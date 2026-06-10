Subastaron el emblemático casino de Necochea: los proyectos para el predio que sucumbió a años de abandono

NECOCHEA.– A la cuenta de tres y sin otros interesados habilitados a competir, el martillo sonó fuerte sobre el atril y dejó las deterioradas instalaciones del Complejo Casino de esta ciudad en manos de la firma “A toda vela Mar SA”, que a viva voz confirmó su oferta de 4878 millones de pesos para quedarse con el emblemático conjunto. El desafío es recuperarlo y, si las normativas se adecuan a sus necesidades, establecerlo como punto de partida de un ambicioso proyecto inmobiliario frente al mar.

El monto con el que se cerró esta esperada subasta pública coincide con la base establecida por la municipalidad, propietaria del lugar, desde la tasación a cargo de peritos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Lo desembolsarán empresarios de la ciudad de Balcarce con el apoyo fundamental de un grupo fuerte vinculado a la industria del juego.

El predio perteneció hasta ahora a la Municipalidad de Necochea Mauro V. Rizzi

“Es un problema, es una aventura, es una ilusión, todo eso junto”, dijo a LA NACION Oscar Merlo, que se presentó en el acto público que presidió la martillera Mariana Ortega para ratificar la oferta económica de su empresa y, firmas de por medio, acceder a la tenencia de un inmueble de casi 26.500 m2 donde lo único en pie y en funcionamiento es una reducida sala de casino donde hay juegos de mesa como ruleta, cartas y dados. La endeblez de la infraestructura jamás dio garantías como para sumar las mucho más requeridas máquinas tragamonedas.

En la zona, Merlo es protagonista en el rubro automotor con concesionaria de vehículos, desarrollos urbanos y una heladería con varias sucursales. En Necochea dejó su primera huella sobre las arenas justo frente al edificio que acaba de comprar: se hizo cargo de un balneario que, finalizada la última temporada, ya comenzó a reconstruir con ánimo de convertirlo en una propuesta que marque un rumbo distintivo para los servicios de playa de esta ciudad.

Las instalaciones marcaron una época

El casino, que se comenzó a construir en 1968 y se terminó en 1975, está en proceso de decadencia desde 2015, cuando se cayeron las concesiones de sus espacios que llegaron a incluir confitería, bowling, restaurante, piscina y circuito de patín, entre otras propuestas. Desde entonces, el deterioro creció por la cercanía del mar y su potencia erosiva, la desidia general y, por sobre todo, el vandalismo. En 2020 sufrió el último de tres incendios: consumió su auditórium, construcción con formato oval que no quedó alcanzada en esta subasta y será objetivo de un proceso similar a la brevedad.

“La nueva Necochea comenzó a nacer”, dijo el intendente Arturo Rojas, para cerrar el acto y luego de afrontar tropiezos en este trámite. Hubo una medida cautelar que frenó la subasta a comienzos de febrero, dos días antes de la fecha fijada para confirmar la venta. La resolución de un tribunal de alzada volvió a habilitar el proceso hace dos semanas y pronto se avanzó con este paso que encontró no solo el aval de concejales oficialistas; también, acompañamiento del sector empresario y comercial necochense, entusiasmados en que la recuperación del Complejo Casino sea un renacimiento para este destino turístico y primer eslabón de otras buenas nuevas inversiones.

E deterioro creció por la cercanía del mar y su potencia erosiva, la desidia general y, por sobre todo, el vandalismo Mauro V. Rizzi

“Fui a Las Vegas y ni una ficha jugué”, dijo a LA NACION el flamante dueño de este conjunto, que ostentó en sus mejores años el aire futurista que le aportó el diseño del arquitecto Roberto Quiroz. Merlo explicó así que poco y nada tiene que ver con la industria del juego pero, en cambio, sí mucho interés en conseguir que el lugar sea una nuevo polo de desarrollo urbano para Necochea. Confirmó que en el proyecto tiene el acompañamiento de Casinos Victoria, con aspiración de sumar a corto plazo las obras que acondicionarán la sala para que además de ruletas también haya allí las esperadas tragamonedas.

“Esto así no puede seguir más, se necesitan obras y crecer para que Necochea renazca”, dijo a LA NACION el titular de la Asociación de Maestranza y Servicios de Casinos, Roberto Páez. En la actualidad trabajan en la sala de Necochea entre 60 y 70 personas. La mitad corresponden a su gremio. “Vendrán inversiones y eso es importante”, remarcó.

