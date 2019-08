Los gremios estatales anunciaron que seguirán los cortes de ruta en la provincia Fuente: Archivo

COMODORO RIVADAVIA.- Las reuniones de funcionarios del gobierno de Chubut con los principales gremios estatales de la provincia, en pie de guerra por el pago escalonado de sueldos y sin el aumento previsto en las paritarias firmadas a principio de año, no alcanzaron hoy para desactivar la escalada de conflicto. El ala sindical mas dura confirmó que continuará con los piquetes en las rutas y seguirá impidiendo el ingreso a los principales yacimientos petroleros.

Tras la reunión con el gobierno de Mariano Arcioni, el vocero de la Mesa de Unidad Sindical, Tomás Montenegro, manifestó que "el plan de lucha continúa", por lo que podrían seguir los cortes de ruta en Chubut. "Vamos a continuar la semana que viene de paro y las acciones se van a definir colectivamente, en asamblea en las reuniones que tengamos", indicó.

El dirigente sindical dijo que no alcanza lo manifestado por el Gobierno, que tiene "la voluntad de no descontar los días de paro y de encontrar los mecanismos para pagar los retroactivos que se deben y la cláusula gatillo. Pero no tenemos fechas concretas".

Las reuniones se realizaron en el Ministerio de Economía y participaron los referentes de los distintos gremios estatales. El gobierno provincial se comprometió a presentar el próximo viernes un cronograma de pago para los aumentos no abonados hasta el momento a los estatales, lo que mantiene paralizadas las escuelas, hospitales públicos y el servicio de justicia.

Los coletazos de la protesta impactan sobre la actividad petrolera, principal actividad económica de Chubut y de ingresos líquidos, a través de las regalías hidrocarburíferas. A raíz del conflicto, Pan American Energy, que opera Cerro Dragón, el principal yacimiento del país, adelantó en un comunicado que reprogramará sus actividades por los sucesivos cortes de ruta, que en los últimos diez días impidieron el normal ingreso a las áreas de trabajo.

"Pan American Energy informa que, desde el 13 de agosto pasado, diversos cortes de ruta realizados por motivos y agrupaciones ajenas a la actividad petrolera impiden el normal acceso a los yacimientos del personal propio y contratistas de la compañía", sostuvo la petrolera.

Agregó que "esta situación se ha agravado con el incremento de la cantidad de cortes y personas que se concentran para interrumpir el paso por las rutas nacionales, provinciales y caminos, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y Sarmiento. Estos hechos impiden el traslado del personal a sus puestos de trabajo, el desarrollo normal y seguro de las actividades y afectan la operación de los yacimientos, la producción y las reservas", añadió la compañía.

"Ante esta situación, Pan American Energy se ve en la obligación de reprogramar sus actividades, con el objeto de evitar el riesgo para sus empleados, contratistas y la operación", explicó.

Piquetes y perjuicios

La sucesión de reclamos de trabajadores estatales, con cortes de ruta en los cruces hacia las áreas de producción, trasladándose también directamente hacia las zonas de acceso a los yacimientos, ya había sido advertida también por otros actores de la industria, como los referentes de las empresas de servicios, que advirtieron que por cada día sin poder ingresar a las áreas de trabajo se pierde una parte importante de su facturación.

Al mismo tiempo, los gremios estatales advirtieron que la modalidad del reclamo continuará durante la semana próxima, por lo que no se avizora una pronta normalización de la actividad. Los cortes comenzaron el último 13 de agosto, dos días después de las elecciones primarias, imposibilitando el paso de vehículos petroleros, lo que comenzó a impactar en la actividad.

El gremio de los petroleros, en tanto, anunció para la semana que viene dos días de paro sin afectación a la producción, en contra del congelamiento de combustibles y las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional tras la derrota electoral.

La semana pasada, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, cuestionó la modalidad de protesta de los trabajadores estatales de la provincia, por entorpecer el acceso a los yacimientos petroleros, actividad que motoriza la economía de la provincia.

Sobre el retroceso que significa para la Cuenca del Golfo San Jorge el regreso de los cortes de rutas; Ávila dijo que "los conflictos, cuando se resuelven así, es porque no hay dirigencia. Eso está claro. En la Cuenca, las operadoras están perdiendo alrededor de un millón y medio de dólares promedio por día"

Ávila remarcó: "Algunos dirigentes gremiales no entienden esta situación y son los que encabezan la lucha quienes no saben explicarle a la gente que estamos de su lado; pero que no se puede malinterpretar las cosas. Nosotros dependemos de la producción y el privado tiene que poner un granito de arena para mejorar la calidad de los trabajadores, que hoy están abocados al Estado".