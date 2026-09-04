Chocaron un auto y una camioneta en la ruta 22 de Río Negro: murieron dos personas

Un hombre de 81 años y una mujer de 72 fallecieron este jueves por la noche tras chocar contra una camioneta en el kilómetro 883 de la Ruta Nacional 22, en la provincia de Río Negro. Las víctimas eran una pareja oriunda del Alto Valle.

El impacto ocurrió cerca de la localidad de Río Colorado alrededor de las 20, entre un auto Mercedes-Benz blanco y una camioneta Toyota Hilux del mismo color.

Como consecuencia del golpe, la mujer murió en el lugar, mientras que los médicos confirmaron el fallecimiento del hombre a los pocos minutos de ingresarlo al hospital local, según informó el medio provincial Diario Río Negro.

En la escena del accidente trabajaron la Seguridad Vial, el gabinete de criminalística y la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público Fiscal, con la intervención del fiscal adjunto Matías Álvarez Reynolds para determinar las causas del choque.

De acuerdo con la información que sumó el medio sureño Noticias NQN, la mujer se llamaba Mónica Beatriz García, el hombre, Martín Carlos Antonio; por su parte el conductor de la Toyota Hilux, quien tenía 39 años, sufrió lesiones y permanece internado.

El estado de la ruta 22 y su estatus legal

Si bien por el momento se desconoce si el accidente se originó por un problema en el estado del camino, el gobierno provincial busca declarar la emergencia vial en la ruta 22 —en conjunto con la 151— para agilizar los trabajos en los tramos, afectados por la falta de mantenimiento, una vez concretada la transferencia de competencias.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilnek Silvana Colombo - LA NACION

Según reportó el medio local LM Cipoletti, la medida atiende dos objetivos: la urgencia de recuperar la seguridad y la transitabilidad, y el desafío estratégico de diseñar el sistema de conectividad regional junto con Neuquén.

El proyecto propone ratificar el convenio firmado el pasado 24 de agosto entre el mandatario rionegrino, el jefe de Gabinete nacional Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo.

Con la aprobación del texto, la provincia asumirá de manera progresiva la gestión, el mantenimiento y la administración de los tramos a través de actas específicas de toma de posesión.

La segunda herramienta declara la emergencia sobre las rutas 22 y 151 en el territorio provincial por un año, con la posibilidad de prorrogarse por otro período similar. Esta norma fija a Vialidad rionegrina como autoridad de aplicación para ejecutar obras urgentes de reparación, señalización, repavimentación y mejoramiento vial, con el objetivo de acortar los tiempos administrativos en los puntos de mayor riesgo.