La martillera Mariana Ortega presidió el acto Mauro V. Rizzi

En el acto estuvo presente el director provincial de Hipódromos y Casinos, Juan Manuel Vernengo, que también hizo hincapié en la prioridad que significa dar continuidad a las fuentes de trabajo que tiene la sala de juego de Necochea. “Esperamos trabajar en conjunto por lo edilicio con los nuevos dueños”, dijo a LA NACION. La intención de sumar las máquinas tragamonedas está abierta y se espera que pueda implicar la ampliación de esta propuesta de entretenimiento, que estará atada a un primer y pronto acondicionamiento del edificio.

Daños y proyecto

La recorrida externa por el Complejo Casino conmueve por el nivel de daño que presenta, se mire por donde se mire. Apenas parece a salvo el extremo que da espaldas al mar y enfrenta al Parque Miguel Lillo, justo donde funciona el espacio reservado al juego. El resto es un solo de cielorrasos derrumbados, cristales rotos, revoques resquebrajados y barandas corroídas por el óxido. Las palomas se adueñaron del lugar y apenas funcionan por allí una oficina de la municipalidad, que hasta este miércoles al mediodía fue propietario del lugar, y un sector cedido a la Delegación Distrital de Investigaciones de la Policía Bonaerense.

La estructura oval del auditorio quedó fuera de esta subasta y será afectada a otra Mauro V. Rizzi

“Nos vamos a tomar el tiempo para evaluar cómo están las edificaciones y dejar en valor lo que tenga estabilidad y se pueda mantener en el tiempo”, confirmó Merlo sobre el primer paso hacia la recuperación y reconstrucción del complejo. “Necochea tiene mucho potencial y queremos que tenga gente no solo en verano, sino todo el año”, anticipó.

Habló de un proyecto en etapas que tendrá como prioridad inicial a la oferta de juego. “Vamos a generar muchas fuentes de trabajo y con gente de Necochea, con un efecto multiplicador para la economía local”, remarcó.

La empresa “A toda vela Mar SA” ya había depositado el 10% del valor base en una cuenta como garantía de oferta. Ahora deberá desembolsar otro 15%. El saldo será convertido a dólares, a cotización oficial de venta correspondiente al día previo a esta subasta. Y se deberá completar en cuatro cuotas iguales y anuales. La primera, dentro de 12 meses.

Deberán evaluar el estado de las instalaciones y luego definir el proyecto final Mauro V. Rizzi

La ordenanza 12.009 que habilitó esta subasta, aprobada con el voto de 18 de los 20 miembros que tiene el Concejo Deliberante, establece que el 70% de los fondos que ingresen por la venta del Complejo Casino se volcarán a obras de infraestructura para el distrito y el 20% en mejoramiento de distintos “servicios públicos esenciales”, siempre dentro de la jurisdicción de Necochea.

Los inversores están expectantes además a algunos ajustes de fondo y normativos en los que confían. Esperan que prospere el pedido realizado desde el municipio para modificar indicadores urbanísticos para las parcelas que son parte del Complejo Casino. Solo a partir de esos cambios, que ya tienen una prefactibilidad desde el gobierno provincial, se permitiría avanzar allí con proyectos que impliquen construcciones en altura.

Oscar Merlo, el intendente Rojas, la martillera y Adrián Furno, secretario de Obras municipal Mauro V. Rizzi

Si bien no hay una idea concreta sobre el desarrollo que tienen en mente quienes se han convertido en dueños del lugar, todo parece indicar que aspiran a la construcción de torres de departamentos sobre el frente más alejado del mar, donde en la actualidad hay un enorme playón para estacionamiento de vehículos.

Trascendidos anticipan que serían propiedades de categoría que quedarían vinculadas de manera directa a un renovado Complejo Casino que oficiaría como una suerte de espacio de amenities, incluido un paseo comercial y piscina. No se descarta, entre las versiones que circulan, que también pueda desembarcar por allí alguna cadena hotelera de alto rango. Entre tantas posibilidades, el intendente Rojas insistió: “Hoy es un día histórico, bisagra, para el futuro de Necochea”.