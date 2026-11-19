LA PLATA.- Un docente vinculado al telescopio Reflector Virpi Niemela y dedicado durante años al estudio de la estrella Eta Carinae falleció tras caer desde la cúpula del Observatorio de La Plata, en circunstancias que ahora intenta esclarecer la Justicia.

La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata se refirió al hecho como “un trágico accidente ocurrido en nuestra institución”.

La Facultad permaneció ayer cerrada y con la bandera a media asta en señal de duelo.

“Nicolás realizó un valioso aporte al desarrollo de las actividades de extensión de nuestra Facultad, impulsado por su compromiso con la divulgación del conocimiento y su profunda pasión por la astronomía”, expresaron desde esa casa de estudios.

“La noticia de su fallecimiento nos conmueve profundamente. Las autoridades de la Facultad se encuentran a disposición de las autoridades competentes para colaborar con el esclarecimiento de lo sucedido, respetando el desarrollo de las actuaciones correspondientes”.

La Unidad Funcional de Investigaciones N°5 de La Plata inició un expediente que posteriormente fue derivado a la Justicia federal, debido a que la Universidad Nacional de La Plata es una institución de jurisdicción nacional.

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“Acompañamos especialmente a su familia, a sus seres queridos y a todas las personas de nuestra comunidad que hoy atraviesan esta dolorosa pérdida”, agregaron desde la Facultad.

Compañeros de trabajo del docente detallaron cuál era su función dentro del Observatorio.

“Tenía un cargo dedicado al telescopio Reflector Virpi Niemela. Contaba con una amplísima experiencia en su uso, ya que había participado en una extensa campaña de observación de la estrella Eta Carinae que se desarrolló durante muchos años”, señalaron.

“Nicolás tenía un fuerte amor por el Observatorio y un enorme apego al telescopio, al que conocía profundamente”, describieron los colegas consultados por LA NACION.

“Si bien su labor se centraba exclusivamente en la operación del instrumento, ya que el mantenimiento de la cúpula está a cargo del personal técnico del taller mecánico de la Facultad, su enorme pasión por el telescopio y su voluntad de ayudar hicieron que intentara resolver por sí mismo una traba en la abertura”, explicaron.

“Lamentablemente, lo que nació como un acto de vocación, más allá de sus funciones específicas, terminó en un trágico accidente que le costó la vida”, lamentaron otros investigadores.

Salerno fue hallado sin vida el martes pasado dentro del predio universitario. La investigación por averiguación de causales de muerte quedó a cargo del área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de la Justicia federal.

Los investigadores aguardan ahora los estudios forenses realizados por la Policía Científica para determinar si se trató de una caída accidental desde la cúpula del Observatorio.