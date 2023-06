Censo 2022: los distritos del conurbano con menor acceso a los servicios públicos básicos y el partido que lidera todos los indicadores

escuchar

“Para ser considerada adecuada, una vivienda debe cumplir una serie de condiciones. Algunas de ellas están asociadas a la calidad de los materiales constructivos, las instalaciones sanitarias y la disponibilidad de servicios públicos”, define el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El informe difundido por el organismo evidenció que muchas viviendas no alcanzan este objetivo.

Buenos Aires no es la excepción: la provincia más poblada del país aparece lejos de las jurisdicciones con mayor cobertura de necesidades de servicios básicos como agua potable, cloaca, gas y electricidad. El conurbano bonaerense, conformado por los 24 partidos del Gran Buenos Aires, fue la que presentó el valor más bajo de acceso al agua potable de todo el país: un 25% de las viviendas ocupadas –aún no se sabe el dato de cuántas viviendas desocupadas hay– no tiene conexión a la red de agua corriente. Además, un 42% no posee cloacas y el 35% no cuenta con gas de red o electricidad para cocinar.

Los datos se desprenden del primer informe sobre las condiciones habitacionales de las viviendas particulares que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) del Censo 2022, un año después de haber realizado el relevamiento territorial y tras haber modificado el esquema original de publicación de resultados.

Es en estas tres categorías (gas, agua y cloacas), de los 12 indicadores que difundió el organismo dirigido por Marco Lavagna, donde se presentan las mayores brechas entre los 24 partidos que integran la categoría que denominan Gran Buenos Aires. En busca de evaluar si las viviendas son adecuadas, el informe también incluye datos sobre el material de los pisos de los hogares, cantidad y estilo de baños, hogares con acceso a internet, celulares con conexión o computadoras. Además de los porcentajes de viviendas propias –aún no presentaron números totales de ningún indicador– que en el conurbano son el 68%.

En territorio bonaerense, sin excepciones, Vicente López es el distrito con mejor registro en las variables que midieron el acceso a los servicios públicos básicos. Si bien varían según el servicio, entre los partidos del primer y segundo cordón con peor acceso figuran José C. Paz, Moreno y Malvinas Argentinas.

“La zona norte es la mejor, y dentro del aglomerado pegado a Avellaneda también tiene buenas condiciones. Pero ya al alejarse a la zona oeste o sudoeste, no es buena la situación. Hay bastantes partidos que están muy por debajo de lo aconsejable”, analizó Victoria Mazzeo, docente de la cátedra Demografía Social de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Mazzeo remarcó el impacto que tiene en la salud: “Esto es muy grave. Si el agua no es potable el impacto es en la salud. Por más que tengan una bomba, ese agua no es potable, la tienen que hervir, filtrar. El gas con una garrafa lo solucionás y no te morís. El agua y el servicio sanitario es lo más grave, hablamos de condiciones de salubridad. El problema es lo que no pueden resolver por ellos, es un tema del servicio público, es fundamental y están muy atrasados”.

En línea con Mazzeo, el último informe del proyecto Salud Urbana en América Latina (Salurbal), difundido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), examina las conexiones entre la sostenibilidad ambiental y la salud humana y confirma que las condiciones ambientales, de vivienda, el acceso a agua potable, los sanitarios afectan la salud en las grandes ciudades y determinan la expectativa de vida de sus habitantes. En ese sentido, en el conurbano, el partido con mejores valores es Vicente López, con una expectativa de vida de 74,7 a 77,5 años para los hombres y 82 a 85,3 años, para las mujeres.

De todos modos, se trata de resultados provisionales. “Los resultados definitivos se obtendrán una vez que se cuente con la totalidad de los datos de las variables censales validadas, consistidas e imputadas, correspondientes a las tres unidades de relevamiento: vivienda, hogar y población. Por tal motivo, podrá haber diferencias entre estos y los resultados provisorios publicados en este informe”, señala el documento.

Agua para beber y cocinar por red pública

En el 75,2% de las viviendas ocupadas en el Gran Buenos Aires, sus habitantes informaron que el agua utilizada para beber y cocinar es agua corriente o de red, lo que ubicó a la provincia en el último lugar de la lista federal. Esto entonces indica que el 25% restante no tienen red o no están conectadas a la misma, lo cual puede ser un indicio de situación precaria o de llegada de la red, una complejidad que puede incluir desde una villa hasta un barrio cerrado o country.

Se registró una brecha de 84,5 puntos porcentuales ya que la mayor cobertura la obtuvo Vicente López donde un 98,6% de los hogares tienen acceso a la red pública mientras que la cifra más baja fue el 14,1% que obtuvo Malvinas Argentinas, distrito que hoy está a cargo de la intendenta interina Noelia Correa, desde que Leonardo Nardini dejó el cargo para asumir como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Le sigue José C. Paz, distrito que comanda el peronista Mario Ishii donde solo un 14,5% de las viviendas ocupadas declararon contar con agua potable. LA NACION intentó comunicarse, sin éxito, con autoridades del municipio.

