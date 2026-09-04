Hay alerta amarilla por vientos y frío extremo para este viernes 4 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos y frío extremo para este viernes 4 de septiembre. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá dos provincias afectadas. Este nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por vientos fuertes regirá en el sector este de las provincias de Santa Cruz y Chubut. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Ante estas previsiones, el organismo meteorológico recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Las provincias afectadas

Por otro lado, para la provincia de Tierra del Fuego está vigente una alerta por frío extremo. Según el SMN, las temperaturas registradas en esa área “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Frente a estas gélidas temperaturas, el ente que depende del Ministerio de Defensa recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja generar calor corporal mediante el movimiento, mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido y prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y quienes padezcan enfermedades crónicas.

El frío extremo aún persiste

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. No se esperan tormentas ni precipitaciones durante toda la jornada. Desde el mediodía se impondrá el sol y se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Por la noche el cielo estará algo nublado.

Fresco y con sol: así estará el panorama en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 16°C. Al igual que en la Ciudad, por durante las primeras horas del día el cielo estará encapotado, pero se despejará de cara al mediodía.

En Córdoba, la mínima será de 14°C y la máxima de 21°C; en Tucumán, los registros oscilarán entre 16°C y 28°C; y en Santa Fe, entre 14°C y 22°C. Entre Ríos tendrá una mínima de 13°C y una máxima de 21°C; Jujuy, valores de entre 12°C y 30°C; Salta, una mínima de 12°C y una máxima de 32°C; y Misiones, temperaturas de entre 14°C y 29°C.

En La Rioja, la mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 28°C; en Santiago del Estero, las temperaturas irán de 16°C a 29°C; y en San Luis, de 10°C a 20°C. San Juan registrará una mínima de 11°C y una máxima de 21°C; Mendoza, valores de entre 9°C y 18°C; Río Negro, entre 5°C y 13°C; Chubut, una mínima de 3°C y una máxima de 13°C; y Santa Cruz, temperaturas de entre 3°C y 9°C.