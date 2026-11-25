A casi cuatro décadas de la firma del Protocolo de Montreal, en 1987, que permitió avanzar en la eliminación de las sustancias que agotan la capa de ozono, el agujero de ozono antártico volvió a mostrar su capacidad de alcanzar dimensiones extraordinarias. Durante la primavera austral de 2026, se convirtió en uno de los más extensos de los últimos 47 años, aunque no llegó a afectar directamente al territorio continental argentino.

Este proceso es oscilante y responde a múltiples variables, por lo que hay años en los que el agujero se ensancha, incluso en un contexto de avances en la recuperación progresiva de la capa de ozono.

Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en un documento elaborado junto con organismos científicos y universidades nacionales e internacionales, el 18 de septiembre pasado el agujero alcanzó una superficie máxima de 27,04 millones de kilómetros cuadrados. Otras mediciones satelitales llegaron a estimar una extensión de 27,44 millones de kilómetros cuadrados. Esa superficie equivale a más de nueve veces el territorio continental argentino.

El 18 de septiembre pasado el agujero antártico alcanzó una superficie máxima de 27,04 millones de kilómetros cuadrados Getty Images

La magnitud de la temporada también fue registrada por la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que publicaron datos coincidentes con los del SMN. Ambos organismos ubicaron a 2026 entre las siete temporadas con mayor extensión del agujero de ozono desde el comienzo de los registros satelitales, en 1979.

El tamaño de ese agujero fluctúa a lo largo del año. Entre el 7 de septiembre y el 13 de octubre, el período en el que históricamente alcanza su mayor desarrollo, este año la superficie promedio diaria fue de 25,08 millones de kilómetros cuadrados.

Un fenómeno paradójico

Según el SMN, el resultado contrasta con la tendencia general de recuperación de la capa de ozono impulsada por el Protocolo de Montreal. Sin embargo, esa recuperación no avanza de manera uniforme todos los años.

“A pesar de la tendencia general a la recuperación de la capa de ozono a escala global impulsada por el Protocolo de Montreal, la variabilidad meteorológica e interanual de la estratosfera continúa favoreciendo la ocurrencia de temporadas con una importante destrucción de ozono”, señaló el organismo. Para el final de la primavera, el agujero empezó a reducirse.

Por qué fue tan extenso en 2026

La gran extensión que alcanzó el agujero esta temporada estuvo relacionada con una combinación de condiciones térmicas, químicas y dinámicas en la estratosfera, la capa de la atmósfera situada por encima de la troposfera.

Uno de los factores centrales fue la formación de nubes estratosféricas polares (NEP), que favorecen las reacciones químicas que activan compuestos de cloro y bromo. Estos elementos participan en los procesos de destrucción del ozono estratosférico. El informe distingue dos tipos de nubes: las de tipo I, formadas por agua y ácido nítrico, y las de tipo II, compuestas por hielo de agua.

De acuerdo con el informe, durante 2026 las primeras superaron en algunos días los máximos históricos registrados para julio, agosto y septiembre y llegaron a cubrir 30,3 millones de kilómetros cuadrados. Las segundas alcanzaron una extensión máxima de 17,2 millones de kilómetros cuadrados.

Aunque ambos tipos de nubes comenzaron a disiparse antes de lo habitual, la destrucción del ozono continuó durante la primavera. La acumulación previa de monóxido de cloro y monóxido de bromo prolongó el déficit de ozono y mantuvo su concentración entre los valores más bajos de toda la serie histórica.

Por qué no llegó a Ushuaia

A pesar de sus dimensiones, el agujero de ozono no alcanzó el territorio continental argentino. Las mediciones realizadas en Ushuaia permitieron establecer una diferencia entre lo ocurrido en Tierra del Fuego y en las bases argentinas de la Antártida.

En la estación de Vigilancia Atmosférica Global (VAG) de Ushuaia, el SMN realizó mediciones continuas de la columna total de ozono entre el 20 de julio y el 11 de noviembre. Los resultados no mostraron una destrucción significativa de ozono sobre la ciudad.

Así se confirmó que el borde del agujero no llegó a ubicarse sobre la Isla Grande de Tierra del Fuego. De acuerdo con el informe del SMN, esto se explica por la dinámica del vórtice polar, que mantuvo las masas de aire empobrecidas en ozono sobre la Antártida y el océano Austral. Incluso, las mediciones realizadas en Ushuaia durante distintos días de febrero, marzo, abril, mayo y octubre registraron valores de ozono superiores a los promedios históricos.

Lo que comenzó a debilitar el agujero

Después de un octubre marcado por temperaturas muy bajas en la estratosfera, durante la primera semana de noviembre se produjo un cambio en las condiciones atmosféricas. El 5 de noviembre, los registros identificaron un calentamiento súbito estratosférico de menor intensidad, que generó un calor anómalo sobre el océano Austral.

Entre el 10 y el 12 de noviembre, el núcleo cálido se desplazó y atravesó la Antártida. Este proceso estuvo acompañado por deformaciones en el vórtice polar y una desaceleración de los vientos del oeste que lo rodean.

Las perturbaciones indican un debilitamiento de la estructura que mantiene el aire empobrecido en ozono concentrado sobre la región polar. Según el informe, estos cambios marcaron el comienzo del proceso de reducción y disipación progresiva del agujero hacia el cierre del año.

El monitoreo argentino

El seguimiento de la capa de ozono se apoya en una red de estaciones que combina instrumental especializado y cooperación científica internacional. En Ushuaia, el SMN opera la estación de Vigilancia Atmosférica Global, donde utiliza un espectrofotómetro Dobson y globos sonda para medir tanto la concentración total de ozono como su distribución vertical en la atmósfera.

En Belgrano II, las mediciones se realizan con un espectrofotómetro Brewer, en el marco de la cooperación entre el Instituto Antártico Argentino y el Programa Nacional de Investigaciones en la Antártida de Italia. La estación también integra redes internacionales de monitoreo atmosférico. Por su parte, la base San Martín cuenta con un espectrofotómetro Brewer operado conjuntamente por el Instituto Antártico Argentino y el Comando Antártico.