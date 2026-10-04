Choque múltiple en la ruta 2: murió un joven de 29 años tras impactar contra una camioneta y un camión

Un fuerte choque ocurrió este sábado por la tarde en el kilómetro 176 de la ruta 2 a la altura de la localidad bonaerense de Castelli, entre un auto, una camioneta y un camión que terminó con una víctima fatal.

Un joven de 29 años que conducía un Volkswagen Voyage murió al impactar por detrás a una Ford Ranger y un camión Volkswagen 13.180.

La víctima fue identificada como Lucas Matos, oriundo de Castelli, localidad ubicada a unos 200 kilómetros de La Plata, quien perdió la vida producto de las fuertes lesiones. Como resultado de la colisión, los tres vehículos involucrados quedaron en el cantero central de la Autovía 2, por lo que no llegaron a obstruir los carriles de circulación.

Según confirmó el personal de salud del Hospital de Castelli al medio 0221, el conductor del auto murió en el lugar producto del fuerte impacto. Por otro lado, tanto la conductora de la camioneta, identificada como María Casamayor, como el chofer del camión —Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años y domiciliado en San Vicente— resultaron ilesos y no requirieron traslado.

Con la posterior intervención de la Policía Científica, se iniciaron actuaciones caratuladas como “homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores.

Hasta el momento, las circunstancias que desencadenaron el choque se encuentran bajo investigación. Las pericias serán claves para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan.

El choque sobre la ruta 2 Gentileza 0221

Otro choque en ruta 2

Un siniestro de características similares tuvo lugar hace tres días en la misma autovía, cuando un auto que viajaba en dirección a la ciudad de Buenos Aires chocó contra el acoplado de un camión Volkswagen que estaba estacionado en la banquina de la ruta 2. La víctima fatal era el acompañante del rodado que impactó contra el otro vehículo.

El siniestro ocurrió este jueves a la altura del kilómetro 54 de la transitada vía y cerca del acceso a la fábrica Aluar. Desde la empresa concesionaria Aubasa informaron que el incidente fue protagonizado por un Volkswagen T-Cross.

Tras el violento choque, que se habría producido a alta velocidad, el conductor del SUV, un hombre de 60 años con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, fue trasladado en grave estado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, mientras que su acompañante falleció en el lugar, agregaron las fuentes policiales.

En tanto el conductor del camión, un hombre de 40 años vecino de la ciudad bonaerense de Pilar, resultó ileso. De acuerdo con las primeras pesquisas en el lugar, había condiciones óptimas de visibilidad en la ruta. El camión se encontraba en la banquina para girar sobre el retome en dirección a Mar del Plata.

Apenas una semana atrás, dos hombres habían muerto y otros dos resultaron heridos al volcar la camioneta en la que viajaban por la ruta 2, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Chascomús. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 125, cuando regresaban a La Plata después de realizar una inspección de obra en Mar del Plata.