Aeroparque: Quejas en Aeroparque por las demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos

Mientras en Aeroparque seguían llamando a la gente de distintos vuelos, Ignacio, de 61 años, contó que iba a viajar con la esposa a Chile a visitar a su hija. La intención era pasar cuatro días allá, y que ahora no sabe cuántos van a hacer, porque no puede irse por más tiempo.

Estaba en el aeropuerto desde las cuatro y media de la mañana. “Empezaron a decir que había demoras. Bueno, nos quedamos tranquilos. Después dijeron que se quedaron sin sistema, que se podía cancelar o reprogramar. Esperamos media hora más hasta que se canceló finalmente. Y de ahí en más, todo un caos”, detalló.

El hall de Aeroparque con largas filas desde la madrugada Ricardo Pristupluk

Las explicaciones por parte del personal de dónde y cómo hacer las reprogramaciones no son claras, dijo: “Te dicen que entres a la página, que vayas allá, a aquel otro lado. Ahora esta fila, teóricamente, es para reprogramar los vuelos”. Nadie sabe cuánto tardarán en realizar esta operación, son cientos de personas afectadas, haciendo la misma fila.

“También nos dijeron que iban a llegar mails, pero todavía no llegó nada. No sé si no estamos haciendo la fila medio al ‘cuete’”, se lamentó.

Desde esta madrugada, los vuelos de Aerolíneas Argentinas registran demoras y cancelaciones debido a una caída de su sistema interno, principalmente para el embarque, lo que afecta el funcionamiento de las operaciones aéreas de las compañía de bandera desde las 3.30, según pudo saber LA NACION. El problema se replica en gran parte de los aeropuertos del país. Casi seis horas después, poco antes de las 9, la empresa confirmó que ya había solucionado el problema y que la operación “se reanudará durante la próxima hora”.

Otra pasajera, Isabel, que viajaba con el esposo a Neuquén, en donde viven, contó que su vuelo salía a las ocho de la mañana, pero cuando ellos llegaron el sistema ya se había caído, por lo que enseguida les dijeron que debían reprogramar, verbo que se repite en rodos los casos.

“El problema es que queremos entrar a la página y no te deja. En este momento mi hija está desde Neuquén tratando de hacerlo. Pero dice que no te deja cambiar el pasaje”, comentó.

También tenía ahora la duda de dónde se van a quedar mientras persistan los inconvenientes. “Les pregunté, ¿Ahora qué hacemos, dónde nos quedamos? Y me dicen ‘no sé, donde usted quiera’”. Al menos a ella le dijeron que la aerolínea no iba a brindar hospedaje.

IMPORTANTE: Los sistemas de la compañía ya funcionan normalmente, y la operación se reanudará durante la próxima hora.

Pedimos disculpas a nuestros pasajeros por la afectación en sus planes de viaje por esta situación imprevista. les sugerimos verificar el estado de su vuelo… — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) July 31, 2024

Federico tiene 29 años y llegó al aeropuerto a las seis de la mañana. Tenía un vuelo que salía a las 8.10 hacía Posadas, Misiones, a donde iba unos días de vacaciones. “Hicimos el check in normal y cuando subimos para embarcar empezó a aparecer en la pantalla ‘vuelo demorado’. Para las 8.20, que tendríamos que haber salido ya, nos confirmaron que se canceló”, explicó a LA NACION.

Les dijeron que tenían que escanear un código QR para gestionar la reprogramación. Pero cuando intenta entrar a la página, no funciona. “Se ve que está colapsado”, estimó. “Después, hablando con otra gente, nos decían que el sistema estaba ya colapsado desde la una de la mañana. Pero cuando yo despaché la mochila, la chica del mostrador no hizo nada”, continuó.

Dejó la mochila como si el vuelo fuera a salir normalmente, y cuando le avisaron de la cancelación tuvo que retirarla en un proceso igual al que hubiese hecho un recién arribado. “Acá estamos con el objetivo de ver si nos pueden reprogramar el viaje. Nosotros venimos de La Plata, y es un esfuerzo llegar. Queremos que se solucione”, remarcó.

