Vuelve el frío en la provincia de Buenos Aires: hay alerta meteorológica por bajas temperaturas

Luego de una semana con una térmica agradable y clima primaveral, un frente frío provocará nuevamente un descenso brusco en las temperaturas. Tras la ola polar que azotó a gran parte del país hace poco menos de un mes, gran parte de la provincia de Buenos Aires y el centro y sur del país se enfrentan a una serie de alertas por un clima que podría llegar a los 0°C en algunas regiones.

De esta forma, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por el frío en varias zonas bonaerenses, a las que se suman San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Este fenómeno -que tiene un “efecto leve a moderado en la salud” y puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas- regirá en las localidades de Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio, Tordillo, Pila, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Monte Hermoso y Patagones, en Buenos Aires.

A su vez, en Coronel Pringles y General Pedernera, en San Luis; Malargüe y San Rafael, en Mendoza; Chical Co y Puelen, en La Pampa; Aluminé, Chos Malal, Lancopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Loncopué, Añelo, Confluencia, Picún Leufú y Pehuenches, en Neuquén; y El Cuy, General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Valcheta, San Antonio, Adolfo Alsina y Conesa, Río Negro.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 28 de julio de 2024 a las 06:06 h

Información actualizada el 28 de julio de 2024 a las 06:06 h

Frente a este tipo de fenómenos, el SMN y el Ministerio de Salud brindan una serie de recomendaciones para mantener segura a la población y evitar mayores problemas:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores.

De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento.

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los grupos de riesgo.

Alerta por tormentas fuertes

A su vez, otras cuatro provincias se enfrentan a una alerta amarilla por posibles tormentas intensas, que podrán estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y frecuente actividad eléctrica . Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm, que podrán ser superados en forma puntual.

El fenómeno, que implica “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, afectará a las localidades chaqueñas de General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, Bermejo y San Fernando; Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé, en Corrientes; Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané, en Formosa; y 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Guaraní, Candelaria, Posadas, Libertador General San Martín y San Ignacio, en Misiones.

Se recomienda que los ciudadanos que puedan verse afectados no saquen la basura; retiren objetos que impidan que el agua escurra; eviten actividades al aire libre; no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas; estén atentos ante la posible caída de granizo; se informen por las autoridades; y tengan siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

