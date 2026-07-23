“Casi amenazado” de extinción: el lobito de río que fue atacado por perros, pasó una difícil recuperación y finalmente fue liberado

Hace unas semanas, un ejemplar de lobito de río (Lontra longicaudis) llegó al Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre Güirá Oga, gestionado por la Fundación Azara, con graves heridas luego de haber sido atacado por perros domésticos. A partir de ese episodio comenzó un intenso trabajo de recuperación que permitió conocer más sobre esta especie nativa y los desafíos que enfrenta para sobrevivir en su hábitat.

El lobito de río está categorizado como una especie “casi amenazada” de extinción. Aunque puede adaptarse a ambientes modificados por la actividad humana, la pérdida y degradación de su hábitat, la contaminación de los cursos de agua y la depredación por parte de perros domésticos representan algunas de las principales amenazas para su supervivencia.

Rescate, recuperación y liberación de un lobito de río

Cómo fue el rescate del lobito de río

Tras el ataque de perros, el ejemplar fue rescatado por la División Ambiental de la Policía de la Provincia de Misiones y trasladado al Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre Güirá Oga, donde comenzó un proceso de recuperación a cargo del equipo veterinario. Las lesiones provocadas por las mordidas requirieron atención especializada y un seguimiento constante para favorecer su evolución.

El lobito de río fue rescatado tras sufrir heridas provocadas por el ataque de perros (Captura: Instagram @fundacionazara)

“La división ambiental de la Policía de la provincia de Misiones realizó un rescate de un lobito de río, el cual había sido atacado por perros. Dentro del centro de rescate, trabajamos durante un mes y medio para poder solucionar todas las heridas producto de esas mordidas y ataques de perros de la ciudad de El Dorado”, explicó Dante Di Nucci, médico veterinario de Güirá Oga - Fundación Azara.

Luego de completar su recuperación, el ejemplar fue liberado en el Parque Provincial Urugua-í, un área protegida de 88.000 hectáreas ubicada en la provincia de Misiones, donde podrá continuar su vida en un ambiente natural adecuado para la especie.

El animal fue liberado luego de superar las heridas y recuperar su estado de salud (Captura: Instagram @fundacionazara)

Cabe destacar que los especialistas advierten que los perros y gatos domésticos pueden representar una amenaza para la fauna silvestre cuando deambulan sin control. Además de atacar o ahuyentar a distintas especies, pueden destruir nidos de aves y transmitir enfermedades como la rabia, la hidatidosis, la toxocariasis y otras afecciones parasitarias, lo que incrementa el impacto sobre los ecosistemas.

Se trata de una especie "casi amenazada" de extinción (Captura: Instagram @fundacionazara)

En ese sentido, remarcan que una de las principales medidas para prevenir estos episodios es mantener a los animales domésticos bajo control y dentro de las viviendas o espacios seguros. De esta manera, no solo se protege a la fauna silvestre, sino que también se contribuye al bienestar de las propias mascotas y a la conservación de la biodiversidad.