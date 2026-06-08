Hay alerta amarilla por lluvias y tormentas para este lunes 8 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para este lunes 8 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá cinco provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que este lunes las advertencias alcanzarán sectores de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Formosa, donde se esperan lluvias persistentes o tormentas de variada intensidad según la región.

La alerta amarilla por lluvias regirá en la Ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. En esas zonas, el SMN informó que el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 8 de junio SMN

Frente a esta alerta, el SMN recomienda evitar salir de los hogares salvo que sea necesario, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y sumideros para favorecer el escurrimiento del agua y alejarse de zonas que puedan inundarse. También aconseja cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a las viviendas.

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas alcanzará a Formosa. Según detalló el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que también podrían ser superados de manera puntual.

Ante este fenómeno meteorológico, el organismo sugiere evitar actividades al aire libre, no sacar residuos y mantener despejados los sistemas de drenaje. Además, recomienda desconectar los electrodomésticos, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, si se está en el exterior, buscar refugio en edificaciones o vehículos cerrados.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 12°C y los 15°C. Se prevén precipitaciones durante toda la jornada: lluvias fuertes por la mañana y el mediodía, lluvias aisladas durante la tarde y lloviznas hacia la noche. Hasta el mediodía la probabilidad de precipitación será del 70%, mientras que desde la tarde y hasta el final del día descenderá al 40%. Para el martes ya no se esperan lluvias.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se prevé un escenario similar, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 15°C. Durante la mañana y el mediodía se registrarían lluvias fuertes, seguidas por lluvias aisladas durante la tarde y lloviznas hacia la noche. Según el pronóstico extendido, desde el martes y durante el resto de la semana no se esperan precipitaciones y los vientos se mantendrán entre 0 y 22 kilómetros por hora.

En tanto, el SMN pronosticó temperaturas máximas y mínimas de 19°C y 11°C en Córdoba; 16°C y 13°C en Tucumán; 19°C y 15°C en Santa Fe; 19°C y 15°C en Entre Ríos; 15°C y 12°C en Jujuy; 15°C y 13°C en Salta; 21°C y 15°C en Misiones; 17°C y 12°C en La Rioja; y 20°C y 15°C en Santiago del Estero.

Por su parte, se esperan máximas y mínimas de 12°C y 9°C en San Luis; 15°C y 9°C en San Juan; 12°C y 9°C en Mendoza; 12°C y 8°C en Río Negro; 11°C y 4°C en Chubut; y 7°C y 1°C en Santa Cruz.