mete” dentro de las células cancerosas e inhibe su multiplicación. La investigación fue presentada en Chicago por Robert Stein, del Centro de Investigaciones Biomédicas del University College de Londres.

Federico Waisberg, un joven oncólogo clínico argentino de 36 años, especializado en cáncer de mama, explica que el nuevo fármaco, que aún está bajo revisión de la FDA (autoridad estadounidense en medicamentos y tecnología médica) actúa contra la mutación del gen PIK3CA, que se presenta en alrededor del 40% de los cánceres de mama metastásicos (avanzados) con receptores hormonales positivos y negativos para HER 2 (proteína que promueve el crecimiento celular, en este caso inhibida), que es la forma más común y alcanza casi al 70% de los casos.

“Un paso importante”

“Cuando existe una alteración del gen PIK3CA, las células cancerosas crecen y se dividen sin control, y además, su presencia aumenta las posibilidades de resistencia a los tratamientos habituales. Por eso su bloqueo es un paso importante que hasta ahora no había sido posible. Sería un tratamiento de segunda línea, aplicable cuando las pacientes han recibido inhibidores de CD4/6 e inhibidores de la aromatasa, efectivos para tratar el cáncer de mama metastásico en primera línea, pero terminan generando resistencia”, puntualiza Federico Waisberg, médico especialista en cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming (IAF) de Buenos Aires.

Robert Stein, del Centro de Investigaciones Biomédicas del University College de Londres, presentó el estudio Viktoria 1

El nuevo tratamiento, que en el ensayo Viktoria 1 se aplicó junto con otras dos terapias hormonales, mostró sumar más de 11 meses de intervalo libre de progresión a las pacientes y estaría disponible en el país no antes de dos años, agregó el oncólogo.

Valeria Cáceres, directora del Área Médica del Instituto Ángel Roffo, mencionó el OPTIMA, otro trabajo de importante repercusión sobre cáncer de mama presentado durante el congreso de ASCO, realizado en Chicago. Esta investigación convocó a más de 4.400 pacientes con cáncer de mama temprano y demostró que la quimioterapia no es imprescindible para disminuir el riesgo de recurrencia. Tratadas con terapia hormonal, evitaron toxididades y efectos secundarios.

Test genómico

La llave para determinar qué pacientes son candidatas a omitir quimioterapia radica en un test genómico, Prosigna, que analiza 50 mutaciones que permiten identificar quiénes tienen más o menos riesgo de repetir la enfermedad a futuro. En el estudio OPTIMA, el 68% de las pacientes tenían bajo score de riesgo. Valeria Cánceres indicó que el test está disponible en el país (oscila entre US$3.000 y US$3.500), pero no acceden a su realización todas las pacientes.

Anticuerpos conjugados: la gran apuesta

El oncólogo Paolo Tarantino, del Dana Farber Cancer Institute de Boston, agregó que, durante las recientes sesiones de ASCO, fueron 4 los estudios que confirmaron que la utilización de los anticuerpos conjugados (ADC o conjugado anticuerpo-fármaco) actúa positivamente sobre todos los subtipos de cáncer mamario metastásico.

Los ADC operan como misiles; son una suerte de quimioterapia inteligente que localiza las células cancerosas y deposita en su interior la quimioterapia para combatir el tumor. Las dosis del medicamento pueden ser más altas y más efectivas porque, como actúa selectivamente, produce menos efectos adversos que las opciones sistémicas.

El oncólogo Paolo Tarantino, del Dana Farber Cancer Institute de Boston

Federico Waisberg sumó novedades positivas al mencionar el estudio Senomac, que se centró en evaluar si es o no necesario realizar vaciamiento axilar en pacientes que tuvieran ganglios axilares “centinela” afectados por el cáncer. “Este trabajo demostró que en algunos tumores, aunque haya compromiso de uno o dos ganglios, avanzar con el vaciamiento no afecta la sobrevida. Esta maniobra apareja algunos efectos adversos importantes como el linfedema, que a veces tiene soluciones a través de la kinesiología, pero en muchos otros casos no, y se vuelve un trastorno crónico para las pacientes. De hecho, en varios centros médicos de nuestro país ya evitamos quitar ganglios en muchos casos de cáncer de mama. La oncología actual tiende cada vez más a dañar lo menos posible, sin afectar la sobrevida”.

Otro ensayo clínico de fase 3, Serena 6, mostró que un medicamento oral de nueva generación, el camizestrant, aprobado por la agencia europea de medicamentos (EMA), puede enlentecer la progresión del cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos y HER2 negativos que porten, además, la mutación del gen ESR1, asociada a la resistencia que muchas pacientes experimentan frente al tratamiento de primera línea, que incluye primero quimioterapia y luego terapia hormonal.

François-Clément Bidard, profesor de Oncología Médica en el Instituto Curie y la Universidad de Versalles (París/Saclay) y uno de los investigadores principales del ensayo, resaltó que mejorar los resultados para las pacientes con cáncer de mama avanzado sensible a las hormonas es fundamental para reducir las dificultades de tratamiento que suelen presentarse al tiempo:

“Los resultados actualizados del estudio SERENA-6 respaldan el paradigma de cambiar a una combinación basada en este medicamento —un degradador selectivo de los receptores de estrógeno— como tratamiento de primera línea ante la aparición de una mutación en el gen ESR1, y demuestran mejoras duraderas más allá del tratamiento inicial”.

Un aporte argentino

Junto a Dana Nárvaez, del IAF, el Hospital Británico, el CEMIC, el Instituto Roffo, el Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener) y el hospital Madariaga de Posadas (Misiones), Federico Waisberg realizó una investigación sobre 109 pacientes diagnosticadas con uno de los cánceres de mama menos frecuentes pero que más desafíos terapéuticos presenta: el triple negativo, llamado así porque el tumor no tiene receptores hormonales ni tampoco expresa la proteína HER2. El trabajo fue presentado en una sesión de pósteres en el último congreso de ASCO.

Federico Waisberg, médico especialista en cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming (IAF) de Buenos Aires

“Los cánceres de mama triple negativos son más habituales en mujeres jóvenes -explicó Waisberg-. Representan entre el 10 y el 15% de estos cánceres, son más agresivos que otros y no se detectan habitualmente con la mamografía. En general, la detección la hace la misma mujer con la autoexploración mamaria. Suelen detectarse localmente avanzados y el tratamiento habitual es 5 meses de quimio e inmunoterapia y luego cirugía. Hoy se tratan todas de la misma forma. Nuestra investigación intenta generar un modelo que permita predecir qué pacientes serán mejores respondedoras a un esquema terapéutico que es eficaz pero agresivo y suele dejar toxicidades a largo plazo: hipotiroidismo, artritis, insuficiencia suprarrenal. Con este tratamiento, se cura el 65% de las pacientes, pero a costa de efectos adversos que tienen que enfrentar el resto de sus vidas”.

El objetivo principal es detectar indicadores que anticipen quiénes serán mejores respondedoras. “Hasta ahora probamos que nuestro modelo anticipa en el 80% de los casos quiénes tendrán mejor respuesta al tratamiento habitual -concluye el oncólogo-. Nuestra idea es profundizar para seleccionar en quiénes podríamos entonces disminuir la intensidad del esquema actualmente utilizado, reducir toxicidades y aun así tener mejor pronóstico de curación y reducción del riesgo de metástasis”.