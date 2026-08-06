El mensaje de una de las hijas de la pareja que murió aplastada por un árbol en Mendoza

Una de las hijas de la pareja que murió el último fin de semana tras ser aplastada por un árbol cuando circulaba por una ruta en Mendoza publicó en las últimas horas una conmovedora carta para despedir a su mamá y a su papá. “Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son”, escribió en un tramo del posteo en Instagram.

El mensaje se conoció días después de la tragedia que conmocionó a la provincia, hecho que tuvo lugar el sábado pasado en el departamento mendocino de San Carlos. Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi transitaban con su camioneta por la ruta nacional 143 cuando, a la altura del kilómetro 621, un árbol de importantes dimensiones cayó sobre su rodado y los mató de manera instantánea. Dentro del mismo vehículo viajaban la hija menor de la pareja, que ese día cumplía 15 años, y una mujer mayor. Ambas sobrevivieron.

El doloroso mensaje de una de las hijas de la pareja que murió aplastada por un árbol en Mendoza.

Los padres de la adolescente habían viajado hasta San Rafael a buscar a su hija, que estaba en una competencia deportiva, y regresaban por ese camino hacia Luján de Cuyo, donde vivían, informó el diario local Uno.

Ema Pompei, la mayor de las hijas de las víctimas fatales, recordó a sus padres con palabras cargadas de emoción y agradecimiento por los momentos compartidos. En el posteo expresó su deseo de que ambos “estén en un lugar hermoso” y aseguró que los llevará siempre en su corazón, al tiempo que destacó el amor y los valores que le transmitieron durante toda su vida.

Viajaba con sus padres a su hogar cuando un árbol cayó sobre el auto y mató a los mayores: era su cumpleaños número 15. captura de redes

“Mis papás fueron mi lugar seguro, las personas que estuvieron conmigo en cada momento y que me enseñaron tanto, incluso sin darse cuenta de que lo estaban haciendo”, escribió. Y añadió: “No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida, ni tampoco sé si voy a poder seguir adelante sin ustedes”.

La publicación rápidamente se viralizó y generó cientos de mensajes de apoyo y condolencias en las redes sociales. Amigos, familiares y usuarios manifestaron su acompañamiento a la joven.

El doloroso mensaje de una de las hijas de la pareja que murió aplastada por un árbol en Mendoza. @emapompei

“Ojalá hubiera tenido más tiempo. Ojalá pudiera volver atrás y abrazarlos una vez más, decirles cuánto los amo y agradecerles por todo lo que hicieron por mí”, sumó en la publicación, que contó con una gran cantidad de imágenes de los tres juntos.

Viajaba con sus padres a su hogar cuando un árbol cayó sobre el auto y mató a los mayores: era su cumpleaños número 15. captura de redes

La investigación sobre el trágico suceso continúa para determinar las circunstancias que provocaron la caída del árbol, que habría sufrido las consecuencias del fuerte viento Zonda que afectaba la provincia ese fin de semana.