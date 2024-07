Choque térmico: pronostican para esta semana en Buenos Aires una diferencia de 25 grados en cinco días

Escuchar

El cambio de mes de julio a agosto se verá afectado por un fuerte choque térmico que llevará al centro del país de las temperaturas del frío polar a un calor elevado , según consignó la agencia meteorológica de Brasil, MetSul. En particular, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera un comienzo de semana con temperaturas en torno a los 0 grados y, luego, una máxima de 26° para el viernes.

“La acción de una masa de aire frío traerá primero frío, pero, después, la entrada de aire muy caliente dejará la temperatura muy elevada para esta época del año con calor por la tarde”, explicaron desde MetSul. El descenso de temperatura será brusco y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarrilla en algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires y San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro por el frío.

El clima de la semana para la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional. Foto: captura

Desde MetSul advirtieron, no obstante, que las temperaturas frías no serán tan bajas como las que se experimentaron a fines de junio y principios de julio, cuando gran parte del territorio nacional sufrió los efectos del frío polar. Además, se prevé que la masa de aire frío tenga una trayectoria marítima y no continental, lo que significa que el frío durará menos.

A mitad de la semana el mercurio comenzará a subir y llegarán temperaturas similares a las de un clima primaveral. Comenzará el miércoles con una máxima de 18 grados y trepará hasta unos 26° el viernes. “Una intensa corriente en chorro de bajo nivel (JBN) se formará en el interior del continente, actuando primero en el centro de Argentina y luego en Uruguay y Rio Grande do Sul, y traerá aire muy caliente ”, explicaron.

Estas corrientes en chorro de bajo nivel (JBN) se suelen originar en Bolivia o el centro-oeste de Brasil y suelen extenderse por cientos de kilómetros desde el sur de la región amazónica hasta la Cuenca del Plata, y son las que traen vientos cálidos y secos del norte.

Ola de frío, en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de mayo de 2024. [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas en el centro del país oscilarán entre los 23 y 30 grados, mientras que en el norte podrían superar los 35 grados. Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que el lunes haya temperaturas bajo cero, que rondarán los -2°C, y que luego subirán hasta una máxima de 26°C para el viernes.

A principios de julio, el AMBA vivió su primera ola de frío desde 2013 y se registraron temperaturas mínimas con récord histórico de -0,9°C. La alerta roja por frío, en ese momento, fue más allá de Buenos Aires y alcanzó a 13 provincias: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y los distritos patagónicos.

