Perdió el control del auto y se incrustó en el acoplado de un camión estacionado en la banquina: un muerto

Un hombre murió en la mañana de este jueves luego de que el auto en el que viajaba por la ruta 2, en dirección a la ciudad de Buenos Aires, chocara contra el acoplado de un camión Volkswagen que estaba estacionado en la banquina. La víctima fatal era el acompañante del rodado que impactó contra el otro vehículo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9, a la altura del kilómetro 54 de la transitada vía y cerca del acceso a la fábrica Aluar. Desde la empresa concesionaria Aubasa informaron que el incidente fue protagonizado por un Volkswagen T-Cross.

Tras el violento choque, que se habría producido a alta velocidad, el conductor del SUV fue trasladado en grave estado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, mientras que su acompañante falleció en el lugar, agregaron las fuentes consultadas.

Tras el violento choque, que se habría producido a alta velocidad, el conductor del SUV, un hombre de 60 años con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, fue trasladado en grave estado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, mientras que su acompañante falleció en el lugar, agregaron las fuentes policiales.

En tanto el conductor del camión, un hombre de 40 años vecino de la ciudad bonaerense de Pilar, resultó ileso. De acuerdo con las primeras pesquisas en el lugar, había condiciones óptimas de visibilidad en la ruta. El camión se encontraba en la banquina para girar sobre el retome en dirección a Mar del Plata.

El tránsito en el carril lento de la ruta quedó reducido en las inmediaciones del accidente durante algunas horas. Participaron del operativo personal de los Bomberos, el Departamento Vial de Samborombón y la Asistencia Vial de Aubasa.

Otro accidente en la ruta 2

Una semana atrás, dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos al volcar la camioneta en la que viajaban por la ruta 2, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Chascomús. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 125, cuando regresaban a La Plata después de realizar una inspección de obra en Mar del Plata.

Las cuatro víctimas se movilizaban en una Ford Ranger en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que salió de la calzada y volcó en el cantero central de la autovía.

Los cuatro ocupantes eran inspectores del Ministerio de Justicia bonaerense y regresaban de una inspección de obra en Mar del Plata El Día

Los fallecidos fueron identificados como Sebastián Esteban Comai, de 58 años, vecino de Gonnet; y Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44, de City Bell. Ambos trabajaban, como indicó el diario platense El Día, al igual que los dos sobrevivientes, como inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia bonaerense.