Hay alerta amarilla y naranja por tormentas para este viernes 6 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 6 de marzo una alerta amarilla y naranja por tormentas que afecta a 16 provincias del país. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De acuerdo con el parte oficial, las provincias afectadas son Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Las alertas por tormentas para el viernes 6 de marzo alcanzan a 16 provincias

El SMN indicó que estos fenómenos podrán estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Frente a este escenario, el organismo emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar salir durante las tormentas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el domicilio.

Cerrar puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 26°C. El día comenzará con lluvias, que se mantendrán hasta horas de la noche y luego se transformarán en lloviznas.

En la provincia de Buenos Aires se pronostica una mínima de 21°C y una máxima de 25°C. Al igual que en territorio porteño, las precipitaciones serán una constante a lo largo de la jornada.

El pronostico extendido del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

En el resto del país, las temperaturas previstas serán las siguientes: en Córdoba se espera una mínima de 21°C y una máxima de 29°C; en Tucumán, 21°C y 25°C; en Santa Fe, 20°C y 31°C; en Entre Ríos, 20°C y 31°C; en Catamarca, 22°C y 32°C; y en La Pampa, 14°C y 25°C. En Formosa se prevén 20°C y 35°C, mientras que en Corrientes serán 21°C y 32°C. En Jujuy se esperan 17°C y 23°C, y en Salta, 22°C y 23°C. En Misiones la mínima será de 22°C y la máxima de 35°C, mientras que en La Rioja se registrarán 21°C y 32°C, y en Santiago del Estero 26°C y 31°C.

En San Luis se esperan 19°C de mínima y 24°C de máxima; en San Juan, 21°C y 26°C; y en Mendoza, 21°C y 26°C. En la Patagonia, Neuquén tendrá 7°C y 24°C; Río Negro, 11°C y 23°C; Chubut, 8°C y 20°C; Santa Cruz, 7°C y 13°C; y Tierra del Fuego, 5°C y 9°C.