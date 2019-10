Chubut: decretan que ningún alumno repetirá de año por los paros

El gobernador de Chubut Mariano Arcioni Fuente: Archivo

El Ministerio de Educación de Chubut decretó que ningún alumno repita el año por haber perdido clases durante el paro docente que afecta a la provincia hace más de quince semanas.

En el contexto de la grave crisis que atraviesa la provincia patagónica, la medida busca resguardar la escolaridad de los menores que, en algunos casos, llevan más de 100 días sin clases por el paro consecutivo de La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech). El conflicto tiene como telón de fondo el generalizado reclamo de estatales por el pago escalonado de sus haberes.

El conflicto escaló a nivel nacional tras la polémica en torno a los casi $1300 millones en adelantos de coparticipación y el Fondo de Incentivo Docente que envió Nación hacia la provincia que gobierna Mariano Arcioni, y que el mandatario provincial desestimó haber recibido.

La resolución

"Firmé una resolución estableciendo que ningún chico que no haya tenido clases en el segundo cuatrimestre repita por esa razón, haciendo la salvedad que la medida no alcanza para aquellos que, habiendo tenido clases, no alcanzó los objetivos", anunció el titular de la cartera, Paulo Cassutti tras presentar la resolución.

Según declaró Casutti, el paro fue decayendo en su nivel de adhesión y si bien se notó un 80% de acatamiento durante agosto, fue bajando en convocatoria y que ahora "no llega al 25%".

Durante los primeros meses del año, el dictado de clases se realizo de forma "regular" y eso permite una mejor evaluación de los alumnos, explicó el funcionario. El ministro detalló que "se tomará en cuenta el rendimiento del primer período, antes de las vacaciones de invierno", fecha en la cual se inició la medida de fuerza por parte de los docentes, y agregó que "ningún alumno puede promocionar sin cerrar la nota".

La disposición cuenta con tres anexos que distinguen por separado el nivel inicial, primario y secundario.

En el nivel primario, el gobierno dispondrá un "equipo de enseñanza" conformado por el director, vicedirector y un docente que evaluará a cada alumno en función de su comportamiento en el primer cuatrimestre y asignará una nota final.

En el secundario, el sistema será similar pero agregará al equipo la presencia de un profesor de cada materia para cerrar la nota de la disciplina particular a evaluar junto a un tutor general.

En caso de los alumnos que pudieran haber tenido baja nota en el primer tramo del año, se intentará a través del "equipo de observación de trayectoria" de cada establecimiento determinar si merece promocionar, o si debe concurrir a un programa de compensación que se realizará en diciembre.