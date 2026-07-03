Chau embotellamientos: se habilitó un tramo clave de la autopista Dellepiane que beneficia a más de 200.000 autos

La renovación integral de la autopista Dellepiane sumó un nuevo avance con la habilitación de la colectora Norte en dirección a la Avenida General Paz, una obra clave dentro del proyecto que busca convertir este corredor vial en la primera autopista parque de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una intervención de gran escala que apunta a mejorar la circulación en uno de los accesos más transitados del sur porteño y que beneficiará a más de 200.000 automovilistas, además de miles de vecinos y usuarios del transporte público que circulan diariamente por la zona.

Las autoridades porteñas remarcaron la importancia de la obra

La nueva colectora cuenta con dos carriles y conecta la calle Timoteo Gordillo con la avenida Piedrabuena, en el barrio de Villa Lugano. Su habilitación representa un paso central dentro del plan de modernización vial que actualmente se desarrolla en la Ciudad.

Las autoridades porteñas supervisaron el avance de las obras (Foto: GCBA)

Durante la inauguración, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la magnitud del proyecto. “Esta no es una obra más: es la obra pública activa más importante de todo el país. Vamos a transformar a la Dellepiane en la primera autopista parque de la Ciudad, combinando conectividad con más espacio verde”, aseguró.

“El impacto va a ser enorme, porque va a mejorar sustancialmente el acceso de quienes entran a Buenos Aires desde el sur y también beneficia a los vecinos, es una autopista estratégica”, agregó.

Como parte de esta etapa, se completó la construcción de cuatro nuevos puentes: dos ferroviarios sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, un puente peatonal en Piedrabuena y otro sobre la calle Río Negro, obras que permitirán darle continuidad a las colectoras, históricamente interrumpidas por falta de infraestructura.

Cómo será la nueva autopista Parque que cambiará uno de los accesos a Buenos Aires

El proyecto integral contempla una transformación profunda de toda la traza. Entre las obras previstas se encuentra la construcción de accesos y egresos más seguros, la renovación completa de defensas laterales y la instalación de nuevos amortiguadores de impacto para reforzar la seguridad vial.

Ya se habilitó una nueva colectora en la autopista (Foto: GCBA)

Uno de los cambios más importantes será la incorporación de un corredor exclusivo para colectivos que atravesará el centro de la autopista. Este sistema conectará la avenida Piedrabuena con el corredor del Metrobús 25 de Mayo, tendrá doble sentido de circulación y contará con seis paradores centrales.

El plan también incluye nuevas pasarelas elevadas para conectar ambos lados de la autopista y permitir un acceso seguro a los paradores, con iluminación, señalización y rampas.

Una vez finalizada la etapa vial, el Gobierno avanzará con la construcción de un parque lineal de cuatro kilómetros que sumará espacios deportivos, pista de atletismo, juegos recreativos, postas aeróbicas, senderos peatonales y bicisendas, consolidando un nuevo pulmón verde en el sur de la Ciudad.