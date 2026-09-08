Carlos Torrendell, secretario de Educación tras las pruebas PISA: “La herencia del kirchnerismo es indudable”

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, responsabilizó a las gestiones kirchneristas por los malos resultados de los alumnos argentinos en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), en las que menos de uno de cada 12 estudiantes argentinos alcanzó el nivel básico en Lengua, Matemática y Ciencias.

Consultado sobre las razones que explican el deterioro del nivel educativo reflejado en las pruebas realizadas en 2025, Torrendell apuntó, por un lado, contra las políticas de las gestiones anteriores y, por el otro, al deterioro registrado a nivel mundial tras la pandemia.

“No se puso el foco en los aprendizajes fundamentales durante las políticas educativas previas. Este es el punto central. Acá hay una crisis muy potente en lengua y en matemática que, por supuesto, luego causa estragos en el mundo de las ciencias. Esto es algo que la Argentina ya tenía en estas posiciones previamente, en las evaluaciones anteriores”, consideró en diálogo con radio Mitre.

Y agregó, sobre la segunda cuestión: “En todo el mundo hay un deterioro. Hay una crisis general que tiene que ver con lo que se ve en los resultados de la prueba PISA en el resto de los países. Lo que pasa es que nuestra situación es peor, justamente por lo que viene de antes”.

Respecto a la herencia recibida, el funcionario que responde a la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a cuestionar las políticas de las gestiones anteriores. “Las políticas educativas previas han sido muy dispersas. Se han enfocado en el distribucionismo, en una inclusión mal entendida, y no en lograr los aprendizajes fundamentales de los chicos a través de un acompañamiento de las escuelas y los docentes. Esto es lo que produce, efectivamente, que la Argentina esté en estas situaciones”.

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