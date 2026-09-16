Cardiología intervencionista: un encuentro para repasar 50 años de avances en tratamientos y recordar a sus pioneros

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) organizó un encuentro por el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista, que se celebra cada 16 de septiembre. La entidad recordó que la fecha fue instaurada en 2022 por la Organización de las Naciones Unidas y busca concientizar sobre el papel de esta especialidad en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares.

El encuentro se realizará este miércoles, de 16.30 a 19, en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, ubicado en Godoy Cruz 2270, en la ciudad de Buenos Aires. La actividad será presencial y también podrá seguirse de manera virtual a través de Zoom, con inscripción previa.

El acto tendrá además un significado especial para el CACI: la institución celebra sus 40 años y el aniversario número 49 de la primera angioplastía coronaria. El programa también estará dedicado a la memoria y la obra del médico alemán Andreas Grüntzig, considerado una figura central en el desarrollo de esta técnica.

El encuentro busca concientizar sobre el papel de esta especialidad en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares Getty Images

La apertura estará a cargo del presidente del CACI, Alfredo Bravo, y contará también con palabras del presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Daniel Salamone. La coordinación estará a cargo del médico Omar Santaera.

La actividad es híbrida y abierta, con inscripción previa. Para poder ingresar al auditorio donde se llevará a cabo el evento, es necesario inscribirse en el formulario que puso a disposición el CACI, en el cual se pide un mail, nombre y apellido, género, profesión y confirmar si es socio del colegio. Como último requisito, en caso de ir con acompañante es necesario agregar nombre y apellido del mismo. El formulario para poder acceder al link de Zoom es similar. No es necesario ser médico o parte del sistema de salud para poder participar.

De la angioplastia con balón a los tratamientos actuales

Uno de los momentos centrales del acto será la entrega de diplomas de “maestro de la Cardiología Intervencionista” por parte de Bravo, en representación de la institución, a los médicos Bernhard Meier, Gary Roubin y Juan Granada. Los tres participarán luego de distintas conferencias vinculadas con la evoluciónn de la especialidad.

Con la presentación del médico Víctor Morales, Bernhard Meier, copresidente de la International Andreas Grüntzig Society (IAGS) , hablará sobre el balón de angioplastía y el legado de Grüntzig. A continuación, el médico Alfredo Rodríguez presentará a Gary Roubin, presidente y fundador de la IAGS, que abordará la evolución de los stents y el papel de la organización internacional.

Una de las charlas abordará la evolución de los stents Getty Images

Por su parte, el médico Diego Grinfeld presentará a Juan Granada, presidente y director ejecutivo de Cardiovascular Research Foundation (CRF), quien ofrecerá una exposición titulada “De la angioplastía con balón a un futuro sin límites: 50 años de historia”.

El programa también incluirá una mirada sobre la relación de Grüntzig con la Argentina, a cargo de los médicos Alejandro Palacios y David Vetcher, y exposiciones sobre el desarrollo de la cardiología intervencionista en América Latina. Participarán Costantino Costantini, director del Hospital Cardiológico de Curitiba en Brasil, y Ricardo Costa, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista (Solaci).

El acto finalizará 18.30 con las palabras de la vicepresidenta del CACI, Amalia Descalzo.