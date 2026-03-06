Vecinos de Parque Patricios quisieron entrar por la fuerza al complejo de viviendas que se derrumbó

Vecinos de Parque Patricios ingresaron este viernes por la fuerza al complejo de viviendas que sufrió esta semana un derrumbe. Los damnificados reclamaban que una retroexcavadora había entrado al establecimiento a remover escombros sin notificarlos, por lo que varios saltaron la valla para frenar el trabajo. Además, pedían a las autoridades poder ir a buscar sus pertenencias y que les brinden respuestas respecto a dónde van a vivir.

Decenas de vecinos fueron evacuados tres días atrás, cuando el techo del estacionamiento del edificio en Mafalda al 900. Se generó un desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo -de aproximadamente 50 por 70 metros- lo que provocó el hundimiento del sector. En el perímetro de los edificios hay un vallado y más de 100 efectivos de la Policía de la Ciudad que fueron asignados las 24 horas para proteger los bienes de los vecinos. También hay personal de Bomberos, Guardia de Auxilio y Defensa Civil. Los efectivos también tienen la orden de no dejar ingresar a los vecinos al complejo.

Los damnificados vivieron este viernes una situación de fuerte tensión con los efectivos que custodian la zona luego de que una retroexcavadora ingresara al complejo sin notificarlos, algo que consideraban que podrían “borrar la evidencia” de la responsabilidad de la constructora en el derrumbre.

Los vecinos buscaban ingresar para frenar los trabajos de la retroexcavadora

“Ayer tuvimos una reunión con representantes del Gobierno de la Ciudad con quienes generamos un canal de comunicación para que no pasen estas cosas. La fiscal se comunicaba con ellos, ellos coordinaban el trabajo conjuntamente con la empresa y nos avisaban a nosotros para que estemos tranquilos. Ahora la fiscal nos salteó, nos pasó por arriba. ¿Por qué congenian tanto con la empresa que ocasionó esto y nos están tapando las pruebas?”, dijo Nicolás, uno de los vecinos presentes.

Los damnificados se acercaron a los gritos al lugar, pidiendo a los efectivos que los dejaran pasar. Ante la negativa, algunos saltaron la valla que rodea al edificio. Otros abrieron un sector y entraron corriendo para impedir que continúen los trabajos.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño detallaron que la empresa constructora presentó en la Guardia de Auxilio un plan de trabajo para el apuntalamiento de los edificios con autorización de la administración del complejo. Ese plan, aseguraron, fue aprobado y este viernes se realizó el reconocimiento del área y la empresa COSUD comenzó con las tareas de una retroexcavadora retirando el material derrumbado para empezar con el apuntalamiento mediante estructuras tubulares.

Vecinos de Parque Patricios quisieron entrar por la fuerza al complejo de viviendas

“De repente, nosotros no podemos subir a sacar cuatro ropas pero ellos pueden meter una retroexcavadora que pesa diez toneladas a mover la losa que se cayó sin que estén nuestros peritos de parte y abogados a controlar lo que están haciendo. ¿Por qué no nos avisan?“, cuestionó Nicolás.

Todo escaló cerca de las 13:30, cuando uno de los vecinos tuvo un enfrentamiento con la policía y en un momento fue inmovilizado por uno de los efectivos. Eso generó corridas y que varios vecinos se acercaran a calmar la situación.

“A mi señora la ahorcaron con un bebé en brazos”, gritó uno de los vecinos mientras señalaba a un efectivo. “Me ahorcaste a mí también, me pegaste”, detalló agitado y en medio de la tensión de la escena, mientras señalaba los golpes que recibió. Varios vecinos se acercaron a hablar con los medios y denunciar que habían sido golpeados por los efectivos.

El reclamo de los vecinos

“Todos acá nos quedamos hasta que nos den una repuesta. Es algo pacífico, no nos movemos. No tenemos casa, ropa, comida, no tenemos nada. Queremos ingresar a sacar nuestras cosas y que nos digan dónde vamos a vivir", reclamó una vecina a LN+.

Otro de los damnificados acotó que los vecinos tienen alojamiento hasta el miércoles que viene en los hoteles que fueron designados por el gobierno porteño. “Tenemos hotel hasta el miércoles de la semana que viene. Algunos hasta el lunes. Y esto va a llevar meses. No tenemos comunicación y el canal que establecimos ayer lo rompieron hoy con lo que hicieron”, señaló.