El podio negativo lo completa Ituzaingó, distrito gobernado desde 1995 por Alberto Descalzo, donde un 25,9% utiliza agua de red pública. “Si continuamos con el ritmo de trabajo actual, esperamos alcanzar el 60% de la población con la posibilidad de conectarse a la red. En el momento de planificar las obras en articulación con AySA, se tiene en consideración la demanda de cada barrio. Por ejemplo Villa Udaondo cuenta con una extensa zona ecológicamente protegida, en la cual el agua corriente no es la obra más demandada por la comunidad ya que su calidad es muy buena. Por eso se prioriza avanzar con la conexión de cloacas, que sí es una demanda prioritaria para los vecinos y vecinas”, apuntó Martín Rossi, secretario de Planificación e Infraestructura de Ituzaingó.

Y agregó: “[Hemos] logrado conectar aproximadamente al 70% de la población al servicio de cloacas”. De acuerdo al informe del Indec un 38,7% de las viviendas particulares ocupadas de Ituzaingó cuentan con acceso al desagüe del inodoro del baño a red pública.

Cloacas

En el conurbano, casi seis de cada 10 viviendas particulares ocupadas cuentan con cloacas (57,8%). Nuevamente, el partido con mayor porcentaje de cobertura es Vicente López donde un 98,4% de los hogares declaró tener acceso a desagües cloacales. En el otro extremo, está José C. Paz donde apenas el 8,1% de las viviendas contestó tener cloacas, es decir, ocho de cada 100 hogares.

Le sigue Malvinas Argentinas que alcanza un 9,3%, de viviendas con desagüe del inodoro del baño a red pública, como lo llamó el Indec, y vuelve a ubicarse también en este indicador como uno de los distritos con menor cobertura. “El acceso a los servicios de agua potable y cloacas siempre fue un tema de ocupación desde el inicio de esta gestión”, indicaron fuentes de este municipio.

Y agregaron: “Como consecuencia de los datos de cobertura, en el último tiempo se desarrollaron inversiones en conjunto con AySA, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Municipio de Malvinas Argentinas que permitieron que en estos momentos se estén ejecutando varias obras que permitirán crecer en la cobertura de ambas redes de distribución para finalizar este año en cuestión de cloacas con la posibilidad de un 40% de cobertura y en relación con agua potable a un 35%”.

Enumeraron algunas de las obras que se están desarrollando y agregaron que “se gestionó ante la AABE la cesión de un predio en Campo de Mayo para la construcción de una planta de tratamiento que permitirá llegar al 100% de cobertura en agua y cloacas”, aunque para esta obra necesitarán financiamiento internacional.

En tercer lugar, se ubica Moreno, el distrito que comanda Mariel Fernández (Movimiento Evita). LA NACION intentó comunicarse con la intendenta, pero al cierre de esta nota no habían suministrado la información.

Ante la consulta de este medio, fuentes de la empresa AySA remarcaron que algunos de estos partidos se han incorporado recientemente. “En el caso de Moreno, José C. Paz y Malvinas Argentinas, los servicios de agua potable y cloacas fueron transferidos al área de acción de AySA desde el año 2017 (junto con otros seis municipios), con muy bajo porcentaje de cobertura, sin el presupuesto asociado, sin información técnica y de catastro y en pésimas condiciones de servicio. Debido a la falta de fondos y la paralización de obras en el último tramo de la gestión anterior, la transferencia de los servicios de estos municipios requirió de un diagnóstico detallado de los servicios existentes y a partir de allí la generación de planes de obras priorizando la mejora de las redes ya existentes”, apuntaron.

También detallaron las coberturas proyectadas para el 2023. En el caso de José C. Paz señalaron que los servicios de cloacas no fueron transferidas a la empresa y en el caso del agua buscan aumentar su cobertura a 24% para fin de año. En Malvinas Argentinas pretenden aumentar la cobertura cloacal al 22% y el agua al 29%, valores que difieren con los mencionados por el municipio. Para Moreno citaron que las coberturas proyectadas de los servicios de cloacas son un 44%, mientras que las de agua potable un 47%. Por último, en Ituzaingó señalaron que el servicio de agua aumentaría del 10% –valor que registra la empresa en 2020 y difiere del 25,9% que difundió el Indec– al 35% de cobertura.

Gas de red o electricidad para cocinar

Los distritos de Moreno y José C. Paz volvieron a ocupar un lugar en el podio negativo. En este caso, con un 35%, el primero registró la menor cantidad de viviendas ocupadas con acceso a gas de red o electricidad para cocinar. En el segundo, solo un 40,6% de los hogares dijo acceder a este servicio. Por último, en Florencia Varela, el distrito que gobierna el peronista Andrés Watson, un 45,4% de los hogares utilizan gas o electricidad de red para cocinar. No respondieron a la consulta de este medio los jefes municipales de ninguno de estos distritos.

Una vez más, Vicente López resultó el distrito con mayor acceso con una cobertura de 94,3% conformando una brecha de casi 60 puntos porcentuales.

“Desde el inicio de nuestra gestión junto a Jorge Macri en 2011, nos comprometimos para que todos los vecinos de Vicente López tengan acceso al agua potable, cloacas, gas y electricidad. Gracias a esa decisión, ahora pueden tener servicios de calidad y vivir en lugares en condiciones. Además, tuvimos buenos resultados en materia de salud, porque logramos reducir la mortalidad infantil. Nuestra prioridad es mejorarles la vida a nuestros vecinos y vamos a seguir trabajando para cumplir con ese objetivo”, dijo a LA NACION Soledad Martínez, que asumió cuando Jorge Macri cruzó la General Paz para convertirse en Ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.