Federico, como la mayoría, no sabían ahora si iban a poder viajar mañana, pasado mañana, o cuándo. Sabía que la normativa dice que, en caso de inconvenientes, la aerolínea se tiene que hacer cargo de posibles costos de hospedaje o transporte. “Es lo que pretendo”, aseguró.

Un poco de suerte

Después de un rato, Federico, que viaja con su pareja, se acercó con pasajes en la mano. “Tuvimos suerte”, dijo.

Es que, de casualidad, cuando iba al baño, se cruzó con una operaria de Aerolíneas. Le contó su historia y la chica le pidió que la esperara unos minutos. Al poco tiempo, volvió con los mismos pasajes que ahora muestra él. La fecha de salida es mañana a la misma hora. Y si bien le dijeron que no iban a costearle el hospedaje, porque La Plata es cerca y puede ir y volver en el día, también le propusieron que guardara los tickets del transporte, que quizás de ese gasto sí se podían hacer cargo.

Muchos esperaban desde anoche a la madrugada Ricardo Pristupluk

“Más allá de que no era lo que esperaba, quedé conforme porque bueno, es mañana a la misma hora. Pero seguro nos quedemos por acá haciendo tiempo acá, porque tuvimos que despertarnos a las 3 de la mañana para venir”, dijo.

A causa de esto, también remarcó que, aunque la compañía está reprogramando los vuelos, son tantas las personas que esperan su turno que no todos tienen la misma suerte, ya que a medida que se llena un avión, se atrasa más la fecha de partida que les dan. “Cuando se llena un vuelo te pasan para otro. A la chica que tenía enfrente, que viajaba a Brasil, le ofrecían recién para el domingo “, ejemplificó.

Vuelos despegando

Tucumán despegado. Mendoza embarcando. Bariloche, San Pablo, Resistencia, cerrado. Córdoba, cancelado. San Juan y Salta, cancelados. Así estaban los carteles cerca del mediodía.

Gabriela era una más entre los cientos de personas que siguen haciendo fila. Esperaba novedades sobre el vuelo a Neuquén que debía tomar más temprano.

“Estoy desde las 7 de la mañana. El pasaje era para las 8 y el embarque, 7.15. Viajo por trabajo. Primero dijeron que estaba demorado por problemas en el sistema. Había gente esperando desde las 3.30 sin noticias. Y a las 9 dijeron que todos los vuelos a partir de las 3 hasta las 9 se cancelaban”, dijo.

Hace una hora y media que bajó desde la zona de embarque a hacer la fila para que le dieran información. “No sé si me van a reconocer ahora el gasto del hotel que perdí”, agregó.

A ella le dijeron que se comunicara a un teléfono 0800, pero no responden. No le enviaron QR ni mails, aunque ayer le llegó la reprogramación de otro vuelo que debía tomar la semana que viene. “Yo tengo que ir a trabajar. Si no llego hoy, no cobro, porque soy autónoma”, concluyó.

Paola tuvo más suerte. Viaja con sus padres a Bahía Blanca, que viven en Tonrquist y los va a acompañar. Ellos no tienen la misma demora. “Teníamos pasaje para las 12.15 y cuando fuimos a buscar el boarding pass nos dijeron que estaba reprogramado para las 16.40″, comentó.

Comunicado

De acuerdo a un comunicado previo de Aerolíneas, la compañía sufrió una caída general en sus sistemas, por lo que todas las operaciones están momentáneamente afectadas. “Esta falla se originó en el data center de Ezeiza, donde se está trabajando para aplicar una solución lo antes posible”, agregó la compañía.

Asimismo indicó que aquellos usuarios que hayan sufrido alguna modificación en su itinerario podrán optar por gestionar un cambio a través de la web http://aerolineas.com.ar o de la aplicación. Algunos de los vuelos demorados y cancelados son de Comodoro Rivadavia a Aeroparque, de Mendoza a Rosario, de Mendoza a Aeroparque, de Salta a Aeroparque y de Salta a Rosario.