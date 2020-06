Carlos Benavides: "Cada uno de los ataques del gobierno indica que estamos haciendo bien nuestro trabajo, que estamos hablando de temas que no son cómodos, pero que ayudan a los ciudadanos a estar bien informados" Crédito: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Gastón Roitberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2020 • 03:49

Conocido como "el gran diario independiente de México", El Universal llegó a los lectores hace más de 104 años para dar a conocer los postulados de la revolución mexicana. Fue en su propia rotativa donde en 1917 se imprimió la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con un potente sitio web (el más leído de México con más de 50 millones de usuarios únicos mensuales ), el periódico transita la pandemia de coronavirus -como la mayoría de los diarios del mundo- con un esquema de trabajo a distancia y una transformación digital que avanza sin pausa.

En diálogo con LA NACION para la serie "Coronavirus y medios" , su subdirector editorial Carlos Benavides analiza por qué su país está en el triste ranking de los más afectados en el número de fallecidos (séptimo, con más de 26.000 víctimas ), describe el impacto económico para la organización que lidera y enumera cuáles son los puntos más fuerte de la cobertura periodística.

- ¿Por qué México está en el top 10 de países con más fallecidos por covid-19?

- Considero que es una suma de varios factores. El primero, un sistema de salud pública mal administrado por décadas y que pese a inversiones millonarias llegó a la pandemia con grandes deficiencias en los servicios, falta de personal médico y con equipos insuficientes. El segundo factor, una población con altos niveles de diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas que complican los casos de covid-19 y generan un mayor número de muertes. Y, en tercer lugar, un manejo errático de la pandemia por parte del gobierno federal que ha privilegiado el enfoque político sobre el técnico.

La sede del diario El Universal de México

- ¿Qué pueden hacer los medios de su país para convencer a la ciudadanía mexicana de evitar violar el semáforo rojo de la pandemia?

- Lo que sabemos hacer y henos hecho durante 104 años: informar. No se trata de convencer sino de informar las consecuencias de no respetar las medidas de distanciamiento social, de higiene y prevención. Y muy especialmente, no dar cabida a noticias falsas o sin confirmar. El informar cifras, situaciones y reclamos de los ciudadanos nos trajo descalificaciones y ataques del gobierno, sin embargo, cada uno de ellos nos indica que estamos haciendo bien nuestro trabajo, que estamos hablando de temas que no son cómodos, pero que ayudan a los ciudadanos a estar mejor informados y tomar mejores decisiones.

- ¿Qué medidas adoptaron en El Universal para proteger al staff de periodistas mientras se realiza la cobertura?

- Varias. Desde las de realizar trabajo a distancia para quienes lo pueden hacer, hasta dotar a reporteros y editores de equipos de protección. La gestión para la realización de pruebas de diagnóstico y, en caso de contagios, un puntual seguimiento médico.

Cada ataque del gobierno nos indica que estamos haciendo bien nuestro trabajo, que estamos hablando de temas que no son cómodos, pero que ayudan a los ciudadanos a estar mejor informados y tomar mejores decisiones

- ¿Cuáles son los efectos en México del otro drama que deja la pandemia: el económico?

- Son devastadores. Millones de empleos perdidos tanto en el sector formal, como en el informal. Cifras que van de los 2 a los 12 millones de empleos perdidos. Hay proyecciones que indican que los niveles de pobreza en el país, ya de suyo altos, aumentarán de manera considerable. Algunos pronósticos hablan de una caída del PBI superior al 10 por ciento. El FMI considera que la de México será la economía con mayor caída en América Latina.

Carlos Benavides, subdirector de El Universal de México: "No se trata de convencer a nadie sino de informar las consecuencias de no respetar las medidas de distanciamiento social, de higiene y de prevención" Crédito: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

- ¿Cómo afronta El Universal la aceleración del proceso digital de producción de noticias?

- El proceso digital de producción de noticias y contenidos lo hemos venido perfeccionando de manera continua. Hoy somos, según todas las mediciones independientes, el sitio número uno de noticias en México. Tenemos 50 millones de usuarios únicos y día con día tratamos de mejorar nuestros procesos. El gran reto, que compartimos con muchos de los productores de contenidos en el mundo, es la manera de lograr una mayor monetización de nuestros contenidos. Es una tarea nada sencilla, a la que ahora mismo le dedicamos una buena parte de nuestros esfuerzos.

Esta pandemia nos demostró que es posible hacer el diario de mayor circulación en México y el portal de noticias más potente con casi la totalidad del personal trabajando desde su casa

- ¿Qué aspecto positivo podría rescatar del trabajo periodístico por estos días?

- Sin duda las ventajas que ofrece el trabajo a distancia. Esta pandemia nos demostró que es posible hacer el diario de mayor circulación en México y el portal de noticias más potente con casi la totalidad del personal trabajando desde su casa. Claro, con el destacado trabajo de los periodistas y demás compañeros que tienen que estar en los lugares sonde está la información y las historias que tenemos que contar.

- ¿Cuáles son los contenidos de El Universal que marcan la diferencia en esta cobertura sin antecedentes?

- Las cifras muestran un crecimiento importante en nuestra lectoría. Hay varias explicaciones. La primera, que las personas bombardeadas de información de diferentes fuentes, en especial de redes sociales, acude a los medios de prestigio para informarse con datos en los que pueda confiar. Así, la información dura ha tenido gran aceptación pues tiene una garantía de credibilidad que le da nuestra marca. Por otro lado, las historias de vida, la manera en como las personas han enfrentado esta pandemia, han sido contenidos muy exitosos.

Carlos Benavides en la sala de Redacción casi desierta de El Universal Crédito: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

- ¿Cuál es el impacto económico de la pandemia para el modelo de negocios del medio?

- Es, sin dudas, importante. Con la industria detenida, la inversión en medios ha visto una caída sin precedente. Esta situación tiene un impacto mayor en compañías como la nuestra en la que el único negocio es el de la información. A diferencia de otros grupos empresariales, El Universal es una compañía que no forma parte de un consorcio que tiene múltiples negocios. Esta casa editorial, desde su nacimiento, hace ya más de un siglo, se ha dedicado a la creación de contenidos periodísticos por lo que sus ingresos dependen de sus audiencias y sus anunciantes.

Siempre he admirado el compromiso de mis compañeros, pero esta vez fue verdaderamente destacable su compromiso y amor por la profesión que elegimos y gozamos

- ¿Qué cosas van a permanecer y qué cosas van a cambiar para los periodistas cuando pase la crisis sanitaria?

- Considero que la vida de todas las personas no volverá a ser igual. Y sin duda, los periodistas vamos a tener que adoptar muchas de las cosas que aprendimos durante la pandemia. Espero que una de ellas sea la de aprovechar todas las ventajas que la tecnología nos brinda para realizar el trabajo a distancia.

- ¿Tuvieron casos positivos en la Redacción? ¿Qué medidas tomaron frente a esas situaciones?

- Si, hubo una veintena de contagios en la redacción. Todos ellos han sido, afortunadamente, asintomáticos o con síntomas que no ha requerido de hospitalización. Siempre he admirado el compromiso de mis compañeros, pero esta vez fue verdaderamente destacable su compromiso y amor por la profesión que elegimos y gozamos. Todos ellos, sin excepción, tras ser diagnosticados con covid-19, continuaron trabajando desde sus casas con la misma dedicación de siempre. Nadie quería perderse una cobertura periodística, que muy seguramente marcará su carrera.