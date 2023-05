A casi un año del censo, todavía son pocos los datos que se conocen: la respuesta del Indec

escuchar

A casi un año del Censo 2022, todavía son pocos los datos que se conocen sobre la composición de la población argentina y las viviendas que ocupa. Los resultados provisionales se conocieron el 31 de enero, cinco meses después de lo prometido y a ocho meses de la realización del relevamiento: un archivo de 82 páginas donde los datos concretos van de la página 11 a la 53.

De acuerdo con el cronograma oficial, esos resultados se iban a conocer 90 días después del operativo nacional, desarrollado el 18 de mayo del año pasado, pero por inconvenientes con algunas planillas se postergaron hasta fines de enero.

A esa demora, se sumó el incumplimiento del plazo previsto para publicar los primeros resultados definitivos, originalmente anunciado para el 18 de enero de este año; en tanto, para junio, 13 meses después del censo, se publicaría la versión completa y ampliada de esos resultados definitivos.

El 31 de enero pasado, cuando se difundieron los primeros resultados provisionales, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, señaló como “uno de los cambios” en el esquema original que, a partir de ese momento, el organismo trabajaría en la elaboración de informes temáticos “hasta llegar al mayor nivel de desagregación posible” sobre características habitacionales, estructura de población por sexo y por edad, migración, fecundidad, identidad de género, cobertura de salud, educación, entre otros.

“Seguramente estos informes empezarán a partir de ahora, en el primer semestre tendremos informes, seguramente a finales del primer semestre tendremos más resultados definitivos y nuevas variables que se vayan incorporando en el análisis”, afirmó.

Sin embargo, a poco más de un mes de la finalización del primer semestre del año, ningún nuevo informe se dio a conocer. Ayer, desde el Indec anunciaron que el jueves, cuando se cumple un año de la realización del censo, difundirán otra tanda de “resultados provisionales” sobre condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas, por provincia y por departamento, partido o comuna.

Ante la consulta de LA NACION sobre los informes prometidos, pero no difundidos hasta el momento, el organismo respondió que el viernes informarán a través de la web del organismo el calendario de fechas de publicación. Actualmente, en el calendario anual web no está anunciada ninguna otra publicación.

“Obviamente vamos a ir poniendo en nuestra página web las distintas fechas de publicación a medida que vaya avanzando”, había dicho Lavagna el 31 de enero.

El jueves 18/5 se difundirán resultados provisionales del #Censo2022 sobre condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas, por provincia y por departamento, partido o comuna. pic.twitter.com/jelLzmelRQ — Censo 2022 🇦🇷 (@Censo2022) May 15, 2023

“Algo está pasando y no sabemos qué es. El cronograma original ya no se cumple, van haciendo anuncios y después no se cumplen. Evidentemente tienen algún problema importante con los datos. A mí lo que más me preocupa es que no lo expliquen, que no digan qué pasa, cómo se arregla, o si tiene arreglo. Simplemente van anunciando futuras publicaciones y después no ocurren, y no sabemos por qué”, consideró Rafael Rofman, demógrafo y consultor independiente.

Y concluyó: “Es muy malo porque el Indec tuvo un desprestigio y era una oportunidad para revertirlo. Que haya problemas es muy preocupante; que los oculten y que no informen qué van a hacer al respecto, aún más. En un contexto, además, en el que quien es el responsable está ocupándose de otras cosas, sentado en una mesa para controlar la inflación”.

Rofman se refería a la reunión que el sábado mantuvo el ministro de Economía, Sergio Massa, con su equipo para definir las medidas anunciadas el fin de semana, en la que participó Lavagna.

Errores reconocidos

De acuerdo con la planificación difundida incluso antes del Censo 2022, los primeros resultados provisionales llegarían el mismo 18 de mayo, horas después del operativo, y permitirían conocer el total de viviendas y de población por sexo. Finalmente, ese día informaron que 23.813.773 personas completaron la encuesta de modo virtual y detallaron cuántas lo hicieron en cada provincia.

Al otro día, dieron a conocer que en el país viven 47.327.407 habitantes, una cifra que se modificó con la presentada este año, cuando se informó que son 46.044.703 las personas que viven en el país, 1.245.247 habitantes menos del número provisional. También difundieron que el 47,05% eran hombres, las mujeres representan el 52,83% y el 0,12% no se reconoce bajo ninguna de esas categorías. Del total poblacional, un 51,76% son mujeres, 48,22% son hombres y 0,02% se identificaron como personas no binarias.

A los tres meses del censo, cuando según el calendario original se anunciarían los datos preliminares desagregados por provincia y jurisdicción, en agosto el Indec publicó en su página web que continuaban trabajando en el procesamiento de los resultados. “Por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional”, dijeron, aunque aseguraron que esta situación no afectaba el cronograma de difusión de los resultados definitivos.

Recién dos meses después de la fecha pautada, en noviembre, el Indec reconoció errores en las redes sociales. “No se difundieron en la fecha prevista porque un número significativo de planillas resumen que se completaron el día del censo no cumplen los estándares de calidad suficientes”, indicó en un largo hilo de Twitter Lavagna. “En la Argentina y en el mundo, el procesamiento de los resultados de un censo demanda más de 12 meses de trabajo. Tratar de apurar los tiempos naturales podría redundar en datos menos robustos”, agregó el funcionario.

Los escasos datos publicados hasta hoy, cuestionados por expertos, permiten determinar cuántos habitantes hay, cuántas viviendas, cuántas personas se autoperciben como no binarios, aunque no es concluyente ni siquiera sobre exactamente cuántas mujeres y cuántos hombres viven en el territorio nacional, ya que por alguna razón no se contabilizó en ese número a quienes viven en viviendas colectivas, como geriátricos, hogares, institutos, paradores, hospitales y cárceles, entre otras.