Catástrofe en Venezuela: las campañas solidarias para enviar ayuda a las víctimas del terremoto

La angustia es mucha, las ganas de ayudar desbordan, pero la gran incógnita es saber cuál es la mejor forma de canalizar esa ayuda para que llegue y sirva. Es por eso que por estas horas las campañas y colectas proliferan en las redes sociales, muchas de ellas impulsadas por la enorme colectividad de venezolanos residentes en la Argentina.

Algunas organizaciones como la Cruz Roja Argentina y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur Argentina) ya lanzaron canales oficiales en los que se puede donar dinero para enviar ayuda humanitaria a la zona. También existen otras organizaciones como The House Proyect, de la familia de Ricardo Montaner y otras, que son las que los venezolanos están publicando en sus redes para canalizar la ayuda.

Se observa a voluntarios empacando suministros el jueves 25 de junio de 2026 en Doral, Florida. (Foto AP/Cody Jackson) Cody Jackson - AP

Cruz Roja Argentina armó un sitio para ayudar a los venezolanos radicados en el país a contactarse con sus familiares desde el primer momento. “Si estás buscando a tus familiares en Venezuela, comunicarte con Cruz Roja Argentina a través de nuestro sitio web”, dice.

Desde esa dirección se accede a un sitio de restablecimiento del contacto entre familiares, que fue de gran ayuda durante las primeras horas de la catástrofe. También la Cruz Roja Argentina lanzó una campaña para enviar ayuda y donar. Desde allí se pueden obtener los datos para la transferencia al Banco Santander / Alias: DONACIONCRUZROJA / CBU: 0720169720000001193268 / Cuenta Corriente en Pesos: 169-011932/6 / Razón Social: CRUZ ROJA ARGENTINA CUIT: 30-54603392-5

Por su parte, Acnur Argentina también está impulsando su campaña: “Dos terremotos sacudieron el norte de Venezuela. Hay víctimas, heridos y miles de personas sin hogar. Las primeras 72 hs lo cambian todo. Doná ahora al Fondo de Emergencia de Acnur”, escriben en sus redes sociales y publican un link para activar las donaciones.

Allí se puede donar desde bonos de 5500 pesos a $15.000. Hay una leyenda que aclara: “Acnur está en terreno, ayudanos a seguir ahí brindando asistencia humanitaria”.

También Unicef lanzó una campaña solidaria para asistir a las miles de familias afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela. Se estima que 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes viven en las zonas afectadas y requieren ayuda urgente. El organismo trabaja en el terreno brindando agua segura, atención sanitaria, apoyo psicosocial y espacios seguros para la infancia. Quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones para fortalecer la asistencia humanitaria destinada a las comunidades afectadas. Para donar ingresá a: https://help.unicef.org/argentina/emergencias

“Cuando todo se derrumba, tu ayuda sostiene” es la campaña de Aldeas Infantiles SOS Argentina a favor de Venezuela. También esta organización dispuso un lugar para donar y acercar ayuda. Se ofrece un sitio donde hacer donaciones de a partir de 20.000 pesos y se garantiza que todo lo recaudado va a ser destinado a las familias y a los niños que perdieron todo con el terremoto.

La organización Techo también está impulsando una campaña de ayuda: “Venezuela no puede esperar. Cuando las familias se enfrentan a una emergencia, cada hora cuenta.Dona hoy y apoya a los afectados por el terremoto en Venezuela”, dice la propuesta. También ellos pusieron a disposición un sitio desde el que se puede enviar ayuda económica.

Estas son solo algunas de las organizaciones que ya están enviando ayuda. Lo mismo está ocurriendo entre las comunidades de venezolanos en el país. Sin embargo, aunque en muchos puntos se habilitaron lugares de recolección y ya hay gente llevando desde botellas de agua mineral, ropa o medicamentos, entre otros, lo cierto es que todavía están buscando la manera de resolver cómo se hará para llevar a destino esa ayuda, ya que, como advierten los propios venezolanos, actualmente no existe un puente humanitario entre la Argentina y Venezuela.

Lheyzi Sanchez es una venezolana que lleva más de diez años en la Argentina y actualmente vive en Río Cuarto, Córdoba, desde donde conduce un programa de streaming sobre la comunidad venezolana en el país. “Diez millones de migrantes estamos fuera del país y en este momento con mucha incertidumbre y ganas de ayudar. Por eso creé una colecta en Río Cuarto, pero no la he podido activar porque no tenemos una certeza logística para garantizar que estos insumos vayan a llegar directamente a Venezuela. Como sabemos, actualmente la Argentina y Venezuela no tienen relaciones y no hay un canal humanitario, sin embargo, se están empezando a abrir y movilizar cosas. Hasta que no tengamos certezas, no podemos impulsar activamente esta colecta. Por eso les pedimos a las personas que trabajan en logística que, si se les ocurre una forma de hacer llegar, nos avisen”, dice.

