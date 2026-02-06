Caso Bastián Jerez: trasladarán a un centro privado al chico de ocho años que se accidentó en La Frontera

MAR DEL PLATA.- Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió lesiones gravísimas en un choque entre dos vehículos en un sector de dunas de La Frontera, en Pinamar, sumó en estos últimos días buenas señales en su evolución clínica como para que los médicos que lo atienden aquí comiencen a instrumentar su traslado a un centro de salud privado del Gran Buenos Aires, allí bajo cobertura de la obra social de su grupo familiar.

En el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) vieron evolución tras la séptima cirugía a la cual fue sometido desde su internación el pasado 12 de enero, día en que ingresó con politraumatismos, focalizados en esos momentos en el abdomen. Luego se confirmarían daños importantes en el cráneo y las cervicales, con fracturas.

El Ministerio de Salud bonaerense, del cual depende el Hiemi, difundió esta tarde un nuevo parte médico en el que se destaca que tras estas jornadas en la que el paciente no requirió nuevas intervenciones de alta complejidad, las autoridades la clínica comenzaron a atender el pedido de la familia de trasladar al niño para continuar su atención más cerca de su domicilio de origen.

Así se explicó en ese reporte que el Ministerio de Salud, en articulación con IOMA, la obra social del personal público de la provincia que da cobertura al paciente, trabaja en este plan de derivación.

El destino no fue revelado, pero se remarcó que tendrá “las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora, en un centro más cercano a su entorno familiar”.

En este sentido se explica que la mencionada obra social ya gestionó su derivación a un efector privado, en el Gran Buenos Aires, que “cuenta con las condiciones asistenciales necesarias que permitirán iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación”.

El plan

A partir esta decisión y siempre en función de la buena evolución que viene registrando el paciente se comenzó a planificar ese traslado que será con vuelo sanitario, como ya ocurrió cuando lo trajeron hasta Mar del Plata desde Pinamar, en sus horas más críticas.

“Se realizará cuando la condición clínica del paciente y sus condiciones de salud lo permitan, como así también las condiciones meteorológicas sean adecuadas”, se especificó.

La última intervención a Bastián fue esta semana, cuando volvió a quirófano por séptima vez, ahora –según detalló el anterior parte médico- para el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo.

Antes también había pasado por una cirugía que incluyó la utilización de prótesis para estabilizar huesos fracturados en la base de cráneo y vértebras cervicales. En principio, con las primeras atenciones médicas en Pinamar, el objetivo de urgencia eran las lesiones abdominales y la reparación de su hígado dañado por los golpes violentos derivados del choque de ambos vehículos. La tercera y última cirugía en abdomen se realizó en el Hiemi, en Mar del Plata.

Aquí está acompañado de su mamá, Macarena Collantes, y de su papá, Maximiliano Jerez. Hace una semana participaron de una ceremonia religiosa para pedir por la recuperación de su hijo, actividad que se realizó en el templo lindero al Hiemi. Allí tuvieron compañía de más de 50 familiares, amigos y también anónimos que se acercaron a acompañar.

El incidente

Bastián viajaba en el asiento trasero de un vehículo tipo UTV, sin cinturón de seguridad y sobre las rodillas de su papá. Conducía una mujer de 24 años y completaban el pasaje dos menores de 7 y 9 años. Chocaron de frente, en la cima de una duna, con una camioneta VW Amarok.

El caso derivó en una causa judicial por lesiones culposas agravadas, calificación que se mantiene por el momento y que alcanza a los dos conductores y al papá de Bastián. Los abogados de los padres, uno defensor y otro querellante, plantean en principio responsabilidad de quienes estaban al volante que, además, estaban alcoholizados al momento del siniestro, según surge de los testeos realizados en el marco de esta investigación.

La causa judicial está a cargo del fiscal Sergio García, de Pinamar, que sumó testimonios de testigos y peritajes mecánicos sobre ambos vehículos y toxicológicos, sobre los imputados. Queda pendiente, con fecha a determinar, el peritaje accidentológico.