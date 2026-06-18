Túneles, pilotes y tecnología de “anillo”: las tres megaobras que reducen a la mitad el tiempo en cruces claves de la Ciudad

Con el objetivo de eliminar el congestionamiento de tránsito, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lleva adelante la construcción de red de túneles y pasos bajo nivel que van desde Núñez y Villa Urquiza hasta Caballito.

La meta es agilizar el tránsito de miles de vehículos y reducir los incidentes viales, por lo que desde la Ciudad lanzó el Plan Urbano Ambiental, que avanza en la construcción del nuevo paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas. Este paso se suma a los anteriores de las calles García Lorca, Irigoyen y la mega obra del Anillo La Pampa.

Las obras apuntan a mejorar el tránsito vehicular

Al crear estas vías, la agilidad del tránsito variará notoriamente y se evitarán las largas cuadras de congestionamiento que provoca el paso del tren. En el caso del puente bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas, por debajo de las vías del ferrocarril Mitre, ramal José León Suárez, beneficiará a 30 mil vecinos. La obra, en sus inicios, estuvo supervisada por el Jefe de Gobierno Jorge Macri.

“La movilidad y la conectividad son los ejes de inversión pública más importantes que tenemos en la Ciudad. Y eso se refleja en esta obra tan necesaria en Villa Urquiza, en una zona que convive con la complejidad del tren”, explicó Jorge Macri sobre esta flamante obra.

Así es la obra del paso a nivel en la calle Lorca en Caballito

Los primeros pasos del paso nivel incluyen la estructura de pilotes -columnas enterradas en el piso- que se extenderán por los 255 metros de largo. La altura de la obra es de 4,5 metros y permitirá el paso seguro de autos, colectivos y camiones para mejorar el tránsito diario.

El túnel se extenderá desde la intersección con la avenida Monroe hasta el cruce con Pedro Rivera, mantendrá un sentido único de circulación –de sur a norte– y tendrá dos carriles con una velocidad máxima de 40 km/h.

En paralelo, se continúa con la remodelación del paso bajo nivel de la calle García Lorca, en el barrio porteño de Caballito, que mejora la conectividad y la seguridad vial, evitando así congestiones y accidentes. Tras un estudio de la zona, se llegó a la conclusión que más de 500 autos circulaban por las calles adyacentes y quedaban detenidos por 30 minutos cuando la barrera quedaba baja para el paso del ferrocarril.

El Gobierno de la Ciudad trabaja en mejoras sustanciales en cuanto al tránsito

Por su parte, la obra del Anillo La Pampa, la cual está en el límite de los barrios de Palermo y Belgrano, mejorará la conectividad de ambos barrios con la Costanera norte, Ciudad Universitaria, el Aeroparque Jorge Newbery y el Río.

Para ello, se está creando un túnel para cruzar por debajo de la Autopista Illia y las vías del ferrocarril Belgrano Norte. La construcción incluye un puente peatonal y ciclovía que conformará una circunferencia perfecta que apunta a convertirse en un ícono en materia de obras viales.