Cáncer de piel: una cámara UV logra captar el "fotodaño" y ayuda a la prevención

Ni siquiera los fabricantes de protectores solares habían logrado mostrar algo así. Filmado a través de una ultrasofisticada cámara UV, un video que ya se volvió viral permite ver de cuál es el efecto que las radiaciones solares causan en la piel mucho más allá de lo que el ojo humano es capaz de percibir.

"Uno escucha acerca de los rayos ultravioleta, salen notas, los médicos hablan del tema. Pero si no se ve el daño que generan, entonces es como si no existieran, y así no terminamos de tomar conciencia del peligro de la exposición solar. Uno puede verse al espejo y le parece que su piel está bien, pero en realidad no lo está", advierte Sebastián Navón, director general de la Clínica Lemel, el centro dermatológico que después de años de pruebas e investigaciones fue capaz de producir y lanzar esta novedosa pieza digital.

Fue el propio Navón -que ofició como creativo y realizador de la campaña- quien descubrió que modificando una cámara digital de última generación era posible visualizar el "fotodaño" que a simple vista no se nota. "El ojo humano no puede captar los rayos UV y en realidad las cámaras fotográficas habituales tampoco, porque justamente están pensadas para mostrar lo mismo que nosotros vemos", explica. De ahí que para producir el video mandaron a modificar a Utah, Estados Unidos, una videocámara de última generación. La labor consistió en quitar los filtros que impiden apreciar estos rayos, a lo que se sumaron lentes especiales que datan de 1940 y fueron compradas a través de Ebay a Japón y Grecia. "Así fuimos capaces de crear una cámara UV y visualizar no sólo cómo se ve la piel expuesta a los rayos UV, sino también la función del protector solar", agrega.

La repercusión

No es la primera vez que la clínica Lemel apuesta a la creatividad para despertar conciencia sobre el peligro de exponer la piel al sol y los riesgos de contraer cáncer de piel, que es el más frecuente en el ser humano. Ya en 2015 había lanzado junto a Verónica Lozano, Julieta Cardinali y Andrea Frigerio la comentada campaña #UnMinutoportuPiel, en la que las celebrities participaron junto a la doctora Velia Lemel, directora médica de la clínica, en una acción desarrollada durante el Mes de Lucha contra el Cáncer de Piel que tiene lugar cada noviembre.

Ahora la campaña contó con dos etapas: el video fue lanzado en primera medida desde las redes de una persona ajena al tema, mientras que en segunda instancia se difundió en la cuenta de la clínica. Y en ambos casos la repercusión fue impresionante, con gran engagement de parte del público y más de 5 mil retweets.

Como parte de la acción la clínica Lemel está ofreciendo durante un tiempo limitado el servicio de fotografías UV, de forma que quienes se acerquen puedan observar el daño que el sol ha ido acumulando en su piel.

El enemigo invisible

¿Cuántas veces nos exponemos al sol sin protección porque está nublado, o porque ya son las cinco de la tarde o porque corre viento? El problema es que, aunque no lo percibamos, nuestra piel acumula el espectro no visible del sol -los rayos UV- provocando el aumento de melanina, lo que se traduce en un daño irreparable del ADN de las células.

"Hace años recomendábamos no tomar sol al mediodía, cuando los rayos caen sobre nuestras cabezas en forma perpendicular. Y es cierto que el sol del mediodía, fuente principalmente de rayos UVB, es el peor si hablamos de quemaduras y de ponernos rojos. Pero ahora sabemos que el sol que cae en forma oblicua, aunque más suave, también puede producir cáncer", detalla Velia Lemel. " Los rayos UVA, que son los más presentes en el sol oblicuo, son los que producen envejecimiento, pero al mismo tiempo generan daño sobre las células", añade.

El consejo médico en este sentido resulta claro: hay que ponerse filtro solar 15 minutos antes de exponerse al sol y reforzar con más producto cada dos horas. "El sol está afectando todo el tiempo, incluso en invierno. Y el hecho de que no nos 'quememos' no quiere decir que no haga nada", dice Lemel y aclara que tal vez "para ir a la oficina en auto no hace falta ponernos protector, pero sí si nos vamos a sentar en una plaza durante una hora, o a practicar deporte, y mucho más si la idea es navegar o esquiar".

Respecto de la polémica sobre la falta de vitamina D, la doctora explica que este micronutriente que contribuye a absorber el calcio se puede obtener de dos formas: a partir de ciertos alimentos (como la leche y el huevo) o mediante la exposición a la luz solar. "Pero para eso solo hacen falta entre 10 y 15 minutos de sol diarios, puede ser incluso que estén expuestas solo las manos y tampoco es necesario que ese tiempo transcurra de corrido".

El video producido por la clínica Lemel concluye explicando que ahora que podemos ver más claramente la realidad, debemos actuar para protegernos. Y "actuar" tiene que ver con bloquear las radiaciones que atacan nuestra piel porque "cuidarse está de moda". De ahí que el remate del corto -la frase en inglés "block is the new black", en español "el bloqueador es el nuevo negro", en alusión al negro como tono que siempre va bien- apunta justamente a eso: preservar la salud y preservar la belleza.