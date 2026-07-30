Catamarca: tras dos días de tensión, completan el rescate de 163 personas que habían quedado atrapadas por la nieve

CÓRDOBA.– Las nevadas y el viento blanco complicaron a 163 turistas que estaban en el camino al Balcón del Pissis, una de las zonas más inhóspitas y a la vez de mayor belleza natural de Catamarca. Luego de que las camionetas en las que se movían quedaran atrapadas por la nieve, se montó un Centro de Operaciones de Emergencia (COE), a cargo del operativo de rescate y asistencia de los varados. Después de dos jornadas de tensión, ya todas las personas fueron rescatadas y se encuentran en buenas condiciones.

Según datos oficiales, 131 personas ya llegaron al campamento base del kilómetro 0. Las últimas en bajar fueron alrededor de 30 que habían estado resguardadas en el campamento minero Tres Quebradas de Zijin, junto con las demás. Todavía quedan allí algunas personas, quienes pronto completarán el trayecto hasta Fiambalá, la ciudad más cercana.

Camionetas atrapadas en la nieve en Catamarca

A lo largo de las dos jornadas trabajaron máquinas para sacar la nieve, grúas y drones. Todos los turistas que rescataron están en buen estado de salud, a pesar de haber permanecido toda la noche en el medio de la nada. Los prestadores de servicios, en su mayoría, contaban con provisiones.

Al Balcón de Pissis no se puede subir sin un operador turístico inscripto. De todos modos, hay quienes lo hacen sin guías, en autos particulares. Existe una sola entrada a la zona y los operadores inscriptos coinciden en la necesidad de hacer controles rigurosos para evitar problemas. No es porque vaya a evitarse una tormenta de nieve, sino que las camionetas llevan bolsas de dormir, comida, teléfonos satelitales, botiquines y guías que completaron los cursos requeridos.

Así llegaban al sitio donde los turistas quedaron atrapados

Las condiciones climáticas para el rescate, en especial el martes, fueron muy adversas. La temperatura alcanzó los 14 grados bajo cero y los vientos fortísimos soplaban en contra. Las máquinas abrieron caminos en medio de la nieve para llegar hasta la zona donde estaba el mayor número de camionetas atrapadas y empezar de esa manera la evacuación de sus ocupantes. Los equipos trabajaron durante toda la noche del martes y, además de los vehículos, hubo rescatistas que caminaron entre cuatro y cinco horas para llegar hasta la gente.

El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, explicó a LA NACION que del operativo –coordinado por el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia– participaron Defensa Civil, maquinaria de Vialidad Provincial, la Gendarmería, cuerpos de bomberos, la policía, el Ministerio de Salud, las empresas Zijin-Liex y Guido Mogetta que tienen operaciones en la zona, baqueanos y las cámaras de Turismo de Catamarca y Fiambalá.

La temperatura alcanzó los 14 grados bajo cero Captura

“El problema con la puna catamarqueña es que se puede ir por la ruta y desviarse y empezar a subir. Es muy difícil de controlar. El ingreso a Pissis debe controlarlo la Municipalidad de Fiambalá, eso es lo acordado. Las condiciones climáticas son muy cambiantes, se pasa del sol a la nieve en minutos y, por el cambio climático, todo es todavía más veloz”, señaló Jalil.

También confirmó que el Escuadrón 58 La Rioja de la Gendarmería Nacional aportará un dron para completar un proceso de rastrillaje más amplio para constatar que todas las personas estén localizadas, a la vez que desde la gobernación de Salta se envió un helicóptero para facilitar la llegada a turistas en zonas de difícil acceso.

“Era insoportable”

Fernando Miyán y su familia fueron parte de los rescatados que pasaron la noche en la alta montaña. En contacto con los medios de Fiambalá, precisó que viajaba en su camioneta particular, sin guía, y que estaba por regresar el martes: “Sabíamos que a partir de las 13 se anunciaba viento, así que salimos temprano de regreso, pero quedamos varados a la vuelta”. Contó que el clima cambió de forma repentina.

“A las 14 quedamos detenidos y se hicieron las 21. La camioneta ya estaba totalmente tapada por la nieve. No podíamos abrir las puertas ni calefaccionarnos porque corríamos el riesgo de intoxicarnos con monóxido de carbono”, describió.

El rescate de los turistas en plena noche en Catamarca

El conductor de otro auto los ayudó, despejó una de las ventanillas y pudieron salir por ahí. “Hubo un momento en que ni las manos ni los pies sentía por el frío –continuó–. Cuando bajábamos a ayudar a destrabar alguna camioneta podíamos estar un minuto como máximo y había que volver enseguida porque era insoportable”.

Admitió que ascendieron sin atender las advertencias: “En el kilómetro 0 hay un cartel que dice que hay que estar preparado para este tipo de situaciones y creo que ninguno de nosotros realmente lo estaba. Solo la gente de acá sabe cómo manejarse en estas condiciones”.

Las personas viajaban hacia el Balcón del Pissis y quedaron atrapados en un camino Gentileza

Fueron rescatados por personal de Defensa Civil, que llegó caminando alrededor de las 22 del martes y, tras evaluar distintas alternativas, decidió evacuar la caravana por un camino alternativo.

“Intentaron limpiar el camino principal, pero era imposible. Entonces bajamos por otro sector. Las camionetas se encajaban, había que empujarlas y ayudarse entre todos”, apuntó. Los últimos varados fueron evacuados ayer.

El Balcón de Pissis

A más de 4700 metros sobre el nivel del mar, el Balcón del Pissis es la antesala de un paisaje impactante que ofrece una de las vistas más lindas de la Cordillera de los Andes y de las tres lagunas de múltiples colores, celeste, negra y verde.

Se ubica a 125 kilómetros de Fiambalá y desde allí se pueden observar los cerros Tres Cruces y Olmedo, al igual que fauna de la región, como vicuñas y guanacos. Cuando la temperatura asciende, la laguna de Los Aparejos recibe a las parinas (flamencos altoandinos).

El Balcón del Pissis está ubicado a más de 4700 metros sobre el nivel del mar Gendarmería

En el oeste de Catamarca se encuentra uno de los sectores más altos de la Cordillera de los Andes. La ruta nacional 60 circula entre casi 20 cumbres que superan los 6000 de altura; en ese circuito se emplaza el Balcón de Pissis.

A los Seismiles se accede por la mencionada ruta 60, que comunica Fiambalá con el paso fronterizo de San Francisco, a 201 kilómetros. Entre los volcanes que se ven desde la ruta están el Ojos del Salado, de 6893 metros sobre el nivel del mar –es el más alto del mundo y la segunda cumbre de América después del Aconcagua–, el Pissis, el San Francisco y el Incahuasi, en cuya cumbre se encontraron ruinas incaicas.

“Al ser de gran altura, se recomienda visitarlo con guías y especialmente con excursiones en 4x4 que permiten acceder por caminos secundarios –señala la web de Turismo de la gobernación de Catamarca–. Sobre la ruta 60 hay refugios viales (básicos y sin servicios) para protegerse en caso de tormentas o pedir ayuda por una emergencia. Es importante no salirse de la ruta principal”.