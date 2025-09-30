Carpinchos en Nordelta: cuál es la nueva obra que están construyendo para proteger a este roedor gigante

La presencia de carpinchos en las calles de Nordelta llevó a su asociación vecinal a impulsar medidas frente a la inquietud que genera el crecimiento de su población en ese exclusivo barrio del norte bonaerense. Se han ejecutado distintas soluciones y, actualmente, avanza la construcción de un corredor biológico con rampas y refugios para que los animales puedan alimentarse y resguardarse.

“Esta propuesta la presentamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires como parte de nuestro plan de acción para la conservación de carpinchos”, explicó Marcelo Cantón, secretario de comunicación institucional de Nordelta.

La presencia de estos roedores gigantes ha generado conflictos entre los habitantes de la zona. En distintos momentos han proliferado quejas y preocupación sobre los riesgos de estos animales y su cercanía con la población. Y si bien los carpinchos son primordialmente pacíficos, ha habido denuncias sobre conflictos con mascotas y daños a propiedades.

El corredor abarcará 50 hectáreas a lo largo de los 5 kilómetros del arroyo Las Tunas. Será un entramado de espacios verdes continuos que unirá la zona de los Colegios con la desembocadura en el Canal Aliviador del Río Reconquista. La primera etapa contempla la limpieza y puesta en valor del cauce, junto con una obra en marcha para optimizar la retención y separación de residuos arrastrados por el agua y reducir la contaminación.

En 2022 se habían introducido “montes blancos”: grupos de vegetación nativa cada 200 metros en las orillas, que fueron cubriendo parte de las márgenes. Ahora se avanza en una etapa más ambiciosa. Este corredor biológico forma parte del Plan de Manejo de la población de carpinchos aprobado por la Dirección de Flora y Fauna.

La nueva fase prevé áreas específicas de refugio con núcleos centrales cada 500 metros y rampas de acceso al agua cada 20 metros para facilitar el movimiento seguro de los animales. Para ello, se realizan tareas de nivelación en sectores de la ribera, lo que mejora el ingreso y egreso de los carpinchos al agua.

“El objetivo es dar más espacios de refugio y alimento a los animales más allá de las más de 300 hectáreas de parques que ya tienen. Además, al estar conectado con el canal aliviador del arroyo Reconquista, pensamos que esto permitirá interconectar las comunidades de carpinchos de Nordelta con las de afuera y evitar la endogamia que genera problemas de salud”, añadió Cantón.

Construcción de corredor bilógico de Nordelta Asociación de Vecinos de Nordelta

Se plantarán especies autóctonas propias de los humedales que aportarán cobertura vegetal, alimento, sombra y refugio, además de estabilizar los márgenes del arroyo. También se sumarán árboles como sauces llorones y ceibos. En esta etapa, se prevé incorporar 90 ejemplares arbóreos y 700 gramíneas.

La meta es cerrar el año con tres kilómetros avanzados en uno de los márgenes del arroyo ya intervenidos. Desde la Asociación Vecinal señalaron que la iniciativa no solo beneficiará a los carpinchos, sino también a toda la fauna silvestre que convive en Nordelta. Cantón subrayó que la estrategia se complementa con otras medidas. “Son caminos simultáneos: este es el de mejorar el hábitat. Pero también seguimos impulsando la campaña de esterilización temporal para que no se reproduzcan con la misma intensidad que vimos hace un año”, indicó.

Con el aval del Gobierno bonaerense al Plan de Manejo de Flora y Fauna, se autorizó además la aplicación de un anticonceptivo temporal. “Es una vacuna que los esteriliza solo por un año”, detallaron desde la administración provincial. El método fue evaluado junto al INTI, el Conicet y otras instituciones científicas.

El año pasado, se aplicó a varios carpinchos la GonaCon, una droga utilizada en animales de granja y caballos para controlar la reproducción

Se trata de GonaCon, una droga utilizada en animales de granja y caballos para controlar la reproducción. En 2019 fue probada en Brasil ante un conflicto similar. “No daña a la fauna ni nada por el estilo”, aseguraron tanto en Nordelta como en el Gobierno provincial.

Su aplicación comenzó en febrero en barrios como Los Castores, La Alameda, Barrancas del Lago, Los Sauces, Virazón, Los Lagos y Tipas.

Si bien aún no hay resultados locales, los estudios en Brasil demostraron una eficacia del 100% en la inhibición de la fertilidad de los machos alfa de capibara durante 18 meses, sin señales de ineficacia.

La población de carpinchos en Nordelta sigue creciendo y continúa el malestar de los vecinos Captura de Video

Cantón recordó que la campaña de esterilización se realizó en octubre y noviembre pasados, pero aclaró que recién en la próxima primavera-verano podrán evaluarse sus efectos. “También estamos trabajando con un instituto del Reino Unido y la Universidad de York para desarrollar una nueva vacuna de una sola dosis, porque la actual requiere dos aplicaciones y puede resultar más traumática para el animal”, agregó.