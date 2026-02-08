Cáncer de páncreas: un especialista explicó en detalle por qué en España lograron eliminarlo en ratones y cómo funciona

En los últimos días, un grupo de científicos españoles revolucionó el mundo de la oncología al eliminar por completo el tipo más común de cáncer de páncreas en ratones. Para referirse a este descubrimiento, el médico Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+, donde sostuvo que “se trata de algo inédito, pero no milagroso”.

“El cáncer multiplica y multiplica sus células. Entonces, siempre tiene una vía de escape”, explicó Tartaglione. “Entonces, lo que hicieron este grupo de médicos españoles encabezados por el oncólogo Mariano Barbacid fue muy importante”.

Consultado sobre cómo fue el hallazgo, Tartaglione explicó: “Imagínense que las células tienen un código de barras. Lo que hicieron los españoles fue identificar ese código y, a través de una triple medicación, impidieron que se multiplique”.

“Pero a su vez, el tumor es muy piola y genera vías de escape. Entonces, el equipo de Barbacid bloqueó el crecimiento del tumor y también bloquearon las vías de escape“, graficó el médico en los estudios de LN+.

En qué consiste el cáncer de páncreas

Al momento de referirse a la enfermedad, Tartaglione subrayó que “en este tipo de cáncer, es fundamental la reacción del organismo que, en cada caso, es diferente”.

En palabras del cardiólogo, “en los últimos años hubo muchísimos avances en lo que respecta al tratamiento del cáncer”. Sobre los principales indicadores de la enfermedad, reconoció dos: “la extrema pérdida de peso y un repentino cambio de color en la piel”.

¿Cómo se puede prevenir?, le preguntaron a Tartaglione. “Principalmente no fumando y evitando los excesos con el alcohol”, respondió. “Pero sobre todas las cosas, hay que hacer una cosa que, sin dudas, es la más difícil: vivir tranquilo”, coronó el profesional.

Quién es Mariano Barbacid

Mariano Barbacid (Madrid, 1949) es bioquímico y uno de los grandes pioneros de la oncología molecular. Actualmente dirige el Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), institución que él mismo impulsó durante la década de los noventa.

Su currículum está signado por hitos que actualmente se estudian en manuales de medicina. Fue uno de los primeros científicos en aislar un oncogén humano (H-RAS) y describir mutaciones directamente asociadas a cáncer humano.

Estos hallazgos permitieron consolidar la idea de que muchos tumores tienen una base molecular y genética. Estas pruebas abrieron la puerta a las terapias dirigidas que hoy salvan millones de vidas.