En diálogo con LA NACION, Lheyzi aporta que en estas horas se comunicó con las distintas organizaciones oficiales, tanto de venezolanos como de ayuda humanitaria.

“Todas coinciden en que hoy no hay oficialmente una forma de hacer llegar los insumos. Sin embargo, sabemos que Argentina ya está mandando ayuda. Ahora, algunas organizaciones todavía están renuentes a colectar ayuda humanitaria. Sin embargo, hay otras que decidieron no esperar a que aparezca el puente, sino que empezaron a colectar anticipadamente con la fe puesta en que este canal se abra pronto”, dice.

También están apareciendo distintas organizaciones que están impulsando colectas de dinero, que serán seguramente la forma más efectiva y rápida de hacer llegar esa ayuda a destino”, explica Lheyzi.

“La necesidad de ayuda es mucha, pero les recomendamos que siempre se utilicen canales oficiales, de instituciones que están trabajando allá, de manera de estar seguros de que ese dinero llegue”, explicó Marleyn Gonzalez, que es comunicadora, vive en Buenos Aires y tiene familia y amigos en Venezuela.

Agua mineral

“Por el momento no tenemos aún campañas oficiales”, cuenta Juan Carr, fundador de Red Solidaria, que el viernes por la noche realizó un pequeño gesto durante la cena que organizan con personas en situación de calle en Plaza de Mayo. Cada uno de los voluntarios y de las personas que cenaron, donaron lo equivalente a una botella de agua mineral y enviarán ese dinero a médicos que están trabajando en la zona para que la ayuda llegue pronto.

“El debate entre si sirve juntar donaciones o enviar el dinero es un debate histórico. Pero la gente quiere ayudar y lo hace como puede. Estamos conversando con las grandes transportadoras, en ocasiones una forma efectiva es enviar medicamentos, pero estamos viendo qué es lo mejor para esta situación tan particular por la distancia y la falta de conectividad”, apuntó.

No son pocos los venezolanos que están ofreciendo sus cuentas particulares para hacer llegar rápido la ayuda. Sin embargo, la recomendación es solo hacerlo en caso de conocer a la persona y asegurarse que ese dinero llegará a su destino.

Daniela Clarke (@danielaclarke), es otra venezolana radicada en Argentina que está impulsando una colecta que organiza su amiga Ana, cantante, que vive en Venezuela y viene publicando lo que hace en la cuenta de Instagram @ananamusike. En sus historias mostró que ya había recaudado en los primeros dos días unos 1500 dólares y mostró las donaciones: cascos, insumos, botellas de agua, entre otras donaciones y publicó cómo ya eran enviadas a la zona.

Muchos otros venezolanos, en los estados de Whatsapp o en sus historias de Instagram ofrecen sus cuentas para que se puedan transferir pesos argentinos y otros explican cómo hacer la transferencia mediante criptomonedas convertirlos en pesos venezolanos.

Otros, explicaban que si iban a hacer donativos de ropa los identificaran claramente con carteles en las bolsitas que digan ropa de niño, ropa de dama, ropa de hombre. Lo mismo con medicamentos e insumos. En la localidad de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, también decidieron organizaron una colecta en la Plaza San Martín, con la leyenda “Magdalena ayuda a Venezuela”. Pidieron productos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos básicos, ropa y abrigo, alimentos no perecederos. Los recibirán esta tarde y mañana, aunque todavía no saben cómo los van a hacer llegar.

Los venezolanos radicados en la Ciudad de Buenos Aires organizaron su propia colecta de donaciones, a la espera del canal humanitario: los puntos de acopio confirmardos son: Hipólita, gastronomía venezolana, Humboldt 2474, Palermo; Artigiani, panificadora, Ciudad de la Paz 572; Prados Café, Moldes 1379, Colegiales; Daypeluquerías, Riobamba 319, Congreso; María Pica, Paraguay 5388, Palermo; Aguasantanails, Bauness 2968, Villa Urquiza. En Vanshelato, Iberá 3799, Coghlan; Griveo 2532, Villa Pueyrredón; también sumaron una dirección en Lomas de Zamora, en Laprida 901.

Por su parte, Asociación Argentina de Salud Mental, Capítulo de Psicología en las Emergencias y Resolución de Conflictos, puso a disposición un espacio gratuito de escucha, contención y acompañamiento para ciudadanos venezolanos residentes en la Argentina, ante el impacto emocional generado por el sismo ocurrido en Venezuela, y acompañamiento en salud mental. Puede solicitarse desde la página www.aasm.org.ar

Para agendar dónde se reciben donaciones: