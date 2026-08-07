Chocaron seis vehículos en Panamericana: demoras mano a Ciudad y a Provincia

Un choque múltiple entre un colectivo, una moto y cuatro autos dejó cinco personas heridas y provocó importantes demoras este viernes por la mañana en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 25,5. El camino fue liberado alrededor de las 9.

El siniestro ocurrió a la altura de la ruta 202, cerca de la localidad de Don Torcuato, y empezó mano a Capital, donde chocaron un colectivo, una moto y un auto. Tras el impacto, el motociclista atravesó el guardarraíl y saltó hacia el sentido contrario, en dirección al norte.

Esto provocó un segundo choque entre tres autos que circulaban por esa vía, según detallaron desde Autopistas del Sol (Ausol), la empresa concesionaria de la autovía, a LA NACION.

Como consecuencia, alrededor de las 7 quedaron obstruidos dos carriles —uno por cada mano—, lo que generó complicaciones de circulación tanto para los conductores que iban hacia el conurbano bonaerense como para aquellos que se movían hacia la capital.

Finalmente, la calzada fue liberada dos horas después. Aun así, todavía se registran algunas demoras en el tránsito, que se suman al importante flujo de autos que realizan ese trayecto todos los viernes.

Según informó Ausol, personal de emergencias médicas, agentes viales y policías trabajaron en la zona del hecho para asistir a los heridos, retirar los vehículos involucrados y liberar la circulación.

Autopistas del Sol informó que el camino ya se encuentra liberado al tránsito

Otro choque en Panamericana

Horas antes, durante la tarde de este jueves, se registró otro incidente sobre la misma autopista. Cerca de las 19.15, dos autos chocaron a la altura del kilómetro 18,5, cerca del partido de San Isidro, con sentido a la Ciudad.

El siniestro causó que se obstruya el carril rápido y generó complicaciones en la circulación durante la madrugada, aunque tuvo mínimo impacto en el tránsito por la cantidad de gente que transita la Panamericana en ese horario.

No se reportaron personas fallecidas y la calzada quedó totalmente liberada al tránsito durante la misma noche, según informó la empresa Autopistas del Sol.