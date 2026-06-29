Drenaje, repavimentación y pavimento podotáctil: la Ciudad acelera la megaobra en el puente clave que une Pompeya y Lanús

El gobierno de la Ciudad continúa con las obras integrales de las vías urbanas. El Puente Alsina, que cruza el Riachuelo y conecta el barrio de Nueva Pompeya con la localidad bonaerense de Lanús, es uno de los puntos neurálgicos que atravesará un proceso de mantenimiento.

Según fuentes oficiales, la obra incluirá la repavimentación de las calles aledañas, reparación de veredas, mejoras en la infraestructura pluvial y una renovación total del alumbrado público.

Continúan las obras en la Ciudad de Buenos Aires

El Puente Alsina es una de las arterias más transitadas entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Se estima que durante cada día de la semana circulan más de 50.000 vehículos, lo que implica un movimiento constante y un desgaste de la estructura. Es por eso que la obra integral será de gran magnitud al enfocarse en la repavimentación y mejoras en las veredas, donde circulan los peatones.

La intervención no solo mejorará el entorno donde transitan los vehículos y peatones, sino que también estará renovado en cuanto a la iluminación y la optimización del drenaje pluvial.

Las obras de mantenimiento del Puente Alsina

“El Puente Alsina es un emblema de nuestra historia y el corazón de la identidad del sur de la ciudad. Con esta obra recuperamos su valor patrimonial y mejoramos la seguridad para seguir uniendo a miles de personas”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y agregó sobre la cantidad de mejoras que se están analizando y realizando en cada punto de la ciudad: “Cada obra que hacemos tiene un objetivo claro: devolverle tiempo y seguridad a la gente. El sur merece una infraestructura que esté a la altura de su historia”.

Paso a paso: cómo serán las obras de remodelación

Desde el punto de vista técnico, la Ciudad contó cómo será el esquema de trabajo y de qué manera se embellecerá para hacer más funcional el Puente Alsina. En primer lugar, se estudió la calzada del entorno y se dispuso la repavimentación y bacheo -enfocado en el desnivel- sobre 1200 metros cuadrados de superficie de asfalto. A su vez, se repararán 1300 metros cuadrados de losas y cunetas de hormigón, un material resistente que le hace frente al profundo desgaste del tránsito pesado que habitualmente circula por la zona.

El gobierno usará el material de hormigón para robustecer el pavimento del Puente Alsina

Las veredas contarán con una renovación total que combinan distintas materialidades: hormigón, baldosas y pavimento podotáctil, el cual está orientado a superficies antideslizantes y brinda accesibilidad para personas con capacidad visual disminuida.

Por otro lado, se apuntará a pintar más de 5000 metros cuadrados. Esto incluye el muro bajo el puente, rampas y escaleras, lo que le dará una mejor visibilidad, acompañado del alumbrado, el cual también será renovado con cinco columnas nuevas de iluminación peatonal, lo que demandará 80 metros de tendido eléctrico nuevo.

El cruce peatonal del Puente Alsina es uno de los puntos a mejorar

La mejora de la iluminación en el entorno del Puente Alsina apunta, también, a reforzar las condiciones de seguridad y la visibilidad en una zona de alta circulación nocturna.

Continúan las mejoras en el sur de la Ciudad

El proyecto de renovación del sur de la Ciudad continúa con su puesta a punto. Anteriormente, se realizó la renovación del espacio público en el nodo de trasbordo de la avenida Perito Moreno y Sáenz, donde se renovaron veredas, alumbrado público e infraestructura pluvial.

En Villa Soldati se avanzó con la revalorización del Parque de la ciudad. En esta ocasión se enfocó en modernizar la Torre Espacial -de 208 metros de altura- con iluminación exterior decorativa.