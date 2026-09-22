Cáncer de pulmón: cuáles son sus síntomas, factores de riesgo y cómo prevenirlo

En una nueva edición de su columna sobre las malas costumbres cotidianas, el médico Jorge Tartaglione alertó a los fumadores sobre el impacto del tabaco en la salud, ya que una de sus principales consecuencias es el cáncer de pulmón.

En este contexto, el especialista detalló cómo prevenir la enfermedad: “Hay una manera que ningún extabaquista o tabaquista actual puede perderse de hacer un estudio que te puede salvar la vida, porque podemos llegar a tiempo a prevenir un cáncer de pulmón”.

“Porque esto es experimental y se está trabajando, pero hoy lo que podemos hacer es algo que se llama tomografía computada de baja intensidad”, sumó.

Cancer de pulmon

“El cáncer de pulmón si llega tarde, en el 90%, es muy difícil solucionarlo. En cambio, de esta manera te puedo salvar la vida”, alertó en la misma línea.

La herramienta, accesible a través de obras sociales y sistemas de salud pública, se fundamenta en la evidencia científica que respalda la eficacia de la tomografía en individuos con historial de tabaquismo.

Cómo prevenir el cáncer de pulmón

Para determinar quiénes deben someterse a este control, Tartaglione definió parámetros precisos relacionados con la edad y el hábito tabáquico.

La recomendación central se dirige a personas de entre 50 y 80 años que hayan fumado una cantidad significativa de cigarrillos a lo largo de su vida. Específicamente, se considera grupo de alto riesgo a quienes han consumido al menos 20 paquetes de cigarrillos en total, o bien aquellos que fuman dos paquetes por día durante un periodo de diez años. Además, es imperativo que las personas que han dejado de fumar en los últimos 15 años sigan manteniendo la vigilancia médica, ya que el riesgo persiste a pesar de haber cesado el hábito.

Según Tartaglione, la tomografía computada de baja intensidad puede ayudar a prevenir el cáncer de pulmón cinematri - Shutterstock

“Indudablemente nunca es tarde para dejar de fumar y el mejor tratamiento es dejar de fumar. Así tengas 90 años, 30 años o 50 dejar de fumar es la base que tenés que hacer”, destacó Tartaglione.

Asimismo, el especialista advirtió sobre el mito de los fumadores longevos: “Conozco a alguien de 90 años que fumó toda la vida y vive, te voy a decir algo: ese es un sobreviviente. Porque la mayoría de las personas que han fumado durante mucho tiempo no llegan a esa edad”.

“Nunca es tarde para que dejes de fumar. Y si tenés a alguien en tu familia, invítalo a que solamente piense con esto que puede dejar de fumar”, concluyó.